Pääkirjoitus: Hyvästit Tunnin junalle

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta pudotti tiistaina melkoisen pommin, tosin kryptiseen virkamieskieleen verhoiltuna.

Aamupäivällä lähetetyn tiedotteen mukaan hallitus jatkaa neuvotteluja Turun Tunnin Juna Oy:n muiden osakkaiden kanssa rakentamisvaiheeseen siirtymisen edellytyksistä. Se tarkoittaa, että Tunnin junan suunnittelu on loppusuoralla ja pikkuhiljaa pitäisi päästä töihin.

Paitsi että ei päästä.

Varsinainen uutinen nimittäin on, että junayhtiön pääosakkaana valtio on päättänyt omaksi rahoitusosuudekseen 51 prosenttia. Loput 49 prosenttia jää kuntien kontolle. Se tarkoittaa käytännössä niin suurta hintalappua, että on vaikea nähdä kovin monen kunnan lähtevän talkoisiin.

Tunnin junan kokonaiskustannus on vielä yhtä auki kuin sen koko kohtalokin. Se tiedetään, että nykyinen hallitus ei aio käynnistää Tunnin junan tarvitseman oikoradan kriittisintä vaihetta, eli Salon ja Lohjan välistä rataa. Se on jätetty suosiolla hamaan tulevaisuuteen.

Nyt puhutaan Salon ja Kupittaan välisestä osuudesta ja Lohjan ja Espoon välisistä raiteista. Näiden rakentamiseksi hallitus on varannut hallitusohjelmaan 460 miljoonaa euroa.

Voi tulkita, että valtion 51 prosenttia tarkoittaa tätä summaa. Näin ollen kuntien pitäisi kaivaa jostain lähes saman verran rahaa. Salolle se tarkoittaisi helposti kymmeniä miljoonia euroja. EU:lta mahdollisesti saatava tuki voi pienentää summaa, mutta ei mittakaavaa.

On epärealistista kuvitella, että arviolta ehkä 30-40 miljoonan euron investointi menisi läpi Salon valtuustossa. Kaupungissa on riidelty katkerasti jo muutaman miljoonan suunnittelurahoista.

Raiteisiin tarvittavalla rahalla saisi neljä jäähallia. Kannattaa muistaa, miten mahdottomaksi täällä on osoittautunut yhdenkin rakentaminen. Vertailun vuoksi: Salon ensi vuoden investointibudjetti on yhteensä vain reilut 20 miljoonaa.

Näyttää siltä, että vielä kesällä henkseleitään paukutellut hallitus on pesemässä kätensä koko Tunnin junasta. Näennäisesti jatketaan neuvotteluja, mutta reunaehdot on määritelty järjettömiksi. Tällaisia infrarahoja ei voi kunnilta vaatia. Valtiollinen suurhanke on jäämässä kuntien kaadettavaksi.

Tilanne on absurdi. Jos Tunnin juna kaatuu, seuraavaksi pitää alkaa keskustella rantaradan korjaamisesta. Aikooko valtio vaatia kuntia osallistumaan siihenkin? Vai onko tarkoitus tehdä Suomen raideverkosta historiallinen museorautatie, jota voi kyllä konservoida, muttei kehittää?

20.12. klo 16.04 Korjattu kuvatekstiä.