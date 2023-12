Turvallisuus oli salolaisilla mielessä rakettikaupoilla – myyntikielto jakoi mielipiteitä

Rakettikojuilla kävi uuden vuoden aatonaattona kova vilske, ja erilaiset pienet ja suuret paukut vaihtoivat omistajaansa. Kysyimme rakettikapoilla käyneiltä salolaisilta, mitä mieltä he ovat rakettien turvallisuudesta.

Henry Eklöf kertoi hankkineensa ilotulitteita tänä vuonna noin kahdellasadalla eurolla. Hänen ostoskassistaan löytyi raketteja moneen lähtöön.

Eklöf sanoi pitävänsä raketteja turvallisina, eikä niihin liittyvät riskit huoleta häntä.

– Ei pätkäkään. Olen ampunut raketteja 15-vuotiaasta saakka, eikä koskaan ole sattunut mitään.

Hän kuitenkin kertoi ottavansa tarkasti huomioon turvallisuusseikat.

– Itsellä ja lapsilla on totta kai suojalasit päässä. Myös ampumispaikka pitää valita riittävän huolella.

– Kaikista tärkeintä on se, ettei ota alkoholia.

Eklöfin mielestä raketteja ei tulisi kieltää kuluttajilta.

– Jos alkaisi tulemaan ihan älyttömästi onnettomuuksia, niin sitten rakettien myyntiä pitäisi varmaan jollain tavalla säädellä. Nykytilanteessa en näe sille tarvetta.

Niko ja Jari Hänninen olivat tulleet ostamaan tähtisädetikkuja sekä hiljaisia raketteja, joita perheen koirat eivät pelkäisi.

Jari Hänninen sanoi rakettien turvallisuuden huolettavan häntä hieman. Hän pitääkin erittäin tärkeänä, että rakettien lähtöalusta on turvallinen ja että kaikilla uudenvuodenjuhlijoilla on päässään suojalasit.

– Nikolla on vielä pienempi veli. Suojalasien käyttöä on hyvä opettaa lapsille.

Mahdolliseen rakettien kieltämiseen Hänninen suhtautui hieman Eklöfiä myönteisemmin.

– Ei se maailmaa kaada. Kyllä vuosi vaihtuu ilmankin, Hänninen totesi.