Työministeri Satonen toivoo malttia, Rydman kritisoi ”Hakaniemen ay-mafiaa” itsekkyydestä

Työministeri Arto Satonen (kok.) sanoo STT:lle, että uudet poliittiset lakot ovat erittäin mittavia ja niistä aiheutuu huomattavia kustannuksia yrityksille.

– Nämä yritykset ovat myös näiden työntekijöiden omia palkanmaksajia.

Satosen mukaan lakot ovat valitettava asia ja ne antavat huonon kuvan Suomesta investointiympäristönä. Satosen mukaan lakot kertovat myös siitä, että työrauhalainsäädännön uudistaminen on tärkeää.

Hänen mukaansa Suomen nykyisessä taloustilanteessa ei lakkoja tarvita eikä välttämättömistä työelämän uudistuksista voida perääntyä.

Teollisuusliitto kertoi tänään aamulla ajavansa Kokkolan ja Porvoon Kilpilahden teollisuusalueiden tuotannon alas helmikuun alussa kahdeksi päiväksi. Teollisuusliiton poliittisilla lakoilla vastustetaan hallituksen työelämään ja sosiaaliturvaan liittyviä muutoksia. Myös Ammattiliitto Pro kertoi tänään uusista poliittisista lakoista helmikuun alussa.

”Ei aleta pakittaa”

Työntekijäpuoli on useaan kertaan kritisoinut hallitusta siitä, että nykyinen hallitus ei ole kuullut työntekijäpuolta valmistellessaan työntekijöihin vaikuttavia muutoksia. Tänään Teollisuusliiton Riku Aalto sanoi tiedotustilaisuudessa, että työryhmissä saatetaan kuulla, mitä työntekijöiden edustajat sanovat, mutta ei kuunnella.

Satonen sanoo hallituksen näkevän asian niin, että nyt tehtävät työelämäuudistukset ovat välttämättömiä työllisyyden ja julkisen talouden tilan parantamiseksi eikä niistä lähdetä tinkimään.

– Yksityiskohtia tietysti täsmennetään ja kuullaan työmarkkinaosapuolia. Mutta ajatus siitä, että alettaisiin pakittamaan näistä uudistuksista sen takia, että ne eivät SAK:lle tai Teollisuusliitolle käy, vesittäisi pohjan koko hallituksen työllisyys- ja talouspoliittisilta tavoitteilta, joita me pidämme välttämättöminä.

Satonen sanoo, että työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa on uudistettava, jotta Suomi saavuttaa pohjoismaisen työllisyysasteen ja 100 000 uuden työpaikan tavoitteen, joka on kolmannes hallituksen talouden tasapainottamisohjelmasta.

Työministerin mukaan muutoksia valmistellaan kolmikantaisesti ja työryhmätasolla ratkaistaan yksityiskohtia. Tämän lisäksi käydään lausuntokierros, jonka perusteella tehdään muutoksia ennen esityksen antamista eduskuntaan.

– Sellainen ajatus, että yhden osapuolen kanssa ryhdyttäisiin erikseen neuvottelemaan muutoksista, on erikoinen. Kolmikantavalmistelu perustuu nimenomaan siihen, että kaikilla osapuolilla on edustus ja työryhmissä hiotaan näkemyksiä.

Satonen lisää, että kun neuvotteluita Suomen mallista alettiin käydä kaksikantaisesti, SAK itse irtisanoutui neuvotteluista.

Satonen toivoo kaikilta osapuolilta nyt malttia.

– Viestini on se, että kun asioita kolmikantaisesti valmistellaan, siellä kannattaa olla aktiivinen ja vuoropuhelua käydä. Kun sanotaan, että me ei kuunnella, niin kyllä me kuunnellaan, mutta veto-oikeutta emme voi yhdelle osapuolella antaa, Satonen sanoo.

”Öykkäröinnin edessä ei taivuta”

Elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) mukaan ”Hakaniemen ay-mafiaa” ei kiinnosta työpaikkojen säilyminen Suomessa eikä talouskasvu. Teollisuusliitolla samoin kuin monella muullakin ammattiliitolla on toimisto Helsingin Hakaniemessä.

Rydman luettelee viestipalvelu X:ssä, ettei ay-mafiaa kiinnosta myöskään Suomen kilpailukyky eikä isänmaan tai työntekijän etu.

– Sitä ohjaa vain ja ainoastaan itsekäs oman valta-aseman varmistelu. Onneksi maassa on vihdoin hallitus, joka ei taivu öykkäröinnin edessä.

Viivi Salminen