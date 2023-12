Työpaikkaruokailija, varaudu hinnannousuun – lounas voi maksaa vuoden alussa 13,50 euroa

Työntekijöiden kannattaa varautua siihen, että lounas maksaa omassa tutussa ruokapaikassa ensi vuonna nykyistä enemmän.

Soittokierros kolmeen suureen henkilöstöravintoloita pyörittävään yritykseen – Antelliin, Compass Groupiin ja Sodexoon – kertoo, että lounaiden hinnat ovat nousemassa verottajan lounasetua koskevan päätöksen myötä.

Verohallinto päätti aiemmin tänä vuonna nostaa lounasedun vähimmäismäärää 8 eurosta 8,5 euroon ja enimmäismäärää 12,70 eurosta 13,50 euroon ensi vuoden alusta. Monissa lounaspaikoissa hinta nousee saman verran.

Esimerkiksi Antellin ja Sodexon yleisölle avoinna olevissa ravintoloissa lounasruokailu maksaa pääsääntöisesti ensi vuonna 13,50 euroa eli 80 senttiä enemmän kuin tänä vuonna.

– Verottajan määrittelemä uusi hinta kattaa juuri ja juuri kustannusnousun. Sen takia veikkaukseni on, että useimmat alan toimijat joutuvat nostamaan hintoja tuon verotusarvon nousun verran, sanoo Antellin toimitusjohtaja Tomi Lantto.

”Joku kommenttikin voi tulla”

Sekä Lantto että Sodexon liiketoimintajohtaja Pia Romu kertovat, että lounashintojen muutosten taustalla vaikuttavat ennen kaikkea raaka-aineissa tapahtuneet hinnankorotukset mutta myös esimerkiksi palkkojen nousu.

Myös Compass Groupin toimitusjohtaja Hannu Rahnasto sanoo, että verottajan päätöksellä on vaikutusta hinnoitteluun. Kuinka paljon, sitä ei Rahnasto avaa. Hänen mukaansa hinta perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen ja kilpailutilanteeseen kyseisessä ympäristössä.

– Me tarkastelemme hintoja aina asiakkuuskohtaisesti, ja ne ovat tietenkin luottamuksellisia asioita ihan kilpailulainsäädännöllisestäkin näkökulmasta, hän sanoo.

Lanton mukaan on vaikea antaa yleispätevää vastausta siihen, milloin asiakkaiden kipuraja lounaan hinnassa tulee vastaan. Se riippuu ihmisestä itsestään ja siitä, miten hän arvostaa esimerkiksi monipuolista ja ravitsevaa ateriaa sekä yhdessä olemista.

Antellin lounastajilta tuli vuoden alussa joitakin kielteisiä kommentteja muuttuneista hinnoista, mutta ylivoimainen enemmistö ihmisistä on ymmärtänyt, että ruoan hinta on noussut.

– Jos meillä on hyvänä päivänä 10 000 syöjää, silloin joku kommenttikin voi tulla, Lantto sanoo.

Yhteistä lounashetkeä arvostetaan

Henkilöstöravintoloissa näkyy yhä selvästi se, että monilla työpaikoilla tehdään edelleen paljon hybridityötä. Eri arvioiden mukaan esimerkiksi toimistotyötä tekevät työntekijät käyvät lähitöissä keskimäärin muutamana päivänä viikossa, tosin alueellisia ja toimipaikkakohtaisia eroja toki löytyy.

– Monissa paikoissa työntekijät ovat kahdesta kolmeen päivää toimistolla, Romu sanoo.

Lanton mukaan esimerkiksi Helsingissä ollaan vähemmän ja muualla Suomessa enemmän toimistolla. Samoin it-alalla ollaan harvemmin lähitöissä ja perinteisemmillä toimialoilla enemmän.

Kun toimistolle tullaan, mukana ei ole yleensä omia eväitä. Ateriaa henkilöstöravintolassa yhdessä työtovereiden kanssa arvostetaan.

– Yhteisellä lounashetkellä on merkityksensä. Ne, ketkä sinne työpaikoille tulevat, pääsääntöisesti ruokailevat henkilöstöravintoloissa, Romu sanoo.

Lohta on voinut näkyä harvemmin

Henkilöstöravintolat ovat tehneet ja tekevät yhä monia asioita, joilla pyritään muun muassa hallitsemaan kustannuksia. Keinoihin lukeutuvat esimerkiksi valikoimasuunnittelu ja reseptimuutokset sekä hävikin vähentämistoimet.

Valikoimiin aiemmin tulleet muutokset ovat näkyneet lounastajille muun muassa niin, että vaikkapa lohta on saattanut olla aiempaa harvemmin tarjolla tai tapa tarjota sitä on muuttunut. Myös esimerkiksi sesongin mukaisia kasviksia on voinut olla runsaammin esillä.

Nyt osassa paikoista lohta saa taas aiempaa paremmin.

– Ruokailijoiden määrän kasvu on mahdollistanut sen, että suosikkiruokia, esimerkiksi lohta, on voitu tuoda ruokalistoille eri muodoissa takaisin, Lantto kertoo.

Hän sanoo kiinnittäneensä huomiota siihen, että sekä asiakkaat että alan toimijat arvostavat entistä enemmän suomalaisia raaka-aineita.

Ruokaa voi noutaa myös älykaapista

Henkilöstöravintolat pyrkivät torjumaan hävikkiä parhaansa mukaan. Esimerkiksi Antell on kertomansa mukaan onnistunut puolittamaan ruokahävikin tekoälyn avulla. Myös muissa henkilöstöravintoloita pyörittävissä yrityksissä tehdään asian eteen töitä.

– Vuoden alussa aloitamme systemaattisen päivittäisen hävikin mittaamisen, Rahnasto kertoo.

Henkilöstöpuolella muutoksia on voinut tulla ravintoloissa esimerkiksi työaikoihin.

– Toimistomaailmassa tyypillisesti maanantait ja perjantait ovat hiljaisempia päiviä tällä hetkellä, joten silloin saatetaan tehdä lyhyempiä työvuoroja, Rahnasto sanoo.

Hän lisää, että vastaavasti keskiviikkona ja torstaina työpäivä voi olla hieman pidempi.

Rahnasto kertoo myös, että Compass Groupilla on käytössään älykaappiratkaisuja, joista voi ostaa ruokaa mihin kellonaikaan tahansa ja joissa maksaminen tapahtuu ilman rahastavaa työntekijää mobiilisovelluksen avulla.

Mia Peltola