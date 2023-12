Ukraina sanoo pudottaneensa useita Krimiltä lähetettyjä venäläislennokkeja ja yhden ohjuksen

Ukraina kertoo ampuneensa alas 18 venäläistä lennokkia ja yhden ohjuksen yöllisessä iskussa. Ukrainan ilmavoimien mukaan maahan hyökättiin 23:lla Shahed-lennokilla ja yhdellä ohjuksella.

Ukrainalaislehti Kyiv Independent kertoo ilmavoimien tietoihin viitaten, että lennokit lähetettiin Venäjän miehittämältä Krimin niemimaalta ja ohjus Venäjän osin miehittämältä Hersonin alueelta.

Ukrainan mukaan Venäjä on pitkän aikaa varastoinut ohjuksia ja lennokkeja talvea silmällä pitäen. Viime talvena Venäjä hyökkäsi voimalla Ukrainan energiainfrastruktuuriin.

Kolme kuollut, 11 haavoittunut

Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin kolme ihmistä on kuollut ja yksitoista haavoittunut Venäjän iskuissa Ukrainaan viimeisen vuorokauden aikana. Asiasta kertoo Kyiv Independent.

Viranomaisten mukaan kuolonuhreista kaksi on tullut Hersonin alueella ja yksi Donetskin alueella.

Venäläiskenraalin kerrotaan kuolleen Ukrainassa

Venäläinen kenraalimajuri Vladimir Zavadski on kuollut Ukrainassa, kertoo Venäjän Voronezhin alueen kuvernööri. Kyse on viimeisimmästä korkea-arvoisesta venäläissotilaasta, jonka on kerrottu kuolleen Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana.

Zavadski toimi kuvernöörin mukaan 14. armeijakunnan varakomentajana.

Voronezhin kuvernööri Aleksandr Gusev kertoo Telegramissa Zavadskin kuolleen ollessaan palveluksessa erikoisoperaation alueella. Venäjä on kutsunut hyökkäyssotaansa Ukrainassa sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi.

Lähteenä myös AFP