Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Suomella on halua avata raja-asemia asteittain, jos Venäjällä olisi halua palata normaaliin. Valtosen mukaan tilanne itärajalla on sinällään ollut rauhallinen, vaikka rajan takana on yhä ihmisiä.

Valtosen mukaan rajan tilannetta seurataan päivittäin ja tärkeintä on reagoida määrätietoisesti Venäjän toimintaan. Hän ei vielä lähde ennakoimaan, minkälaisia päätöksiä on luvassa.

Päätöksiä raja-asemien aukiolosta on määrä tehdä viimeistään keskiviikkona.