Ullanlinnan murhaoikeudenkäynnissä kuullaan pariskunnan naapureita – olivat kuulleet ääniä asunnosta surmayönä

Helsingin Ullanlinnan murhan oikeudenkäynnissä kuullaan tänään todistajina muun muassa syytetyn lääkärimiehen ja hänen vaimonsa naapureita.

Syyttäjän haastehakemuksen perusteella naapurit olivat kuulleet pariskunnan asunnosta ääniä tapahtumayönä. Muutama todistajista oli myös ilmeisesti nähnyt verta asunnossa.

Pariskunta asui isossa kerrostaloasunnossa Raatimiehenkadulla Ullanlinnan kaupunginosassa Helsingissä. Syyttäjän mukaan 49-vuotias mies murhasi vaimonsa asunnossa torstain ja perjantain välisenä yönä 15.–16. joulukuuta viime vuonna.

Syytetty mies on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa naisen kuoleman, mutta on sanonut sen olleen tapaturma. Oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä miestä edustava asianajaja Kerstin Koorti sanoi syytetyn yhä kiistävän syytteen yleisesti, mutta ei avannut puolustuksen näkemyksiä tarkemmin. Jutussa iso osa oikeuden istunnoista ja asiakirjoista on salattu, koska ne sisältävät yksityis- ja perhe-elämään liittyviä salassa pidettäviä tietoja.

Osti lasinpesunestettä ja köyttä

Syyttäjän mukaan henkirikoksen motiivi oli mustasukkaisuus. Syyttäjän mukaan syytetty iski vaimoaan ainakin viisi kertaa voimakkaasti päähän kynttilänjalalla tai muulla esineellä. Mies kohdisti uhriin myös muuta väkivaltaa, syyttäjä sanoo.

Syyttäjän mukaan nainen oli ensimmäisen iskun jälkeen puolustuskyvytön eikä voinut puolustaa itseään tai torjua jatkunutta väkivaltaa. Viimeisen iskun jälkeen mies ryhtyi syyttäjän mukaan siivoamaan asuntoa varmistumatta siitä, oliko nainen kuollut.

Syyttäjän mukaan teon suunnitelmallisuudesta kertoo muun muassa se, että mies oli ostanut etukäteen lasinpesunestettä teon peittelemiseen. Poliisin esitutkinta on pääosin salattu, mutta julki tulleiden ostoskuittien mukaan mies oli ostanut lasinpesunesteen lisäksi toisesta kaupasta köyttä, kangasteippiä sekä kevytpeitteen.

Henkirikoksen jälkeen mies syyttäjän mukaan kääri vaimonsa ruumiin makuuhuoneen mattoon. Mies otti mukaan myös muun muassa naisen takin, käsilaukun ja lompakon. Syyttäjän mukaan tarkoituksena oli peitellä tapahtunutta ja tukea miehen kertomusta siitä, että nainen oli kadonnut.

Mies teki vaimostaan katoamisilmoituksen. Henkirikos tuli poliisin tietoon lauantaina 17. joulukuuta, kun mies oli kotinsa edustalla siirtämässä vaimonsa ruumista autoon.

Tällä tietoa oikeudenkäynti kestää joulukuun loppupuolelle asti.

Maria Rosvall