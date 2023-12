USU: Suurin osa isoista kaupungeista ei järjestä uudenvuoden ilotulitusta

Enemmistö Suomen suurimmista kaupungeista ei järjestä uutenavuotena perinteistä ilotulitusta. Uutissuomalainen (USU) kysyi asiaa 20 kaupungilta, joista vain seitsemän kertoi järjestävänsä ilotulituksen.

Muun muassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa ei nähdä kaupungin järjestämää ilotulitusta. Samoin vastasivat Kuopio, Lahti, Pori, Kouvola, Hämeenlinna, Vaasa, Porvoo ja Salo. Perusteluiksi kerrotaan esimerkiksi ympäristösyyt, metelin välttäminen tai kustannussäästöt.

– Helsinki on saanut palautetta ilotulituksen haitoista muun muassa eläimille ja pienille lapsille. Ilotulitus on koettu myös epäekologiseksi, ja joinakin vuosina se on jouduttu perumaan sääolosuhteiden vuoksi, Helsingin tapahtumasäätiön viestintäpäällikkö Anna Mäkelä sanoo lehdelle.

Sen sijaan ilotulitus järjestetään Turussa, Jyväskylässä, Joensuussa, Lappeenrannassa, Seinäjoella, Rovaniemellä ja Mikkelissä.

Moni luopunut ilotulituksista jo aiemmin

Moni jutussa mainittu kaupunki on luopunut ilotulituksista jo aiemmin. Esimerkiksi Oulun kaupungilta kerrottiin viime vuonna STT:lle, että ilotulituksen järjestäminen ei olisi kaupungin ympäristöohjelman painopisteiden tavoitteiden mukaista. Kaupungin verkkosivujen mukaan Rotuaarin uudenvuoden juhlassa nähdään muun muassa tulishow.

Tampereen kaupungilta kerrottiin STT:lle viime vuonna, että kaupungilla ei ole ollut tapana järjestää uudenvuoden ilotulitusta ja myös itsenäisyyspäivän ilotulituksesta on päätetty luopua.

Helsingissä Kansalaistorilla on vuoden vaihtuessa pyronäytös. Espoossa luvassa on muun muassa valo- ja äänitaidetta ja Vantaalla videoprojisointiteos.