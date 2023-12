Utah Jazz yllätti toisella peräkkäisellä voitolla – Lauri Markkanen oli jälleen sivussa tositoimista

Koripallon NBA-joukkue Utah Jazz on paljolti riippuvainen suomalaistähdestään Lauri Markkasesta, joten perjantain vastaisena yönä Portland Trail Blazersista irronnut 122–114-vierasvoitto yllätti.

Markkanen oli jälleen sivussa, mutta Collin Sexton (27 pistettä), Simone Fontecchio (24) ja Talen Horton-Tucker (23) pitivät ottelupöytäkirjanpitäjät kiireisinä.

Utahin päävalmentajan Will Hardyn mukaan joukkueen yhteisessä pelienergiassa näkyi se, että jokainen yksilö oli täysillä mukana hommissa.

– Mielestäni jokainen oli erittäin hyvin mukana pelissä, erityisesti puolustuspelissä. Ja hyökkäyspelissä liikutimme palloa paikasta toiseen loistavasti, hän kiitteli ESPN:n verkkosivuilla.

Neljä voittoa ilman Markkasta

Markkanen on kärsinyt viime viikkoina takareisivaivasta. Hänen poissa ollessaan Utah on pelannut yhdeksän ottelua ja voittanut niistä neljä.

Kaikkiaan Utah on voittanut kymmenestä viime ottelustaan viisi ja nyt kaksi peräkkäin. Torstain vastaisena yönä Markkanen kykeni pelaamaan ja pussitti 23 pistettä, kun Utah taivutti New York Knicksin 117–113.

Utah on länsilohkossa 12:ntena ja pudotuspeleihin vievien sijojen ulkopuolella. Joukkue on onnistunut vasta kolmesti tällä kaudella voittamaan kaksi ottelua peräkkäin. Pisin peräkkäisten tappioiden sarja on kestänyt neljä ottelua. Näitä sarjoja on kertynyt kaksi.

Petteri Ikonen