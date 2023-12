Uusi ennätys junamatkailijoiden määrässä – Salon asemalla enemmän matkustajia kuin Nokian huippuvuosina

Salon rautatieaseman matkustajamäärät jatkavat kasvuaan. Matkustajamäärät ylittävät tänä vuonna ennen koronapandemiaa vallinneen tason. Salon aseman tämän vuoden lukemat ovat ylipäätään VR:n tilastohistorian suurimmat.

Vuonna 2019 tehtiin Salon rautatieasemalta kaikkiaan 356 000 matkaa, mikä tarkoittaa noin 30 000 matkaa kuukaudessa.

Tänä vuonna junamatkoja on tehty tammi-marraskuun välisenä aikoina Salosta jo 349 600 kappaletta. Se on liki 32 000 matkaa per kuukausi. Eniten Salon rautatieasemalta on matkustettu lokakuussa, jolloin tehtiin liki 37 000 junamatkaa. Päivää kohti se on lähes 1200 matkaa.

– Arviomme mukaan kasvu selittyy vuoteen 2019 verrattuna enimmäkseen vapaa-ajan matkustamisella, arvelee VR:n kaukoliikenteen myynti- ja markkinointijohtaja Kirsi Sihvonen.

Mikäli junamatkailu jatkuu kuluvan vuoden joulukuussa samalla tasolla kuin viime vuoden joulukuussa, vuoden 2023 kokonaismatkamääräksi tulee noin 377 000 junamatkustajaa: noin 28 000 enemmän kuin viime vuonna.

VR tilastoi matkustajamääriä asemakohtaisesti kuukausittain. VR:n tilasto ei erottele arkipäiviä viikonlopusta, joten mukana ovat sekä työmatkalaiset että vapaa-ajan matkailijat. VR:n mukaan Salon rautatieaseman matkustajamäärä on tammi-marraskuussa noussut yhdeksän prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Kovin kasvu on osunut alkuvuoteen, jos matkamääriä verrataan vuoteen 2022. Tammikuussa Salosta tehtiin 10 000 junamatkaa enemmän kuin vuotta aiemmin, helmikuussa matkamäärä nousi yli 11 000:lla.

Koronaviruksen hiipuminen näkyy tilastoissa selvästi. Pandemian aikana etätyö yleistyi ja matkustaminen lähes pysähtyi. Tuolloin ennustettiin, että työmatkailu vähenee jopa pysyvästi. Tuore tilasto vihjaa, ettei näin ole käynyt, joskin kasvu tulee VR:n mukaan enemmän muualta.

– Työmatkustuksen osuuden arvioidaan suhteellisesti vähentyneen Saloon ja Salosta tehdyissä matkoissa, VR:n Sihvonen toteaa.

Jos kuluvan alkuvuoden matkamääriä verrataan aikaan ennen koronaa, vuoteen 2019, kasvua tammi-marraskuun Salon rautatieaseman matkamäärissä on noin 20 000.

Tänä vuonna vain maalis-, huhti- ja heinäkuussa on matkustettu Salosta junalla vähemmän kuin vuonna 2022, ja ainoastaan kuluvan vuoden maalis- ja huhtikuussa on matkustettu vähemmän kuin vuonna 2019.

Tilastoa on mielenkiintoista verrata tietoon Nokia-ajan huippuvuosiin. Vuonna 2007 SSS (13.6.) kertoi, että Salon asemalaitureilla liikkui 330 000 matkustajaa vuodessa, keskimäärin noin 900 matkustajaa päivässä.

Kuluvan vuoden luvuilla Salon asemalaiturilla päivittäin liikkuvien ihmisten määrä on ollut keskimäärin yli tuhat.

Salon rautatieaseman matkustajamääriä: eniten junamatkoja lokakuussa

Korona pudotti matkustajamääriä reilusti, mutta tänä vuonna kuukausikohtaiset matkustajamäärät Salossa ovat nousseet vuoden 2019 lukuja suuremmiksi. Nyt ylitetään vuoden 2019 ja vuoden 2022 matkustajamäärät.

Tammikuu: 28 300 (2019) – 17 900 (2022) – 29 700 (2023) matkustajaa

Helmikuu: 27 100 – 19 100 – 30 300

Maaliskuu: 30 200 – 27 800 – 24 900

Huhtikuu: 29 100 – 28 700 – 28 300

Toukokuu: 30 000 – 31 000 – 32 600

Kesäkuu: 28 300 – 31 900 – 32 100

Heinäkuu: 27 100 – 34 400 – 31 500

Elokuu: 30 400 – 34 000 – 34 700

Syyskuu: 31 700 – 32 200 – 34 700

Lokakuu: 33 900 – 32 300 – 36 900

Marraskuu: 33 300 – 32 300 – 33 900

Lähde: VR

Pendelöijiä Salosta ja Saloon on lähes 9 000

Salosta pendelöi töihin muihin kuntiin yli 5 700 ihmistä, ja Saloon tulee töihin muualta liki 3 200 ihmistä.

Näin voi päätellä Tilastokeskuksen tuoreimmista (2021) pendelöintiin liittyvistä kuntakohtaisista luvuista.

Viimeisin varsinainen tutkimus pendelöijien määrästä on Yrityssalon tekemä vuonna 2019.

Kyselytutkimukseen osallistui liki 570 henkilöä. Tuolloin Salosta pendelöi muualle noin 5500 ihmistä.

Tilanne ei Yrityssalon Tommi Virtasen mukaan ole todennäköisesti juurikaan muuttunut.

– Ei ainakaan ole viitteitä, että määrät olisivat kovinkaan paljon muuttuneet tutkimuksen tekoajasta, Virtanen sanoo.

– Etätyö voi olla muuttanut jotain, mutta kuinka paljon sitä oikeasti tehdään?

Virtanen ei ylläty VR:n tilastosta, jonka mukaan asiakasmäärät Salon rautatieasemalla ovat kasvaneet.

– Kyllä omakohtainen aseman niin sanottu parkkipaikkaindeksi tukee tilastoja. On usein hankala löytää parkkipaikkaa, kun lähtee Salosta junalla työmatkalle, Virtanen sanoo.

Pendelöintitutkimuksessa todettiin, että 40 prosenttia työmatkalaisista suuntaa pääkaupunkiseudulle. Itään matkaavat olivat monasti ICT-alalla. Loput 60 prosenttia matkustivat Turkuun ja heidän työtehtävänsä olivat vaihtelevampia, painottuen paljon muun muassa sote-alalle ja julkiselle sektorille.

Arkistojuttu (SSS 19.3.2019) kertoo, että yli puolet vastaajista oli työmatkaillut Salosta vähintään jo neljä vuotta, yli kolmannes yli kuusi vuotta.

Työmatkailussa voi olettaa tapahtuneen isojakin muutoksia sen jälkeen, kun jätit nimeltä Nokia ja Microsoft jättivät Salon. Ja näin tilastotkin kertovat, etenkin Salon suuntaan työmatkailevien kohdalla.

Vuotta ennen Salon matkapuhelintehtaan lopettamista vuonna 2011, Nokian eläessä Salossa lopun alkua, Saloon matkaili töihin muualta yli 4 700 ihmistä. Vuonna 2021 luku oli enää – vai yhä? – 3 173.

Salosta muualle työmatkailevien määrät vastaavasti ovat kasvaneet vuoden 2011 yli 4 200:sta vuoden 2021 lähes 5 750:een.