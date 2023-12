Uutissuomalainen: Kaksi kolmesta tukee hallituksen toimia itärajalla

Kaksi kolmesta suomalaisesta on tyytyväisiä hallituksen toimiin itärajalla, ilmenee Uutissuomalaisen kyselystä. Kyselyn vastaajista 66 prosenttia on joko erittäin tai melko tyytyväisiä hallituksen toimiin, joilla on pyritty torjumaan järjestetyksi epäiltyä maahantuloa.

Melko tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä hallituksen toimiin on 16 prosenttia. Reilu kymmenesosa ei ole tyytyväisiä eikä tyytymättömiä, ja seitsemän prosenttia ei osaa sanoa kantaansa kysymykseen.

Tyytyväisimpiä hallituksen toimiin ovat 70 vuotta täyttäneet, kun taas kriittisimpiä ollaan tutkimuksen nuorimmassa ikäryhmässä, 18–29-vuotiaissa. Nuorimmassakin ikäryhmässä valtaosa on kuitenkin tyytyväinen hallituksen toimiin.

Tietoykkösen toteuttamaan verkkokyselyyn vastasi tuhat suomalaista 5.–13. joulukuuta. Tutkimuksen kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Suomen itäraja on kiinni 14. tammikuuta saakka junille tarkoitettua Vainikkalan raja-asemaa lukuun ottamatta.