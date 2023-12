Vaalimaalla ja Niiralassa ollaan valmiina rajan avautumiseen – ruuhkien välttämiseksi neuvotaan välttämään matkustusta ensimmäisinä päivinä

Suomen itäraja aukeaa Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikoilla torstaina. Vaalimaalla liikenne pääsee kulkemaan rajan yli heti vuorokauden vaihtuessa, Niiralassa normaalien aukioloaikojen mukaisesti aamukahdeksalta.

Molemmilla rajanylityspaikoilla ollaan valmiina liikenteen palautumiseen, mutta ruuhkien välttämiseksi ensimmäisinä päivinä ihmisiä kehotetaan mahdollisuuksien mukaan siirtämään matkustamista myöhemmäksi.

Sekä Vaalimaalla että Niiralassa on suomalaisten rajavartijoiden lisäksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin asiantuntijoita.

Millaisia ruuhkia odotetaan Vaalimaalla?

– Vaikea lähteä arvioimaan, mutta voisi kuvitella, että matkustamispainetta on rajojen oltua kiinni jonkun aikaa. Voisi siis arvioida, että matkustajia olisi huomenna. Kun kuitenkin vain kaksi rajanylityspaikkaa avataan, paine kohdistuu näille kahdelle paikalle, sanoi Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Heikki Ahtiainen keskiviikkona.

Myös Niiralassa ollaan valmiina rajan avaamiseen torstaina.

– Veikkaus on, että ihmisillä puolin ja toisin on tarvetta raja ylittää, joten varmasti siellä rajanylitysliikennettä on, kertoi puolestaan Pohjois-Karjalan rajavartioston apulaiskomentaja Samuli Murtonen.

Ruuhkia voi hänen mukaansa tulla, mutta siinä ei ole mitään uutta ja ihmeellistä.

Estelaitteita osittain kaistoilla

Molemmilla rajanylityspaikoilla ihmisiä kehotetaan varovaisuuteen, koska käytössä on normaalista poikkeavia liikennejärjestelyjä. Paikat ovat olleet fyysisesti suljettuina erilaisilla estelaitteilla, ja avaamisen jälkeen niitä jää osittain ajokaistoille ja niiden sivustoille. Näitä autoilijoiden täytyy väistellä.

Näkyvyyden lisäämiseksi estelaitteet on merkitty huomiovälineillä.

Esteet myös jäävät Murtosen mukaan avaamisen jälkeen niille sijoilleen. Niitä voidaan siten käyttää jälleen rajan sulkemiseen, jos valtioneuvosto näin päättää.

Poikkeavien liikennejärjestelyjen takia jonottamiseen pitää Ahtiaisen mukaan varautua rajanylityspaikalla.

– Jos mahdollisia turvapaikanhakijoita tulee, joudumme säännöstelemään liikennettä ja jonot kasvavat. Tähän pitää varautua. Jos ilmiö jatkuu, meidän pitää taata rajanylityspaikalla kaikkien ylittäjien ja oman henkilöstömme turvallisuus, Ahtiainen sanoi.

________

Rajavartiolaitoksen ohjeita rajanylittäjille: https://raja.fi/-/niiralan-rajanylityspaikka-avautuu-liikenteelle-14.12.2023

Eeva Nikkilä-Kiipula