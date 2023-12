Valioliigassa mätettiin hurja määrä maaleja – Tottenham tasoitti Cityn johdon päätösminuuteilla

Jalkapallon Englannin Valioliigassa tehtiin sunnuntaina viidessä ottelussa peräti 24 osumaa.

Iltaottelussa Manchester City ja Tottenham päätyivät 3–3-tasatulokseen dramaattisten vaiheiden jälkeen. Son Heung-min laukoi kuudennella minuutilla vierasjoukkue Tottenhamin johtoon nopean hyökkäyksen päätteeksi. Kolme minuuttia myöhemmin Son ohjasi pallon omaan maaliin.

Runsaan puolen tunnin kohdalla Phil Foden laukoi Cityn johtoon. Toisella puoliajalla Giovani Lo Celso tykitti Tottenhamin tasoihin, ja Jack Grealish vei Cityn jälleen johtoon. Tottenhamin Dejan Kulusevski pukkasi loppunumerot 90. minuutilla.

Ottelun loppu sai Cityn pelaajat raivoihinsa.

Cityn Erling Haalandia rikottiin keskialueella, mutta norjalaistähti sai silti syötettyä Grealishin läpiajoon. Erotuomari Simon Hooper jätti hyötynäkökohdan huomioimatta ja vihelsi pelin poikki.

City on sarjataulukossa kolmantena ja Tottenham viidentenä. Citylle tasapeli on kolmas peräkkäinen Valioliigassa. Tottenham on kerännyt neljästä tuoreimmasta liigaottelustaan vain yhden pisteen.

Chelsea voitti Brightonin

Liverpool voitti kotonaan Fulhamin 4–3 ja Chelsea Brightonin 3–2. Bournemouth päätyi kotonaan 2–2-tulokseen Aston Villaa ja West Ham 1–1-tulokseen Crystal Palacea vastaan.

Liverpool nousi kahdella päätösminuuttien osumalla väkisin voittoon.

Liverpool siirtyi 20. minuutilla johtoon Trent Alexander-Arnoldin tykitettyä pallon vapaapotkusta yläriman ja maalivahti Bernd Lenon kautta verkon perukoille. Osuma merkittiin Lenon omaksi maaliksi.

Neljä minuuttia myöhemmin Fulhamin Harry Wilson ohjasi pallon verkon perukoille. Maalijuhla jatkui 38. minuutilla, kun Liverpoolin Alexis Mac Allister tykitti pallon komealla kaukolaukauksella yläkulmaan.

Kenny Tete toi Fulhamin avauspuoliajan lisäajalla maalin läheltä tasoihin. Fulham näytti porskuttavan yllätysvoittoon, kun Bobby De Cordova-Reid pukkasi pallon 80. minuutilla verkkoon.

Liverpoolin Wataru Endo kuitenkin laukoi 87. minuutilla tasoituksen ja Alexander-Arnold voittomaalin minuuttia myöhemmin.

Liverpool nousi sarjataulukossa pisteellä Manchester Cityn ohi kakkossijalle.

Tapio Keskitalo