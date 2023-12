Katso video: valotaiteilija loihti myllyn seinälle joulukalenterin

Riihikosken Vanhan Vehnämyllyn valtava koko ja vaaleat seinät tarjoavat pöytyäläisen Antti Kulmalan mielestä erinomaiset puitteet valotaiteelle. Kulmala on tehnyt myllyn seinälle heijastettavan joulukalenterin, jossa seikkailevat hiiri sekä tonttu.

Kalenterin luukut ovat kaksikon joulutouhuista kertovia parin minuutin pituisia videoita.

– Tein videolla nähtävät kuvat tietokoneella Pöytyän joulukalenteria varten, Kulmala selittää.

Kalenterissa on 24 luukkua, jotka avautuvat aamuisin noin kello 7. Kulmala on ajastanut videotykin toimimaan siten, että se on päällä noin aamuyhdeksään saakka. Päivännäöllä videotykki on sammutettuna, ja se käynnistyy uudelleen kello 16.

– Kalenteri pyörii kello 20 saakka, jotta sitä voi käydä kurkkaamassa vaikka iltalenkillä, Kulmala sanoo.

Teksti: Timo Koskensalo

