Varha salaa tietoja toimitilojensa kunnosta – huonokuntoisista vuodeosastoista aletaan luopua jo ensi vuonna

Varsinais-Suomen hyvinvointialue haluaa eroon osasta vuokratilojaan niin pian kuin mahdollista.

Järjestämisjohtaja Antti Parpon ja strategiajohtaja Leena Setälän valmistelemien periaatteiden mukaan hyvinvointialue pyrkii ”irtautumaan Varhan käyttöön soveltumattomien tilojen omistuksesta ja vuokrasopimuksista neuvottelujen kautta ensi tilassa”.

Kiinteistöjen tulevaisuutta ratkotaan useammassa pöydässä. Periaatelinjaus tiloista luopumisesta on järjestämisjaoston asia. Aluehallitus sai tällä viikolla tiedokseen selvityksen Varhan käytössä olevien omien ja vuokratilojen kunnosta.

Kiinteistöt ja muut toimipaikat ovat olennainen osa kokonaisuutta, kun palveluverkosta tehdään päätöksiä ensi vuoden puolella. Käytössä olevia tiloja vähentämällä pyritään myös pienentämään hyvinvointialueen talouden alijäämää.

Julkisesti saatavana olevassa selvityksessä ei mainita yksittäisiä kiinteistöjä. Kuntokatselmuksien tarkemmat tulokset salataan julkisuuslakiin vedoten, ja niitä on esitelty vain hyvinvointialueen poliittiselle päättäjille.

Enin osa Varhan toimipaikoista on kunnilta tai yksityisiltä vuokratuissa tiloissa. Sote-uudistukseen liittyvän lain mukaan hyvinvointialueet maksavat kunnille tiloista vuokraa vähintään kolmen vuoden ajan eli vuoden 2025 loppuun.

Sote-uudistuksessa perustetun Varsinais-Suomen hyvinvointialueen omistukseen siirtyi kiinteistöjä kuntayhtymiltä, joista suurin oli sairaanhoitopiiri.

Varhassa valmistellut periaatteet koskevat ikääntyneiden asumispalveluita ja perustason sairaalapalveluita. Perustason sairaalapalveluilla tarkoitetaan lähinnä entisiä terveyskeskusten vuodeosastoja. Huonokuntoisista vuodeosastoista aletaan luopua jo ensi vuonna.

Antti Parpon mukaan periaate tilojen luopumisesta koskee sekä hyvinvointialueen omia että sen vuokraamia tiloja, ja asiaa edistetään hyvässä neuvotteluhengessä.

Joissain kunnissakin on halua purkaa sopimuksia ennen kolmen vuoden määräaikaa, Parpo sanoo.

Varhasta ei toistaiseksi ole oltu kiinteistöasioissa yhteydessä Salon kaupunkiin, kertoo Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi.

Salon aloitteesta on kyllä Varhan kanssa keskusteltu Saktan ja Perniön terveysaseman purkamisesta. Kumpikin kiinteistö on kaupungin purettavien rakennusten listalla.

Varha on jo linjannut suunnitelmissaan luopuvansa muun muassa Hintan hoivakodista ja Kukonkalliosta, Perniön Alholasta ja Alppilasta ja mahdollisesti myös Paukkulakodista.

Kun Varha lakkaa käyttämästä näitä kiinteistöjä, ne jäävät kaupungille ilman vuokratuloja.

– Isot sote-kiinteistöt ovat haastavia tulevan käytön kannalta, sanoo Mannervesi.

Kunnallislan kehittämissäätiön vastikään kuntajohtajille tekemän kyselyn mukaan kunnissa saadaan lukea lehdistä, mitä hyvinvointialueet suunnittelevat. Kokemus on samanlainen Salossa.

Mannervesi toteaa, että jos vuokralainen on tyytymätön tilojen kuntoon, asiasta voisi keskustella omistajan kanssa.

Kuntien ilmoittamia, Varhan käyttöön siirtyneitä huonokuntoisia kiinteistöjä katselmoitiin 36 vuonna 2022. Tänä vuonna Varha kartoitti 109 vuokratilaa.

Katselmuksia on tehty vain murto-osassa Varhan omistamia tai vuokraamia tiloja. Kaikkiaan hyvinvointialueella on erilaisia toimipaikkoja tuhatkunta. Kuntoarvio on tehty vajaassa 400 kohteessa.

Kuntoluokat on määritelty vain yli 400 neliön kohteille, yli 15-vuotiaille kohteille sekä kohteille, jotka tiedettiin hyväkuntoisiksi ilman katselmusta.

Varhan käytössä olevien omien ja vuokratilojen kuntoselvityksessä kiinteistöt on jaettu kuuteen kuntoluokkaan: purkukuntoinen, kunto huono, kunto välttävä, kunto tyydyttävä, hyväkuntoinen, uusi.

Esimerkiksi huonokuntoinen kiinteistö on teknisesti vanhentunut ja pikaisen korjauksen tarpeessa. Välttävässä kunnossa olevan tilan korjaustarve tulee vastaan neljän vuoden kuluttua.

Tällä tavalla tehdyn luokituksen mukaan Varhalla on Salossa viisi purkukuntoista tilaa. Huonokuntoisia tiloja Salossa on 12. Neliöitä näissä on yhteensä yli 14 000.

Välttävässä kunnossa olevissa tiloissa Varhalla on Salossa toimintaan 15 paikassa, ja tyydyttävässä kunnossa on 16 kiinteistöä.

Listan heikompikuntoisten rakennusten päästä löytyy tiettävästi ainakin kaupungin omistamia vanhojen kuntien terveysasemia. Purkukuntoista rakennuskantaa taas on ainakin Halikon sairaalan alueella.

Huoneistoneliöiden mukaan Varhan koko alueen toimitiloista kymmenen prosenttia on purku- tai huonokuntoisia. Hyvää tai uutta tilaa on 32 prosenttia.

Varhan hallituksen hyväksymässä talous- ja tuottavuusohjelmassa haetaan ”käytössä olevan kiinteistöalan vähentämisellä” 44,9 miljoonan euron säästöjä vuoteen 2026 mennessä. Ensi vuoden tavoite on neljä miljoonaa euroa.

Pinta-aloissa puhutaan sadoista tuhansista neliöistä. Varhan omista kiinteistöstä on karsittavissa 100 000–120 000 neliötä ja kunnilta ja yksityisiltä vuokratuista kiinteistöistä noin 280 000 neliötä.

Varhan tilat