Varha siirsi kohdunkaulansyövän seulonnat Somerolta Saloon – rintasyöpäseulonta jäi

Somerolaiset eivät enää pääse kotikunnassaan kohdunkaulansyöpää seuloviin papa-kokeisiin. Varsinais-Suomen hyvinvointialue ei järjestä irtosolunäytteenottoa Somerolla, vaan ohjaa naiset tutkimuksiin Saloon. Näytteenottopaikkana on kauppakeskus Plazassa sijaitseva Mehiläinen.

– Someron neuvolasta poistui työntekijä, joka oli tehnyt syöpänäytteenottoa. Terveysasemien resurssien käyttöä joudutaan tarkastelemaan koko ajan, ja minun päätökselläni seulonta sisällytettiin Mehiläisen kanssa tehtyyn ostopalvelusopimukseen, Salon ja Someron sote-aluepäällikkö Petri Salo toteaa.

Hän sanoo, että seulontoihin osallistuminen on ollut kohtuullisen hyvällä tasolla.

– En osaa sanoa, vaikuttaako näytteenottopaikan siirto osallistumisprosenttiin. Nyt toki sen näemme.

Somerolainen Pia Tuomonen kritisoi päätöstä ja pelkää, että osa jättää menemättä tutkimuksiin matkan pitenemisen takia.

– Aivan järjetöntä lähteä Saloon näytteenottoon, joka on ennen hoitunut kätevästi Someron neuvolassa.

Tuomonen kävi jo Salon Mehiläisessä, koska pitää seulontatutkimuksiin osallistumista tärkeänä.

– Palvelu oli loistavaa, mutta aikoja sai vain kesken työpäivän. Otin myöhäisimmän mahdollisen ajan, ja jouduin silti lähtemään kello 13, ja ottamaan loppupäivän vapaaksi kymmenen minuutin tutkimuksen takia.

Myös somerolainen Anne Viander harmittelee, että joutuu lähtemään tutkimuksiin naapurikaupunkiin kesken työpäivän.

– Olen ollut tyytyväinen lähellä tarjottuun tutkimukseen, jossa käynti on ollut helppo järjestää. Toki Mehiläisessäkin palvelu oli erinomaista ja ammattitaitoista. Tapasin siellä peruskouluaikaisen kaverini ja pari muuta somerolaista, joten ajoimme kaikki tutkimukseen peräkanaa, hän hymähtää.

Tuomosen tavoin Viander painottaa joukkoseulontojen tärkeyttä ja miettii, miten moni mahtaa jättää tutkimuksen väliin.

– Kaikki eivät saa helposti järjestettyä vapaata eivätkä välttämättä kulkemistaan Saloon.

Naiset voivat käydä kokeissa myös muissa Varhan alueella sijaitsevissa Mehiläisen toimipisteissä, joissa tehdään joukkoseulontaa.

30–65-vuotiaat naiset kutsutaan papa-kokeeseen viiden vuoden välein. Kohdun kaulaosan syövän seulonnassa pyritään havaitsemaan varhaisasteen kohdunkaulasyövän lisäksi syövän esiasteita. Seulonnan tarkoituksena on vähentää kohdunkaulansyövän aiheuttamia kuolemia.

20Rintasyöpäseulonnat järjestetään edelleen Somerolla, jonne Terveystalo tuo tutkimuslaitteensa. 50–69-vuotiaat naiset kutsutaan mammografiatutkimuksiin 20–26 kuukauden välein.

Tutkimuspaikka on vaihdellut Somerolla. Se on välillä järjestetty Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen tiloissa ja välillä monitoimihallilla. Tänä vuonna tutkimukset on tehty terveyskeskuksen pihalla sijaitsevassa vanhan kunnanlääkärin mukaan nimetyssä Jonkkalassa.

Sekä kohdunkaulansyövän että rintasyövän seulontatutkimusten tärkein hyöty syövän mahdollisimman aikainen havaitseminen ja syövästä johtuvien kuolemien väheneminen.