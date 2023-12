Varhan pelastusjohtaja: Säästöt eivät heikennä palokuntia

Suomen pelastusalan keskusjärjestö on huolissaan hyvinvointialueiden järjestämistä pelastuspalveluista.

Huoli tunnetaan myös Varsinais-Suomessa, mutta maakunnassa tilanne on parempi kuin muilla alueilla, sanoo Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Vesa Halonen.

Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmassa koko maassa turvataan sekä laadukkaat pelastustoimen palvelut että sopimuspalokuntien asema ja toimintakyky.

Hyvinvointialueet joutuvat karsimaan menojaan kautta linjan, ja säästöjä kohdistetaan myös pelastuspalveluihin. Spekin mielestä ne pitäisi tehdä niin, että pelastustoimea ja Suomen sisäistä turvallisuutta ei vaurioiteta.

Pelastuslaitoksen osuus Varhan talouden ensi vuoden sopeutuksesta on 1,1 miljoonaa euroa.

– Tiukkaa on, mutta se on tehtävissä. Pystymme turvaamaan nykyiset palvelut, Halonen vakuuttaa.

Hän kertoo, että hallinto- ja tukihenkilöstöä on vähennetty enimmäkseen luonnollisen poistuman kautta. Lisäksi tiettyjä virkoja on jätetty täyttämättä, ja tehtäviä on jaettu nykyisten viranhaltijoiden kesken.

Pelastuslaitoksen menot ovat 55 miljoonaa euroa.

Halosen mukaan toiminta jatkuu nykyisillä paloasemilla. Hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviossa todetaan, että pelastuslaitos pystyy turvaamaan ”asiakasrajapinnan palvelut”.

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien sopimuksia ollaan uusimassa niin, että palokuntakohtaiset neuvottelut käydään ensi vuoden aikana, ja uudet sopimukset tulevat voimaan vuoden 2025 alussa.

Teknisten päivitysten lisäksi uudet sopimukset muuttavat palokuntien saamia korvauksia. Sopimusneuvotteluissa ei ole kyse säästöistä, sanoo Vesa Halonen.

– Kokonaissumma ei muutu, mutta maksuperiaatteet yhdenmukaistetaan. Osa sopimuspalokunnista on saanut muita parempia korvauksia. Nyt systeemiä tehdään läpinäkyvämmäksi.

Ensi vuoden budjetissa sopimuspalokuntien korvauksiin on varattu 2,4 miljoonaa euroa.

– Tulevaisuudessa palvelujen saatavuutta, laatua ja hyötyä tarkastellaan suhteessa kustannuksiin, mutta se ei liity nyt päivitettäviin sopimuksiin.

Varsinais-Suomessa toimii kymmenen 24 tunnin ja kolme kahdeksan tunnin valmiudessa olevaa paloasemaa. Sopimuspalokuntaverkostoon kuuluu lähes 70 VPK:ta. Salossa niitä on yhdeksän ja Somerolla kaksi.

Hyvinvointialueella tehdään ensi vuoden aikana päätöksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden verkosta. Pelastustoimessa tehtiin oma ”sote-uudistus”, kun maakunnalliset pelastuslaitokset perustettiin vuonna 2004.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa puhutaan mitoituksista ja hoitotakuusta, pelastuspalveluissa määräävä tekijä on toimintavalmius.

Valmiusajat perustuvat riskiluokitukseen, jossa asukasluvulla on ratkaiseva osa. Korkeimmassa riskiluokassa tiheimmin asutuilla alueilla tavoite on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla kuudessa minuutissa hälytyksen vastaanottamisesta. Harvaan asutuilla alueilla aikaa ei ole määritelty.

Kun asukastiheys kasvaa, alueen riskiluokitus muuttuu ja pelastuslaitoksen toimintavalmiutta pitää parantaa.

– Tämän takia läntiseen Turkuun tarvitaan uusi pelastusasema, sanoo Halonen.

Kaupungistuminen heijastuu pelastustoimeen myös maaseudulla.

– Osassa sopimuspalokuntia virka-aikaan tapahtuvat lähdöt ovat hankalia. Työpaikat keskittyvät taajamiin, eivätkä työssä käyvät palokuntalaiset ole päivisin välttämättä kotipaikkakunnillaan.

Pelastuspalvelussa painitaan saman ongelman kanssa kuin hyvinvointialueella muutenkin: tekijöistä on pulaa.

– Henkilöstön riittävyys on turvattava kaikilla tasoilla. Sekä päätoiminen henkilökunta että sopimuspalokuntien auttajat ikääntyvät.

– Sopimuspalokunnissa on haasteena myös se, että saadaan ihmisiä pyörittämään yhdistyksiä. Heitä tarvitaan, jotta palokunnat saadaan liikkeelle ja jotta palokuntanuorilla on mahdollisuus harrastaa.

Salon Seudun Sanomat kertoi viime tammikuussa, miten kaupungin alueella toimivista sopimuspalokunnista oli parissa vuodessa kadonnut kymmeniä koulutettuja sammuttajia.

Esimerkiksi Perniön VPK:n päällikön Hannes Aaltosen mukaan korona-aika vei tekijöitä. Hän sanoi, että kaikkien palokuntalaisten ei tarvitse ajaa hälytyksiä, vaan tarvitaan monenlaisia harrastajia.

Vuoden alussa pelastustoimi oli juuri siirtynyt vasta aloittaneelle hyvinvointialueelle. Miltä tilanne näyttää nyt, kun Varha-aikaa on eletty vuosi.

– Ruohonjuuritasolla ei isännän vaihtuminen näy millään tavalla. Nyt on tehty vasta hallinnollisia uudistuksia, ja niissäkin ollaan vielä alkutekijöissä, Hannes Aaltonen sanoo.

Aloite sopimuspalokuntien sopimusten avaamiseen tuli palokunnilta. Nykyiset sopimukset ovat peräisin 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä.

– Palokuntien tilanteet ovat muuttuneet vuosituhannen alusta. Muutoksia on myös alueilla, on esimerkiksi tullut asutusta, jota ei 20 vuotta sitten vielä ollut.

Varhan viesti on ollut, että sopimuspalokunnista ei olla säästämässä. Aaltonen toteaakin, että ”sopimuspalokuntaa ei voi korvata millään”. Uusia palokuntalaisia tarvitaan aivan niin kuin vuosi sitten.

– Mukaan mahtuu edelleen. Ylimääräisiä haalareita löytyy.