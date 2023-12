Varjojen mailla taapertava Manchester United sai löylytyksen ex-pelaajatähdeltään – ”He ovat epätasaisia ja hirvittäviä”

Jalkapallon Englannin Valioliigan suurimpiin seuroihin kuuluvan Manchester Unitedin kriisi ei ota katketakseen.

United on liigataulukossa kohtuullisen tyydyttävästi seitsemäntenä, mutta tosiasia on se, ettei joukkueella ole koskaan ollut näin vähän pisteitä tässä vaiheessa valioliigakautta (31 pistettä 20 ottelussa). Sama fakta pätee myös joukkueen tämän kauden tehtyihin maaleihin (22).

Tapaninpäivänä Manchesterin punaiset nousivat komeaan 3–2-voittoon Aston Villasta, mutta lauantai-iltana joukkue taipui valjun esityksen jälkeen Nottingham Forestille 1–2. Paine päävalmentaja Erik ten Hagia kohtaan on yltynyt, kun joukkue jäi joulukuussa myös Mestarien liigassa lohkonsa jumboksi.

– Manchester United on palannut heikoimmilleen, palannut siihen, mitä he ovat – epätasaisia ja hirvittäviä, Unitedin ex-pelaaja, asiantuntijakommentaattori Gary Neville tylytti BBC:n mukaan Sky Sportsin tv-lähetyksessä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten kauden 1989–90, kun United häviää kauden 20 ensimmäisestä liigapelistään yhdeksän. Viime kaudella United hävisi koko liigakauden aikana yhdeksän peliä, kun ten Hag valmensi ensimmäisellä Englannin-kaudellaan joukkueen positiivisesti kolmanneksi.

– Viime kaudella me ylisuoritimme, tällä kaudella me olemme alisuorittaneet. Meidän on ryhdistäydyttävä, ja minun on johdettava prosessia, ten Hag sanoi Nottingham-tappion jälkeen ja otti jälleen esiin joukkueen pitkän loukkaantumislistan.

– Yksikään joukkue ei pysty käsittelemään niin monia ongelmia ja loukkaantumisia, joita meillä on.

Pyöräilyvelhosta pelastaja?

Unitedin kannattajat toivovat, että muutokset seuran omistusportaassa ja urheilujohdossa kääntävät manchesterilaisseuran kurssin. Brittimiljardööri Jim Ratcliffe on sopinut ostavansa seuran osakekannasta neljänneksen, ja kaupan myötä Ratcliffen yhtiö Ineos Group ottaa Unitedin jalkapallotoiminnan haltuunsa. Kauppa odottaa vielä Valioliigan vahvistusta.

Ineosin urheilujohtaja ja Unitedin uudeksi johtohahmoksi povattu Dave Brailsford tunnetaan Ineosin pyöräilytallin päällikkönä. Britannian pyöräilyliiton johtotehtävissä Brailsfordin rooli oli keskeinen, kun saarivaltio nousi ruputasolta maailman johtavaksi pyöräilymaaksi.

Neville pitää selviönä, että ten Hag valmentaa Unitedia tämän kauden loppuun, mutta ensi kauden valmennuspesti on Ineosin käsissä.

– He ovat olleet niin heikkoja. Jos se jatkuu, Erik ten Hag löytää itsensä todella kovan paineen alta, Neville kommentoi Sky Sportsille.

Paavali Pastila