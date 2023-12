Väyrysellä on takanaan värikäs, mutta arvostettava ura

Konkari ja suomalaisen politiikan ikihonka Paavo Väyrynen ilmoitti joulun alla luopuvansa keskustan jäsenyydestä ja jättävänsä viimein puoluepolitiikan taakseen. Väyrysen käänteet tuntien ilmoitukseen tulee suhtautua varauksella. Kunniapuheenjohtajan arvonimelläkin siunattu Väyrynen on eronnut puolueestaan aikaisemminkin, vain palatakseen näyttävästi takaisin.

Viimeisin ilmoitus liittyy tietenkin siihen, ettei Väyrynen saanut kerättyä riittävästi kannattajakortteja presidenttiehdokkuutta varten. Väyrynen olisi halunnut olla vaaleissa keskustan ehdokkaana, mutta kun se ei onnistunut, hän yritti kansanliikkeen kautta. Nyt 77-vuotias Väyrynen aikoo vetäytyä taka-alalle, mutta ilmoitti jatkavansa yhteiskunnallista vaikuttamista.

Vanha politiikan viisaus sanoo, että uuteen tehtävään mielivän poliitikon kannattaa varmistaa, että työntöä on enemmän kuin pyrkyä. Väyrynen on opittu tuntemaan miehenä, joka ei pelkää toimia tätä sääntöä vastaan.

Palava halu valtaan ja vaikuttamiseen on johtanut siihen, että Väyrynen ei ehkä ole ymmärtänyt, milloin on aika astua sivuun. Hän on tarvittaessa perustanut vaikka oman puolueen, jos muissa viiteryhmissä hänen arvoaan ei ole suostuttu tunnustamaan. Tämä on heittänyt viime aikoina varjon pitkälle valtiomiesluokan uralle.

Jos Väyrynen olisi läpäissyt tämänkertaisen ehdokasseulan, hän olisi eittämättä tehnyt historiaa. Harvassa ovat poliitikot, jotka ovat olleet mukana presidentinvaaleissa viidellä eri vuosikymmenellä. Tosin Väyrysen nykytilastokin etsii vertaistaan, ainakin länsimaisissa demokratioissa. Toistaiseksi parhaaseen sijoitukseensa hän ylsi vuonna 1988, hävittyään Mauno Koivistolle vaalien toisella kierroksella.

Ministerinä onkin ehtinyt toimia viidellä vuosikymmenellä, ensimmäisenä suomalaisena.

Viimeaikaisista harha-askelistaan huolimatta Väyrysen uraa ei pidä vähätellä. Politiikan kehäkettu on toiminut muun muassa ministerinä, puoluejohtajana ja europarlamentaarikkona. Hän tulee joka tapauksessa jäämään merkittävänä vaikuttajana Suomen poliittiseen historiaan.