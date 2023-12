Venäjä aikoo ulottaa presidentinvaalien äänestyksen Ukrainan alueille – Ukraina vaatii länneltä toimia

Venäjän ensi vuoden presidentinvaalien äänestys järjestetään myös neljällä alueella Ukrainassa, Venäjän keskusvaalilautakunta kertoo venäläismedian mukaan.

Lautakunnan mukaan maaliskuun vaalit aiotaan ulottaa Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporizhzhjan alueille, jotka Venäjä väittää liittäneensä itseensä. Alueet eivät ole kokonaan Venäjän hallussa.

Vaalit pidetään runsaat kaksi vuotta sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Vaalien lopputulokseksi odotetaan presidentti Vladimir Putinin uudelleenvalintaa. Putinilla ei ole merkittäviä vastaehdokkaita, sillä suurin osa Venäjän oppositiosta on vankilassa tai maanpaossa.

Kreml on kertonut vaalien kestävän kolme päivää maaliskuun puolivälissä. Tämän on katsottu vähentävän entisestään mahdollisuutta siihen, että vaalit olisivat läpinäkyvät. Venäjän valtio on hyväksynyt viiden puolueen asettavan ehdokkaita niin, ettei kannattajia tarvitse kerätä erikseen. Jokainen puolue tukee Venäjän hallintoa ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Ukraina vetoaa yhteisöön

Ukraina on vaatinut kansainväliseltä yhteisöltä päättäväistä Venäjän aikeiden tuomitsemista ja lisäsanktioiden määräämistä. Venäjä on pitänyt valtaamillaan alueilla jo aiemmin näennäisiä vaaleja, joiden tulokset Ukraina ja länsi ovat tuominneet mitättöminä ja laittomina.

Näihin lukeutuu muun muassa niin sanotuksi kansanäänestykseksi kutsuttu vaali, jolla Venäjä kertoi liittäneensä neljä Ukrainan itäosan aluetta itseensä.

Venäjä irrotti yksipuolisesti Krimin niemimaan Ukrainasta vuonna 2014.

Putin nousi Venäjän virkaa tekeväksi presidentiksi uudenvuodenaattona 1999, ja hänet valittiin ensimmäiselle presidenttikaudelleen keväällä 2000. Putin on sen jälkeen toiminut presidenttinä yhtäjaksoisesti lukuun ottamatta vuosia 2008–2012, jolloin hän oli pääministeri.