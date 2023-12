Vesikeli uhkaa Trondheimin maailmancupia – huolto saattaa joutua yövuoroon

Maastohiihtäjät ja varsinkin suksihuoltajat joutuvat MM-esikisoina palvelevaan Trondheimin maailmancupiin rauhattomissa tunnelmissa. Hiihtäjät haluavat tutustua vuoden 2025 MM-kisojen ratoihin, mutta fluorivoiteiden kiellosta seuranneet välineongelmat uhkaavat häiritä keskittymistä.

Sääntömuutos ei ole juuri vaikuttanut perinteisen hiihtotavan kilpailuihin, mutta vapaalla hiihtotavalla tuloksissa on ollut yllättävää hajontaa.

Trondheimin viikonlopusta uhkaa tulla alkukauden yllätyksellisin, jos sääennuste pitää paikkansa ja kiertueen neljäs viikonloppu kilpaillaan vesikelissä.

– Kukaan ei ole päässyt testaamaan uusia voiteita vesikelissä kertaakaan. Sellaista säätä ei ole ollut täällä, missä alkukausi on pyöritty, päävalmentaja Teemu Pasanen kertoo.

Jännimmässä tapauksessa huoltohenkilöt hakevat uusilla voiteilla ensituntumaa vesikeliin perjantain sprinttiä edeltävänä yönä.

– Se onkin mielenkiintoista, jos sää lämpenee yöllä ennen kisaa. Huollolle tulee rankka päivä, jos pitää lähteä testaamaan heti, kun pystyy eli keskellä yötä, Pasanen jatkaa.

Uutta purkkia pukkaa

Yhdysvaltain huoltotiimi on yllättäen ollut alkukauden varmin. Suomalaisilla on ollut vaikeuksia vapaan hiihtotavan ankarimmissa pakkaskisoissa, mutta myös Norjan ja Ruotsin huoltotiimeille on kertynyt huteja.

Tilanne on elänyt viikonlopusta toiseen, kun voiteita valmistavat yritykset ovat tuoneet kauden aikana uusia tuotteita markkinoille. Kaikilla voidefirmoilla ei edes ollut uusien sääntöjen mukaisia fluorittomia luistovoiteita tarjolla maailmancupin avauksessa Rukalla.

– Kaikki luistovoiteet ovat uusia ja osa firmoista tuo niitä vasta nyt markkinoille. Joka viikonloppuun on tullut uusia voiteita, kun niitä on saatu valmistettua, Pasanen selittää suksihuollon haasteita.

– Eli kukaan ei ole saanut testattua niitä ennalta yhtään.

Huoltajat perehtyvät nyt voiteiden ominaisuuksiin. Opiskelu jatkuu näillä näkymin läpi kauden.

– Tilanne on sama kaikilla, kun selvitellään, mitkä voiteet toimivat milläkin kelillä, Pasanen vahvistaa.

– Tässä saa varautua siihen, että tällä kaudella tulee välillä aika mielenkiintoisia tuloksia. Vapaan hiihtotavan kisoja on hyvin paljon hankalampi ennustaa kuin ennen.

Pikkusuksiprojekti jatkuu

Hiihtäjät haluaisivat jättää voiteluhuolet huoltokopille ja keskittyä seuraavien MM-kisojen reitteihin. Norjan Trondheim on suurimmalle osalle hiihtäjistä outo paikka, koska maailmancupin kiertue ei ole viime vuosina koukannut siellä kuin helmikuussa 2020.

– Kaikki haluavat nyt saada vähän tuntumaa ensi talven MM-kisojen ratoihin, Pasanen tietää.

– Profiileja on tutkittu ja niitä on mallinnettu hiihtomatolle, mutta niistä saa parhaan tuntuman vasta, kun niitä pääsee hiihtämään kisassa. Hiihtäjät saavat yleiskuvan siitä, miten radat menevät, miten lähestytään stadionia, millaisia ovat nousupätkät ja niin edelleen.

Trondheimin esikisoissa jatkuu myös Olympiavalmennuskeskus OVK:n pikkusuksiprojekti, eli hiihdon, ampumahiihdon ja yhdistetyn välinehuollon kehittäminen. Olli Ohtonen, Teemu Lemmettylä ja Juho Halonen muun muassa mallintavat viikonlopun aikana MM-kisojen ratoja GPS:llä.

– He ovat mukana muutamissa maailmancupeissa suksihuollon tukena ja tekevät tiettyjä testejä. Arvokisoissa he ovat aina mukana, joten sitä kautta olemme saaneet lisäresurssin huoltoon, Pasanen jatkaa.

– Tähän liittyy myös hiontakuvioprojekti, josta vastaa Hannu Hovila.

Pohjoismaiden olot tunnetaan

Suksitestejä ei tehdä samassa mitassa kuin ennen Pekingin 2022 ja Pyeongchangin 2018 olympialaisia. Voidetesteistäkään ei ole juuri hyötyä MM-kisoja ajatellen, kun luistovoiteet ovat vinhassa tuotekehitysvaiheessa, eikä esikisoja järjestetä MM-kisojen ajankohtana eli keväthangilla.

– Ei ole myöskään suunniteltu ainakaan mitään isompaa testausta keväälle, Pasanen kertoo.

– Kattavalle testaukselle ei ole nyt samanlaista tarvetta kuin ennen edellisiä olympialaisia, sillä Pohjoismaiden kelit ja lumiolosuhteet ovat meille kauttaaltaan aika tuttuja.

Trondheimin MM-kisat järjestetään helmi–maaliskuun vaihteessa 2025.

Pasi Rein