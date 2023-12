Vettä varoiksi kanistereihin

Viime talvena Suomessa varauduttiin eurooppalaisen energiapulan takia sähkökatkoihin. Kotitalouksia kehotettiin varautumaan parin tunnin sähkökatkoihin. Alkuvuodesta ajatus oli, että sähköä säännösteltäisiin kiertävillä katkoilla, jos tulisi pitkiä kovan pakkasen jaksoja.

Mahdollisten sähkökatkosten takia puhuttiin taas kotivarasta. Viimeksi aihe oli ollut pinnalla pahimpana korona-aikana, kun liikkumista rajoitettiin.

Pelastusalan keskusjärjestön mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja energiakriisi vaikuttivat varautumiseen selvästi enemmän kuin korona. Spek selvittää säännöllisesti kyselytutkimuksella kansalaisten omatoimisuutta ja kriisinkestävyyttä. Tuoreimman tutkimuksen mukaan varautumisen taso on vuosien mittaan hieman laskenut, mutta tämän vuosikymmenen aikana se on kuitenkin pysynyt melko tasaisena.

Pahimmista peloista poiketen sähköä on riittänyt. Niinpä keskusteluissa on keskitytty hintaan, mikä sekin on aiheuttanut kriisejä osalle kotitalouksista.

Kun kaikki toimii sähköllä, ongelmat sen jakelussa koskettavat kaikkia, eivät vain sähkölämmittäjiä. Kyselytutkimuksen vastaajat olivatkin useimmiten parantaneet varautumistaan hankkimalla tasku- tai otsalamppuja. Ukrainan sota on saanut toiset myös miettimään, minne voisivat siirtyä kotoaan uhan alla.

Verkkovirralla toimivaa valaistusta ja kojeita voi korvata paristokäyttöisillä laitteilla. Veden korvaaminen sen sijaan on mahdotonta. Vesi ei tule sisälle ilman sähköä, ja veden jakeluun voi tulla muitakin häiriöitä ilman, että tilanteessa on mitään muuta uhkaavaa. Spekin kyselyn mukaan suuri osa suomalaisista ei pärjäisi vesikatkossa kahta päivää pidempään.

Olennainen osa kotivaraa onkin käyttövesi. Sitä tarvitaan jatkuvasti. Suurien määrien varastoiminen on vaikeaa, mutta kanisteri tai pari on aina enemmän kuin ei mitään. Korona-aikana varauduttiin elintarvikkeilla ja hygieniatuotteilla joko siltä varalta, että niistä tulee pulaa tai että itse ei pääse kauppaan.

Yleinen turvallisuus ja kriiseihin varautuminen yhteiskunnan tasolla on viranomaisten vastuulla. Kansalainen ei voi juuri vaikuttaa muuhun kuin siihen, mitä kodin seinien sisällä tapahtuu. Kohtuullista kotivaraa on hyvä pitää yllä, vaikka kriisit eivät huolettaisikaan.