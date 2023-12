Viisi ihmishenkeä vaatinut Vantaan Hakunilan tulipalo sai alkunsa saunasta

Vantaan Hakunilan lokakuisen tulipalon syttymissyyksi on vahvistunut saunan kiuas, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisi on tutkinut palon syttymissyytä yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Tutkimusten mukaan tulipalo on johtunut ja saanut alkunsa kiukaasta.

Rikoskomisario Rauno Jämsä kertoo kiukaan kivitilan takaseinän pullistuneen lähes kiinni kiukaan takaosassa sijaitsevaan metalliseen ulkopintaan. Tämän vuoksi kiukaasta on puuttunut sen ulkopintaa jäähdyttävä ilmarako, minkä seurauksena saunan seinäpaneelit ovat syttyneet palaamaan. Paneeleista palo on päässyt leviämään eteenpäin.

Tulipalossa kuoli neljä alle 10-vuotiasta lasta ja heidän äitinsä. Perheen isä pystyi pelastautumaan.

Jämsä kertoo STT:lle, että tutkinnassa ei ole selvinnyt, miten saunan kiuas oli mennyt päälle.

– Perheen isän mukaan hän ei ollut laittanut sitä (kiuasta) päälle, Jämsä kertoo.

Jämsän mukaan palo on voinut johtua esimerkiksi kiukaan valmistusvirheestä, kiukaan kulumisesta käytössä tai sen vääränlaisesta käytöstä.

Poliisin osalta tutkinta päättyy, eikä asia etene syyteharkintaan.

Otkes jatkaa kiukaan tutkimista

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoo viestipalvelu X:ssä tutkivansa Hakunilan paloa edelleen.

– Kiukaan tutkimukset jatkuvat tammikuussa, ja tiedotamme asiasta silloin tarkemmin, Otkes kertoo.

Otkes kertoi jo lokakuussa saunan kiukaan olleen päällä tulipalon syttyessä. Otkesin mukaan suurimmat palojäljet olivat saunassa, joten palon voitiin päätellä syttyneen siellä. Sähkökäyttötiedoista pystyi Otkesin mukaan puolestaan päättelemään, että saunan kiuas oli ollut päällä noin kaksi ja puoli tuntia, kunnes tulipalo katkaisi virran.

Otkesin mukaan saunassa oli tekstiilejä palon syttymisaikaan.

Asuntoon oli Otkesin mukaan asennettu muutamaa kuukautta aiemmin kaksi uutta palovaroitinta, joista vähintään toinen toimi.

Anniina Korpela