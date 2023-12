VR ottaa Allegro-junat käyttöön kotimaan kaukoliikenteessä 2025

VR ottaa Suomen ja Venäjän välillä kulkeneet Allegro-junat käyttöön kotimaan kaukoliikenteessä vuonna 2025, yhtiö kertoi torstaina.

VR on lunastanut yhteisyrityksen lainat ja panttioikeuden kautta ottanut junat haltuunsa, kun venäläinen omistaja on toistuvasti lyönyt laimin taloudelliset velvoitteensa yhteisyritystä kohtaan.

Allegro-nimellä kulkeneet Sm6-junat ovat olleet VR:n ja Venäjän valtion rautateiden RZD:n yhteisyrityksen Karelian Trainsin omistuksessa.

VR:n mukaan RZD on laiminlyönyt taloudelliset velvoitteensa koskien Karelian Trainsin lainavastuita ja veroja. Yli puolitoista vuotta kestäneet neuvottelut osapuolten välillä eivät VR:n mukaan tuottaneet tulosta, ja kesäkuussa 2023 yhteisyritys ei enää pystynyt maksamaan lainoja rahoittajilleen.

Välttääkseen yhteisyrityksen konkurssin VR on lunastanut Karelian Trainsin lainat ja saanut panttioikeuden lainojen vakuutena olleisiin juniin suomalaisilta junia rahoittaneilta velkojilta.

– Matkustajamäärät kaukoliikenteen reiteillämme ovat kasvussa ja uusi kalusto tulee tarpeeseen. Sm6-junat ovat laadukkaita, moderneja junia ja ne tukevat kotimaan liikenteen kasvua. Arvioimme tarkkaan, millä reiteillä junat palvelevat parhaiten matkustajiamme, toimitusjohtaja Elisa Markula sanoo VR:n tiedotteessa.

Teknisiä tarkistuksia ja huoltotöitä

Sm6-junat ovat olleet Venäjän liikenteen päätyttyä käyttämättöminä yli puolentoista vuoden ajan VR:n varikolla ja niiden käyttöönotto vaatii teknisiä tarkistuksia ja huoltotöitä.

– Junien huoltaminen liikennekelpoisiksi vie arviolta noin vuoden, koska niille ei ole tehty tarvittavia huoltoja tai tilattu varaosia yhteisyrityksen epäselvän tilanteen vuoksi. Kotimaan kaukoliikenteen suosio ja matkustajamäärät ovat kasvussa, mikä vaatii tulevaisuudessa kalustoinvestointeja kilpailukykymme varmistamiseksi. Sm6-junat tuovat yhden ratkaisun tähän, Markula sanoo.

Liikennöinti alkoi vuonna 2010

Karelian Trains -yhtiö perustettiin vuonna 2006, ja liikennöinti Helsingin ja Pietarin välillä alkoi vuonna 2010. Suomalaisen yhtiön omistavat puoliksi VR ja RZD.

Allegro-junilla tehtiin vuonna 2019 yli 550 000 matkaa.

Alstom-yhtiön Italiassa valmistamat Sm6-junat ovat kallistuvakorisia suurnopeusjunia, joiden huippunopeus on 220 kilometriä tunnissa. Seitsemästä vaunusta koostuvia junayksikköjä on neljä, ja yhdessä junassa on 342 matkustajapaikkaa.

Tuomas Savonen