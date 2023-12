WHO:n hallintoneuvosto vaatii humanitaarisen avun välitöntä pääsyä Gazaan

Maailman terveysjärjestön WHO:n hallintoneuvosto hyväksyi sunnuntaina päätöslauselman, jossa vaaditaan humanitaarisen avun välitöntä ja esteetöntä pääsyä Gazan kaistalle. Lauselma hyväksyttiin sen jälkeen, kun WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus oli kertonut lääkäreiden olevan oloissa, joita ei voi edes kuvitella.

Järjestön 34-jäseninen hallintoneuvosto hyväksyi päätöslauselman yksimielisesti. Tosin etenkin Yhdysvallat suhtautui varauksella siihen, että siinä ei viitattu äärijärjestö Hamasin 7. lokakuuta tekemiin hyökkäyksiin.

Humanitaarisen avun lisäksi päätöslauselmassa vaadittiin myös poistumislupia potilaille.

Tedros sanoi, että WHO:n hallintoneuvosto onnistui saamaan ensimmäisen yksimielisen päätöslauselman konfliktista sen jälkeen, kun se alkoi kaksi kuukautta sitten.

Päätöslauselman tavoitteena on toimittaa siviiliväestön tarvitsemia lääkkeitä ja hoitolaitteita sekä taata pääsy sairaanhoitoon.

Tedros avasi hallintoneuvoston erityisistunnon Genevessä sanoen, että Israelin ja Hamasin välisellä sodalla on tuhoisa vaikutus terveystilanteeseen Gazassa ja että lääkäreiden työ siellä on toivotonta.

– Kun yhä enemmän ihmisiä siirtyy yhä pienemmälle alueelle, liikakansoitus yhdistettynä riittävän ruuan, veden, suojan ja sanitaation puutteeseen muodostavat täydelliset olosuhteet tautien leviämiselle, Tedros sanoi.

Gazan terveydenhuoltojärjestelmä on hänen mukaansa polvillaan ja romahtamaisillaan. Alueen 36 sairaalasta vain 14 on toimintakykyisiä, ja alkuperäisestä 3 500 sairaalavuoteesta vain 1 400 on yhä käytettävissä.