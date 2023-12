YK:n pääsihteeri pelkää yleisen järjestyksen romahtavan Gazassa piakkoin

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ennakoi yleisen järjestyksen Gazassa romahtavan pian kokonaan. Guterres kommentoi Israelin ilmaiskujen ja maahyökkäyksen moukaroiman palestiinalaisalueen tilannetta YK:n turvallisuusneuvostolle osoittamassaan kirjeessä.

Guterres sanoi turvautuvansa YK:n peruskirjan 99. artiklaan, jonka mukaan pääsihteeri voi saattaa turvallisuusneuvoston tietoon kaikki asiat, jotka voivat hänen mielestään uhata kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä.

Samalla pääsihteeri peräänkuulutti humanitaarista tulitaukoa alueelle. Hän varoitti humanitaaristen olosuhteiden Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen sodan keskellä voivan heiketä nopeasti katastrofiksi, jolla on mahdollisesti peruuttamattomia seurauksia palestiinalaisille.

Guterresin mukaan Israelin asevoimien jatkuvan pommituksen keskellä olevilla gazalaisilla ei ole suojaa tai välttämättömiä tarvikkeita selviytymiseen.

– Odotan yleisen järjestyksen romahtavan epätoivoisten olosuhteiden vuoksi pian täysin, mikä tekee jopa rajoitetun humanitaarisen avun mahdottomaksi, hän sanoi.

Artiklaan ei ole turvauduttu vuosikymmeniin

Pääsihteerin tiedottaja Stephane Dujarric kuvaili 99. artiklaan turvautumista erittäin dramaattiseksi askeleeksi. Dujarric huomautti, että kyseiseen artiklaan ei ole vedottu vuosikymmeniin.

Israelin ulkoministeri Eli Cohen kommentoi Guterresin keskiviikkoisia lausuntoja viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter). Cohen väitti päivityksessään, että Guterresin toimikausi on vaaraksi maailmanrauhalle.

– Hänen pyyntönsä aktivoida artikla 99 ja vaatimuksensa tulitaukoon Gazassa ovat tuki terroristijärjestö Hamasille, Eli Cohen kirjoitti X:ssä.

Israelin ilmaiskut ja hyökkäys ovat surmanneet Gazassa Hamasin lähteiden mukaan jo lähes 16 300 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Tietoa ei ole vahvistettu riippumattomasta lähteestä.

YK:n Guterres varoitti tilanteen uhkaavan rauhaa ja turvallisuutta alueella.

– Humanitaarisella tulitauolla voidaan palauttaa selviytymiskeinot ja humanitaarista apua voidaan toimittaa turvallisesti ja oikea-aikaisesti ympäri Gazan kaistaa, hän jatkoi.

Israel hyökkäsi Gazaan vajaat kaksi kuukautta sitten sen jälkeen, kun Hamasin taistelijat olivat hyökänneet Israeliin lokakuun alkupuolella. Israelin mukaan hyökkäyksessä sai surmansa noin 1 200 ihmistä, joista valtaosa oli siviilejä.

Guterres tuomitsi keskiviikkona Hamasin hyökkäyksen ja kuvaili sitä kauhistuttavaksi terroriteoksi.

YK:n turvallisuusneuvostossa valmistellaan päätöslauselmaa

Diplomaattien mukaan YK:n turvallisuusneuvoston odotetaan kokoontuvan perjantaina.

– Emme voi edetä pidemmälle ilman, että turvallisuusneuvosto kantaa vastuunsa, sanoi Palestiinaa YK:ssa edustava Riyad Mansour.

Marraskuun puolivälissä voimakkaasti jakautunut YK:n turvallisuusneuvosto vaati neljän hylätyn tekstiluonnoksen jälkeen pidennettyjä humanitaarisia taukoja Gazan kaistalla.

Diplomaattilähteiden mukaan turvallisuusneuvoston jäsenet valmistelevat uutta humanitaariseen apuun keskittyvää päätöslauselmaluonnosta. Uutistoimisto AFP on nähnyt päätöslauselmaluonnoksen, jossa vaaditaan ”välitöntä humanitaarista tulitaukoa”.

Yhdysvaltalaisdiplomaatti Robert Wood sanoi, ettei hän usko, että turvallisuusneuvoston päätöslauselma olisi hyödyllinen tässä vaiheessa.

– Iso osa siitä työstä, jota on tehty tilanteen parantamiseksi, on tapahtunut paikan päällä alueella, ja meidän on jatkettava sitä, Wood sanoi.

Yhdysvallat on Israelin läheinen liittolainen ja on seisonut vankasti Israelin tukena myös sen käydessä Hamasin vastaista sotaansa Gazassa. Israelin toimet ovat johtaneet mittaviin mielenosoituksiin ympäri maailmaa.