Salo oli veitsenterällä heinäkuussa 2015.

Amerikkalaisjätti Microsoft ilmoitti lopettavansa Salon yksikkönsä. Tuhansia työpaikkoja oli jo menetetty Nokian kulta-ajoista – nyt katoaisi loputkin.

Yhdeksän kuukautta myöhemmin Salon Seudun Sanomat kertoi uutisen: kaupunki ja yksityiset kiinteistösijoittajat suunnittelevat kännykkäkampuksen ostoa.

Kauppa toteutui talvella 2017. Syntyi Salo IoT Campus, jossa on nyt yli sata yritystä, 2 000 työntekijää ja Turun ammattikorkeakoulu.

– Jos kuntaliitosta ei olisi tehty, miten me kymmenen kuntaa olisimme siinä hädässä pystyneet lunastamaan Microsoftin tiloja? Ison organisaation kyky reagoida riittävän vahvasti ja nopeasti ratkaisi pelin, Salon entinen kaupunginjohtaja Matti Rasila sanoo.

– Kaupunginjohtaja Antti Rantakokolle kiitos. Hän ajoi IoT-päätöksen jääräpäisyyttään läpi, vaikka keskeisistä poliitikoistakin moni vastusti, Halikon entinen kunnanjohtaja Simo Paassilta komppaa.

Rasila, Paassilta, Muurlan entinen kunnanjohtaja Mauri Hermunen ja Perniön entinen kunnanjohtaja Pentti Vanhatalo istuvat kahvikupin äärellä miettimässä, miten 15 vuotta täyttävä Salon seudun kuntaliitos onnistui.

Entiset kunnanjohtajat olivat uuden Salon kätilöinä, vaikka poliitikot tekivätkin päätökset. He ovat seuranneet kaupungin elämää jo vuosia eläkkeeltä. Paassilta tosin jatkoi virkavuosiensa jälkeen politiikassa.

Nelikon mielestä liitos oli hyvä päätös, vaikka sitä on myöhemmin syytetty jopa pankkien ja kauppojen katoamisesta kyliltä.

– En tiedä oliko se välttämätön vielä silloin, mutta siitä olisi tullut välttämätön, kun Nokia lähti. Se oli niin kova suonenisku, Pentti Vanhatalo sanoo.

– Ehdottomasti se oli hyvä päätös. Jos ajattelee Muurlaa, teimme jo lähes kaiken yhteistyössä, ja oma hallinto oli ajettu minimiin. Seuraava askel oli hallinnon yhdistäminen, Hermunen sanoo.

Salon seudun kunnanjohtajat miettivät joskus vuosituhannen alkuvuosina, mitä mahdollisuuksia kunnilla olisi lisätä yhteistyötä. Lopputulos yllätti kaikki.

– Ei ollut oikein muuta kuin maatalouslomitus, joka ei olisi ollut yhteistä, Simo Paassilta sanoo.

Samaan aikaan Nokia maksoi Salolle vuosi vuodelta suurempia, parhaimmillaan 60 miljoonan euron yhteisöveropotteja. Naapurit halusivat Salon lihapatojen ääreen ja saada osansa miljoonista.

Valtio kannusti kuntia liitokseen porkkanarahalla. Uudelle Salolle sitä luvattiin 17,4 miljoonaa euroa.

Äkkiä mannerlaatat alkoivat liikkua. Salon seudulle laskeutui kuntajakoselvittäjä Arto Koski, jonka johdolla suunniteltiin ”Taitava kuntaliitos”.

20-sivuinen sopimus hallinnon ja palvelujen järjestämisestä hyväksyttiin kaikissa kymmenessä kunnassa 11. kesäkuuta 2007. Uusi kaupunki syntyi vuoden 2009 alussa.

Hyväkään suunnitelma ei auta, jos olosuhteet muuttuvat. Uusi Salo joutui pian liemeen, kun matkapuhelinjätti Nokia alkoi yskiä, lomauttaa ja irtisanoa väkeään.

Vanha Salo oli koonnut pahan päivän varalle kymmenien miljoonien eurojen rahastot, mutta ne oli äkkiä syöty.

– Kuntaliitos tehtiin Nokien aikaisilla resursseilla. Äkkiä Nokian rahat olivat poissa, mutta sitoumukset pitivät, Simo Paassilta muistelee.

Hyvästä taloudenpidosta palkittu Salo teki hetkessä kymmenien miljoonien alijäämiä vuodessa. Säästökierrokset seurasivat toisiaan. Kouluja ja vanhainkoteja lakkautettiin. Kuntaliitoksesta tuli kirosana.

– Aika hyvin Salo siitä kaaoksesta lopulta selvisi ja pystyi palveluita ylläpitämään, Pentti Vanhatalo antaa nyt tunnustusta vaikeiden vuosien päättäjille.

Mitä kuntaliitoksessa olisi voitu tehdä toisin? Mauri Hermunen harmittelee, että liitoksen suunnitteluvaiheessa puhuttiin, miten uuteen kuntaan otetaan parhaat käytännöt kaikista kunnista.

– Oikeasti käyttöön otettiin vanhan Salon toimintatavat, eikä pienten kuntien ihmisiltä kysytty oikein mitään.

– Pienten kuntien monialaosaamista ei osattu hyödyntää. Salossa kaikki olivat erikoistuneet kapealle sektorille. Oli vasemman saranan vaihtaja erikseen ja oikean erikseen, Simo Paassilta heittää.

Matti Rasilan mielestä lopputulos oli käytännön sanelema pakko. Liitos toteutettiin nopeasti, vain puolessatoista vuodessa. Sinä aikana ihmiset ja toiminnat piti järjestää uuteen asentoon.

– Otetaan vielä henkilöstön määrä, joka oli silloin ehkä 3 700 henkilöä. Jos kaikki olisi pitänyt sitouttaa uuteen työtapaan, se ei kerta kaikkiaan onnistu!

Kuntaliitoksen jälkeen pelättiin, että vanhan Salon päättäjät ottavat vallan. Siksi pikkukunnat keskittivät ääniä ja ajoivat omia edustajiaan hyvällä menestyksellä valtuustoon.

Monelle pikkukunnan konsensukseen tottuneelle kaupunkilaisten tapa tehdä politiikkaa oli järkytys. Kyynärpäät ja kielet olivat terävämpiä.

– Riitaisuus on yksi ongelma. Jopa puolueiden sisällä on erimielisyyttä. Joidenkin ihmisten pitäisi ottaa nykyorganisaatiossa vetovastuu ja löytää kokonaisnäkemys, Mauri Hermunen sanoo ja sovittaa roolia kaupunginhallituksen uudelle puheenjohtajalle Simo Paassillalle.

– Salo on laaja kunta, ja päättäjiä tulee eri puolilta. Jokaisella on oma äänestäjäkunta. On luonnollista, että oman alueen puolesta taistelua tulee aina olemaan, Pentti Vanhatalo sanoo.

– Sanoisin, että ylimenokausi alkaa olla ohi. Uuden Salon alkutaipaleella korostunut puoluepoliittisuus on lientynyt ja yhteiselo kohentunut, Simo Paassilta puolestaan arvioi.

Matti Rasilaa on jäänyt närästämään uuden Salon alkutaipaleella, ettei kaupunkiin ole saatu yrityksistä huolimatta luotua kunnon joukkoliikennettä.

– Yhdistymisavustuksista piti varata siivu julkiseen liikenteeseen. Ei voi ajatella, että pelkillä omilla autoilla sahataan. Koulukuljetukset, asiointiliikenne ja tavaran kuljetukset olisi pitänyt lyödä jotenkin fiksusti yhteen.

Pentti Vanhatalo harmittelee, että kuntaliitoksessa perustetuista aluetoimikunnista luovuttiin liian nopeasti turhina.

Vanhojen kuntien ja kylien identiteetti ilahduttaa entisiä kunnanisiä. Kuntaliitos taisi pikemminkin piristää kuin tukahduttaa sitä.

– Se harmittaa, että yhdistystoiminta ja talkoot ovat vähentyneet. Yhdistykset tekivät ennen talkoita, ja Muurlan kunta tuki niitä tarjoamalla tarvikkeet. Työ saatiin ilmaiseksi, Mauri Hermunen muistelee.

Pienissä yksiköissä voitiin hänen mielestään tehdä myös melko vapaasti retkiä ja tapahtumia. Uudessa Salossa vapautta rajoitettiin, kun kaikkea haluttiin ohjeistaa tarkasti.

– Miten saadaan ihmiset ruohonjuuritasolla tyytyväisiksi? Otettaisiin näitä vanhoja hyviä käytäntöjä takaisin, Hermunen ehdottaa.

Tuliko Salosta sellainen kuin entiset kunnanjohtajat aikoinaan ajattelivat? Siihen kukaan ei osaa suoraan vastata. Maailma on muuttunut ympärillä – onko kysymys enää edes järkevä?

– En osaa arvioida. Tätä ruvettiin suunnittelemaan lähes 20 vuotta sitten, ja sen jälkeen on tapahtunut niin suuria muutoksia toimintaympäristössä… Päätös on tehty, ja sen mukaan eletään, Pentti Vanhatalo sanoo.

– Minä haluaisin, että kuntaliitoskeskustelu jo päättyisi. Ajateltaisiin, että meillä on nämä palikat ja näillä soitetaan, Matti Rasila sanoo.

Simo Paassilta sanoo kuntauudistuksen lunastaneen pääosin tavoitteensa. Silti hän kantaa murhetta käydessään Kiskossa, Kiikalassa tai Kuusjoella.

– Strategiassa sanotaan, että entiset kuntakeskukset ovat elinvoimaisia. Kun niitä katselee, eivät ne todellakaan ole sitä.

Matti Rasila ja Mauri Hermunen muistuttavat, että Salo ei ole kriisissä. Vaikeat ajat on selätetty, kaupungin talous on vahva ja palvelut hyvät. Nyt pitää kehittää kyliä, entisiä kuntakeskuksia ja elinkeinoelämää.

– Kaupungin päätöksenteko toimii isoissa asioissa, ja henkilökunta on uusiutunut ja hyvä. Aika turvallisella mielellä voimme katsoa tulevaisuutta, Matti Rasila.

Simo Paassilta muistuttaa jo uudesta haasteesta. Sosiaali- ja terveydenhuolto on siirtynyt hyvinvointialue Varhalle.

– Kuntauudistuksen haaste tulee meille nyt toisella tavalla, ja se tulee yhdistämänä Salon seutua. Meidän on turvattava yhtenä joukkona sote-palvelut, jotka ovat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen käsissä, Paassilta sanoo.

Kuusjoen Sola: näkymät olivat synkät

Kuusjoen entinen kunnanjohtaja Aarno Sola viettää eläkepäiviään Tampereella. Kolmannen polven tamperelainen veistelee käyneensä Salon seudulla vain 40 vuoden työkeikalla ja palanneensa heti takaisin.

– Kuntaliitos oli aivan välttämätön. Tulevaisuuden näkymät kunnissa olivat silloin aika synkät. Verotulot vähenivät ja talous heikkeni, Aarno Sola muistelee.

Hän sanoo käyneensä Kuusjoella aika monta kertaa liitoksen jälkeen. Kirkonkylä on käynyt hiljaiseksi ja palveluista iso osa on kaikonnut Saloon.

– Niinhän se on joka puolella Suomea, emmekä me sille mitään mahda, hän huomauttaa.

Sola on tyytyväinen, että Kuusjoki päätti aikanaan rakentaa uuden koulun ja sulkea vanhat kyläkoulut. Ne olisivat vaatineet joka tapauksessa isoja remontteja.

– Peruspalvelut ovat hyvät, ja lopun saa Salosta.

Sola itse sanoo viettäneensä virkauransa jälkeen hyvää eläkeläisen elämää. Hän ei ole kaivannut töitä.

– Kesämökki, koiran ulkoilutus, lukeminen, kirkkokuoro ja jälkikasvu. Niiden kanssa aika kuluu.

Perttelin Kotirantaa jäi närästämään kaksi asiaa

Kari Kotiranta johti Pertteliä vuodesta 1972 aina vuoteen 2008. Hän jäi eläkkeelle kuntaliitoksen alla ja asuu edelleen Perttelissä.

– Näköpiirissä oli jo jonkin aikaa, ettei taloustilanne jatku kunnissa kuten siihen asti. Liitos oli tarpeen. Yhteisillä rahoilla rakennettiin sitten uuden kunnan aikana palveluita esimerkiksi Kiskoon ja Kuusjoelle.

Perttelissä palvelut olivat ennen liitosta hyvässä kunnossa, eikä Kotirannalla ole valittamista vieläkään. Puistot, koulut, vesihuolto, kirjasto – kaikesta pidetään huolta.

Närästämään jäi kaksi asiaa: Varvon saunan kohtalo ja Kajalakodin lakkautus.

– Varvon sauna – pitikö sitäkin lähteä yksityistämään? Eikö tällaisesta pienestä asiasta pystynyt Salon kokoinen vapaa-aikaorganisaatio pitämään huolta?

– Kajalakodin uudisosa oli ihan hyväkuntoinen. Hyvä keittiö ja ruokasali, riittävän isot huoneet ja askartelutilat. Ylipäätään se, että vanhoja yksiköitä ajetaan alas. Toki niitä asioita hallinnoi nyt Varha, mutta hyvää vauhtia alasajolle antoi Salon kaupunki. Tätä ei olisi tehty, jos olisi edelleen itsenäinen Pertteli, Kotiranta murehtii.

Uuden Salon päätöksenteossa Kari Kotiranta näkee edelleen piirteitä, jotka herättävät ihmetystä.

– Perttelissä oli pitkään konsensus, ja sen eteen tehtiin töitä. Täällä ei ollut totuttu semmoiseen, että on valtuustoryhmissä on sisäistä oppositiota.

Kiskon Puustinen: Välttämätön tehtävä

Kiskon kunnanjohtajana toiminut Heimo Puustinen jäi eläkkeelle vuoden 2009 alussa. Nyt hän asuu Kaarinassa vaimonsa kotipaikalla.

Puustinen muistelee, että pienien ja vähän suurempienkin kuntien talous oli tiukalla ennen kuntaliitosta. Sen tavoitteena oli hankkia leveämmät hartiat ja turvata palvelut.

– Kisko olisi varmasti pärjännyt jonkin aikaa omillaankin, mutta kuntaliitoksen ansiosta palvelut saatiin säilymään paremmin koko Salon alueella. Palvelut ovat ehkä kaikonneet kauemmas, mutta ne ovat edelleen saatavissa.

Puustinen sanoo seuranneensa Salon tilannetta Turun Sanomista ja tapaamalla säännöllisesti vanhoja tuttuja Kiskossa.

– Minusta tuntuu, että ei se ainakaan huonompaan suuntaan ole mennyt kuin ennen liitosta. Peruspalvelut ovat pysyneet, ja Toijaan saatiin liikuntahalli ja paloasema. Kouluratkaisut tehtiin jo aiemmin.

– Harmittamaan ei jäänyt oikeastaan mikään. Se oli välttämätön tehtävä, Heimo Puustinen sanoo.

Särkisalon Lehtinen: Esittäisin samaa

Särkisalon kunnalla ei ollut 2000-luvun alussa tarvetta kuntaliitoksiin. Se oli muun muassa velaton.

Silloinen kunnanjohtaja Kari Lehtinen oli kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, että Särkisalo lähtee mukaan liitokseen. Ja on edelleen.

– Esittäisin samaa tänä päivänäkin, että lähdetään mukaan. Kunnan toiminnassa oli nähtävissä, että tulevaisuus muuttuu hankalaksi, ja yksikköhinnat tulevat pienissä yksiköissä nousemaan.

– Kunnat tekivät yhteistyötä jo lähes kaikessa. Liitos oli luonteva jatko. Ei jääty odottelemaan valtion keppiä, vaan otettiin se porkkana, Lehtinen sanoo viitaten yhdistymisavustukseen.

Kuntaliitoksen jälkeen Särkisalokoti lakkautettiin. Päätös kouraisi Lehtisen mukaan syvältä alueen ihmisiä ja koko Salon päättäjiä.

– Se koettiin silloin vääränä ratkaisuna. Itsenäinen Särkisalo olisi varmasti ainakin koittanut pitää palvelusta kiinni, Lehtinen uskoo.

Nyt Särkisalokoti on uudessa käytössä, mitä Lehtinen pitää hyvänä. Turussa asuva mies mökkeilee edelleen vaimonsa kanssa saaristopitäjässä, eikä kuntaliitoksesta juuri enää Särkisalon raitilla puhuta.

– On jo totuttu uuteen Saloon, vaikka en minä tiedä, kuinka salolaisina täällä asuvat itseään pitävät.

Salon Seudun Sanomat ei tavoittanut Suomusjärven viimeistä kunnanjohtajaa Vesa Ketolaa. Kiikalan viimeinen kunnanjohtaja Seppo Koskinen on kuollut.