Yritysten taloustilanteessa pieni käänne parempaan – ”On mahdollista, että pohjakosketus on otettu”

Yritysten taloustilanteessa on tapahtunut loppuvuoden aikana pieni käänne parempaan, ilmenee tuoreesta Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä.

Joulukuiseen kyselyyn vastanneista yrityksistä 55 prosenttia kertoi, että niiden taloudellinen tilanne on erittäin tai melko hyvä. Kuukautta aiemmin taloudellista tilannettaan luonnehti erittäin tai melko hyväksi 52 prosenttia yrityksistä.

Teollisuusyrityksistä 64 prosenttia kertoi joulukuussa, että taloudellinen tilanne on erittäin tai melko hyvä. Nousua marraskuussa kerrottuun oli kymmenen prosenttiyksikköä.

Myös rakentamisen alalla oli joulukuun kyselyssä aiempaa enemmän yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on hyvä. Rakentamisen alalla nousua oli marraskuuhun verrattuna kahdeksan prosenttiyksikköä.

– On mahdollista, että pohjakosketus on otettu, ja suunta on ylöspäin. Tilanne on kuitenkin erittäin herkkä, eikä maailmalta kaivata yhtään lisää kielteisiä uutisia, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että suunta on ollut ylöspäin ennenkin, mutta tilanne on lopulta vaikeutunut.

Arviot tulevasta parantuivat

Melko tai erittäin huonoksi tilannettaan kuvasi joulukuussa 15 prosenttia yrityksistä.

Naisyrittäjien tilanne oli joulukuun kyselyssä selvästi heikompi kuin miesyrittäjien. Naisyrittäjien tilanne on heikentynyt selkeästi loppuvuoden aikana, kun miehillä taas tilanne on parantunut.

Arviot tulevasta vuodesta parantuivat. Vielä marraskuussa 24 prosenttia yrityksistä arvioi tilanteensa heikentyvän seuraavan vuoden aikana. Joulukuussa näin arvioi enää 19 prosenttia.

Suomen Yrittäjien tutkimusyhtiö Verianilla (entinen Kantar Public) teettämään yrittäjägallupiin vastasi 1 240 pienten ja keskisuurten yritysten edustajaa joulukuun alkupuolella. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Minja Viitanen