Zelenskyin viesti Euroopalle: Toimikaa samoin kuin Pohjoismaat

Oslossa näkyi keskiviikkona pari Lucia-neitoa, mutta vielä enemmän poliiseja joka kadunkulmassa sekä matalalla lentäviä helikoptereita taivaalla. Syyllinen tähän oli Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, joka saapui Pohjoismaiden päämiesten kokousvieraaksi yhtä yllättäen kuin toukokussa Helsinkiin.

Eri puolilla maailmaa parhaillaan sukkuloiva Zelenskyi oli Norjassa selvästi mieluisessa seurassa Suomen presidentin ja Norjan, Ruotsin, Tanskan sekä Islannin pääministereiden kanssa.

Kun Zelenskyiltä kysyttiin kansainvälisen tuen hiipumisesta Ukrainalle, hän vastasi, että täällä hyvien pohjoismaisten kumppaneiden rinnalla hän ei sellaista huolta tunne.

– Mitä Eurooppa voi tehdä? Tehkää samoin kuin Pohjoismaat. Kiitos, Zelenskyi sanoi hymyillen.

Ukrainan presidentillä oli myös viesti EU:n huippukokoukseen. Kun suomalaismedia kysyi häneltä uutiskuviin tallentuneesta keskustelusta Unkarin pääministerin Viktor Orbanin kanssa Argentiinassa, Zelenskyi kertoi tehneensä Orbanille hyvin selväksi, ettei Unkarilla on mitään syytä estää Ukrainan EU-jäsenyyttä.

– Pyysin häntä kertomaan yhdenkin syyn, en viittä tai kymmentä. Odotan yhä vastausta, Zelenskyi lohkaisi.

Tanskalta miljardin aseapupaketti

Oslon kokouksen päätteeksi hyväksytyssä yhteisessä julkilausumassa Pohjoismaat lupasivat jatkaa Ukrainan pitkäjänteistä tukemista. Zelenskyi saikin Oslosta hyviä uutisia, kun esimerkiksi Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoi hallituksensa esittelevän torstaina lähes miljardin euron arvoisen uuden aseapupaketin Ukrainalle

Suomalaisia toimittajia Oslossa tavanneen Niinistön mukaan Suomi valmistelee omaa 21. aseapupakettiaan. Suomessa tehdyt toimet ammustuotannon yli kaksinkertaistamiseksi voisivat hänen mukaansa olla hyvä esimerkki myös muualle Eurooppaan.

– En ole ollenkaan varma siitä, että koko Eurooppaan ovat vielä kuuluneet varoituskellot, Niinistö kuvaili puolustusteollisuuden tilannetta.

”Kaikkien on syytä varautua”

Huolia länsimaiden tukirintaman rakoilusta Niinistö torjui toteamalla, ettei mitään täyskäännöstä ole tapahtunut. Pohjoismaiden tuki jatkuu ja myös Saksasta on tulossa uutta merkittävää tukea, hän luetteli.

Niinistö sanoi myös olettavansa, että Yhdysvaltain sisäpoliittisten kiistojen keskeltä irtoaa Ukrainalle ”tukipaketti ihan kohtuullisessa ajassa”. Myöskään Donald Trumpin noususta presidentiksi ei kannattaisi presidentin mukaan huolehtia liikaa etukäteen vaan tarkkailla tilannetta rauhassa.

– Mutta meillä jokaisella Euroopan maalla on kaikki syyt varautua niin paljon kuin vain hartiat vähänkin kestävät, tapahtuipa Yhdysvalloissa mitä tahansa, Niinistö totesi painokkaasti.

Zelenskyi kuittasi lehdistötilaisuuden lopuksi huolet Ukrainan tuen loppumisesta yhdellä lauseella:

– Venäjän naapuruus on ongelma. Kaikki muu on vaikeita tilanteita, joista me kyllä selviämme, presidentti sanoi.

Niinistön mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin aikaisemmin esittämä näkemys, että länsi ja länsimaiset ihmiset ovat lähtökohtaisesti heikkoja, on vaarallinen.

– Sen vuoksi pitää kyetä osoittamaan, että me emme ole heikkoja. Minusta Suomesta se kyllä näkyy, Niinistö totesi.

Niilo Simojoki