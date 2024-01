15-vuotiasta poikaa ammuttiin yksityisasunnossa Porissa uudenvuodenaattona, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisi sai tehtävän Sampolan kaupunginosassa sijaitsevaan kerrostaloasuntoon kymmenen maissa illalla.

Uhri kiidätettiin sairaalaan, ja hänen tilansa on poliisin mukaan kriittinen.

Poliisi on tehnyt asiassa tänään kiinniottoja muun muassa Porin Toejoen alueella. Kiinni on otettu neljä ihmistä, joiden osuutta asiaan selvitetään. Osa kiinniotetuista on täysi-ikäisiä ja osa alaikäisiä.

Tapausta tutkitaan epäiltynä tapon yrityksenä, mutta rikosnimike voi esitutkinnan edetessä muuttua, huomauttaa tutkinnanjohtajan sijaisena toimiva rikoskomisario Antti Alitalo tiedotteessa.

Poliisi sanoo, ettei se tutkinnallisista syistä voi kommentoida uhrin ja mahdollisten tekijöiden välistä suhdetta eikä kertoa yksityiskohtaisempia tietoja epäillyistä, hälytystehtävästä tai kiinniotoista.

Poliisi tiedottaa asiasta lisää tutkinnan edetessä.