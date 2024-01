Muistatko vielä hirmuisia määriä kävelevän Aarnon? Nyt 89-vuotias himokävelijä uhmaa ennätyksiä ja pakkasta

Hengitys huuruaa ja lumi narskuu jalkojen alla. Salolainen Aarno Virtanen, 89, lähtee joka päivä lenkille, vaikka lämpömittari näyttäisi kaksinumeroisia pakkaslukemia.

– Naapuri sanoi, että et kai sinä mihinkään lenkille lähde, kun on yli 25 astetta pakkasta. Mutta ei tänä talvena ole ollut vielä sellaista ilmaa, että olisin jäänyt kotiin, Virtanen sanoo.

Virtasen mielestä se on vain varustekysymys. Jos pakkasta on yli 20 astetta, silloin hän pukee aluspaidan päälle teddyvuorisen neuleen ja toppatakin. Päässä on korvalaput, ja sen päällä kypärämyssy, joka suojaa myös poskia, ja lopuksi pipo.

10 asteen pakkasessa kerrokset ovat ohuempia: aluspaita, flanellipaita, collegepaita ja tuulitakki. Päähän riittävät korvalaput ja pipo.

Kengät ovat talvella nastapohjaiset Icebugit.

– Kerran olen tänä talvena liukastunut. Ja se kävi heti, kun olin päässyt pois kotipihasta, hän kertoo.

Virtanen lenkkeilee päivittäin kunnioitettavia määriä. Salon Seudun Sanomat kertoi Virtasen kävelyharrastuksesta 17. syyskuuta 2022. Silloin hän sanoi kävelleensä vuoden 2021 aikana 2 000 kilometriä. Virtanen totesi, että ”Tavoite on tänä vuonna vähintään 2 500 kilometriä. Kun kerran vuotta on vielä niin paljon jäljellä, eikä ole muutakaan tekemistä.”

Tosiasiassa Virtanen löi tavoitteensa kirkkaasti: hän käveli vuonna 2022 yhteensä 3 222 kilometriä. Ja viime vuonna hän pisti vielä paremmaksi, vaikka ikää oli vuoden enemmän. Vuonna 2023 hän käveli 3 721 kilometriä.

– Se tekee vähän yli 12 kilometriä päivässä, sillä todellisuudessa kävelin sen 11 kuukauden aikana. Taukoa tuli neljä viikkoa, kun olin kaksi viikkoa Lapissa hiihtämässä, viikon flunssassa ja viikon kylpylässä, hän summaa.

Lukemat ovat tarkkoja, sillä Virtanen seuraa omaa liikkumistaan Polar M400 -urheilukellolla, jonka hän sai lapsiltaan lahjaksi, kun täytti 80 vuotta. Lenkin jälkeen hän voi kotona katsoa tietokoneen ruudulta, millaisen reitin on kulkenut ja kuinka nopeasti.

Pisimmillään Virtasen lenkit ovat lähes 30 kilometrin mittaisia. Nuutinpäivänä hän esimerkiksi käveli 27,6 kilometriä ja aikaa meni 5 tuntia 41 minuuttia. Tapaninpäivänä hän reippaili 29,6 kilometriä ajassa 6 tuntia 12 minuuttia. Reittien pidetessä kuntokin on kasvanut.

– Huomaan, että jaksan koko ajan paremmin. Mäet eivät tunnu missään.

– Keskinopeuteni on yleensä 5,0 kilometriä tunnissa, ja jos pysähdyn vähänkin juttelemaan jonkun kanssa, se laskee 4,9 kilometriin tunnissa. Mutta se on ihan hyvä vauhti tällaiselle yhdeksänkymppiselle, hän tuumaa.

Aarno Virtasella on urheilijataustaa moottoriurheilun parista. Hän harrasti 50 vuotta moottoripyöräurheilua ja saavutti myös kisamenestystä.

1980-luvulla Virtanen vaihtoi moottoripyörän polkupyörään ja alkoi pyöräillä. Pyöräily vaihtui kävelyyn vuoden 2008 jälkeen, kun hän oli saanut sydäninfarktin.

Virtanen lähtee kävelylle aina aamulla: kesällä kello seitsemän ja talvella kahdeksan aikaan. Lenkki kestää useimmiten 4–5 tuntia. Yleensä hän on kotona jo puolilta päivin, joten aikaa riittää vielä omakotitalon askareisiin.

– Lenkin jälkeen voin kesällä leikata nurmikon ja talvella tehdä lumityöt.

Sirkkulassa asuvan Virtasen lenkki suuntautuu milloin minnekin. Hän lenkkeilee esimerkiksi Tupuriin, Lehmijärvelle, Isokylään, Halikon kirkonkylään, Wiurilaan, Villilään ja Viitannummelle.

– Suunnittelen aina etukäteen, mitä reittiä menen. Isokyläntien ja Salaistentien välillä on Viisastentie, ja sitä kautta olen mennyt nyt monta kertaa, hän naurahtaa.

Välillä Virtanen käy lenkkinsä varrella morjenstamassa Salon liikuntatoimiston väkeä. Sieltä myös SSS sai vinkin Virtasen saavutuksista.

Tällä hetkellä Salon kaupungilla on käynnissä Liiku talvella -kampanja, joka alkoi 10. tammikuuta. Kampanjassa voi kirjata omat kilometrinsä mobiilisovellukseen ja kerryttää kotikuntansa pottia maaliskuun loppuun asti. Aarno Virtanen on taatusti yksi merkittävimpiä Salon potin kerryttäjiä.

– Viime vuonna olin kävellyt maaliskuun loppuun mennessä 1 000 kilometriä. Mutta huonompi olen kuin isäni Armas Virtanen. Hän käveli joka päivä 10 kilometrin lenkin ja pisimmillään jopa 60–70 kilometriä, Virtanen toteaa.