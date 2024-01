Äidin allekirjoitus teki pojasta Tanskan kuninkaan – Frederik X toivoo voivansa yhdistää kansaa

Frederik X:stä on tullut Tanskan kuningas. Frederikistä tuli kuningas sunnuntaina iltapäivällä, kun päivälleen 52 vuotta Tanskan monarkkina ollut kuningatar Margareeta II luopui kruunusta poikansa hyväksi Christiansborgin linnassa Kööpenhaminassa.

Myöhemmin iltapäivällä Tanskan pääministeri Mette Frederiksen julisti Frederikin maan kuninkaaksi linnan parvekkeelta. Ennen julistamista Frederiksen kuvaili uutta kuningasta ihmiseksi, jonka kansa tuntee ja johon kansa luottaa.

– Hänen majesteettinsa, kuningatar Margareeta II on luopunut vallasta. Kauan eläköön kuningas Frederik X, pääministeri Frederiksen kuulutti ja sai yleisön hurraamaan.

Omissa puheissaan sekä pääministeri Frederiksen että kuningas Frederik kiittivät aiempaa monarkkia Margareetaa valtakaudestaan.

– Toiveenani on tulla kokoavaksi, huomisen päivän kuninkaaksi, kuningas sanoi puheessaan.

Omana hallitsijamottonaan Frederik julisti olevansa sitoutunut Tanskan kuningaskunnan hyväksi. Puheensa jälkeen kuninkaan perhe eli kuningatar Mary sekä perheen lapset saapuivat tervehtimään linnanaukiolle kokoontunutta kansaa.

Yleisö myös hullaantui, kun Frederik suuteli tuoretta kuningatarta tanskalaisten katseen alla.

Myöhemmin perhe poistui Amalienborgin linnaan hevossaattueessa Kööpenhaminan halki. Uutistoimisto AFP:n mukaan noin 100 000 ihmistä kerääntyi sunnuntaina maan pääkaupunkiin seuraamaan monarkin vaihtumista.

Suomen presidentin kanslia kertoi viestipalvelu X:ssä, että presidentti Sauli Niinistö lähetti onnittelukirjeen Tanskan tuoreelle hallitsijaparille. Lisäksi muun muassa Britannian kuningas Charles sekä Hollannin kuningasperhe välittivät omat onnittelunsa kuninkaalle.

Kuningatar allekirjoitti luopumisilmoituksen

Frederikistä tuli virallisesti Tanskan kuningas iltapäivällä valtioneuvoston istunnossa, jossa kuningatar Margareeta allekirjoitti asiakirjan, jossa hän ilmoitti luopuvansa kruunusta.

– Jumala suojelkoon kuningasta, kruunusta luopunut kuningatar sanoi allekirjoitettuaan luopumisilmoituksen.

Pian tilaisuuden jälkeen 83-vuotias Margareeta poistui linnasta takaisin kuninkaallisen perheen talviasuntoon Amalienborgin linnaan. Hän sai Kööpenhaminan katujen varsille kokoontuneelta yleisöltä suosionosoitukset. Kuningasta ei Tanskassa kruunata esimerkiksi Britannian tavoin.

Yllätti tanskalaiset

83-vuotias kuningatar Margareeta ilmoitti tanskalaiset yllättäneestä päätöksestään luopua kruunusta uudenvuodenpuheessaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 900 vuoteen, kun Tanskan monarkki luopuu vapaaehtoisesti vallasta.

Margareeta ei tee täydellistä pesäeroa aiempaan elämäänsä, vaan on tarvittaessa valmis edustamaan kuningashuonetta poikansa sijaisena – tosin vasta siinä tapauksessa, jos myös Frederikin poika, 18-vuotias kruununprinssi Christian on estynyt sijaistamasta isäänsä.

Kuningatarpuoliso löytyi Australiasta

Tanskan vallanvaihto tapahtui päivälleen 52 vuotta sen jälkeen, kun tuolloin 31-vuotias kruununprinsessa Margareeta nousi valtaistuimelle isänsä kuningas Frederik IX:n kuoleman jälkeen. Margareeta oli Tanskan ensimmäinen naispuolinen monarkki sitten Tanskan, Norjan ja Ruotsin yhdistänyttä Kalmarin unionia 1300- ja 1400-lukujen taitteessa hallinneen Margareeta I:n.

Tanskan kruununperimysjärjestystä muutettiin vuonna 1953 siten, että myös nainen saattoi nousta hallitsijaksi, jos miespuolisia perillisiä ei ollut. Margareetalla oli vain siskoja. Myöhemmin perimysjärjestystä on vielä uusittu siten, että hallitsijan vanhin lapsi on sukupuolesta riippumatta kruununperimysjärjestyksessä ensimmäinen.

Tanskan uudella 55-vuotiaalla kuninkaalla on vahva urheilutausta. Frederik on kilpaillut muun muassa purjehduksessa kansainvälisellä huipputasolla. Australialaisen puolisonsa Mary Donaldsonin eli kuningatar Maryn Frederik tapasi Sydneyn kesäolympialaisissa vuonna 2000. Vuonna 2004 avioituneella pariskunnalla on neljä lasta.

Sekä tuore kuningas että hänen äitinsä ovat olleet tanskalaisten keskuudessa erittäin suosittuja.

——

Lähteinä: Tanskan kuningashuone, uutistoimistot Ritzau ja TT, Ylen TV2

Markku Uhari, Niilo Simojoki