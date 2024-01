Amnesty: Sateenkaari-ihmisten syrjintää lisääviä lakeja säädettiin viime vuonna lisää eri puolilla Afrikkaa

Sateenkaari-ihmisiin kohdistuva syrjivä lainsäädäntö lisääntyi viime vuonna voimakkaasti eri puolilla Afrikkaa, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Amnestyn tuore, kahtatoista Afrikan maata käsittelevä selvitys osoittaa, että oikeusjärjestelmiä käytettiin yhä enemmän sateenkaari-ihmisten systemaattiseen syrjintään.

Edelleen 31 maassa Afrikassa samaa sukupuolta olevien seksuaalinen kanssakäyminen on kriminalisoitu siitä huolimatta, että tämä on selkeästi ristiriidassa Afrikan unionin ja kansainvälisten ihmisoikeusnormien kanssa.

– Mielivaltaisista pidätyksistä ja vangitsemisista on tullut aivan liian yleisiä, kun pelkkä omana itsenään oleminen katsotaan rikokseksi, joissakin paikoissa jopa kuolemanrangaistuksen uhalla. Edessämme on syvenevä kriisi, jossa oikeusjärjestelmiä käytetään vaarallisesti sateenkaari-ihmisiä vastaan, varoitti Amnestyn itäisen ja eteläisen Afrikan aluejohtaja Tigere Chagutah järjestön tiedotteessa.

Joissakin Afrikan maissa voimassa olevia lakeja myös tiukennetaan. Esimerkiksi Ugandassa, jossa samaa sukupuolta olevien seksuaalinen kanssakäyminen oli jo ennestään laitonta, tilanne pahentui, kun viime vuonna hyväksyttiin ankara homoseksuaalisuuden vastainen laki.

Samankaltaisia lakiehdotuksia on esitetty eri puolilla Afrikkaa.

– On ratkaisevan tärkeää tunnistaa, että sateenkaari-ihmisten kohtaamat haasteet Afrikassa eivät typisty ainoastaan lainsäädäntöön, vaan kyse on myös laajemmasta yhteiskunnallisesta kamppailusta. Lainsäädännön väärinkäyttö on kuitenkin lisännyt sateenkaari-ihmisten haavoittuvuutta”, sanoi puolestaan Amnesty Internationalin Länsi- ja Keski-Afrikan aluejohtaja Samira Daoud.