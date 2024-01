Salolaiskylä kiistelee suositusta ampumaradasta: ”Lauantaisin saatamme kuunnella viisi tuntia pauketta”

Kiikalan ampumaradalla on hiljaista.

Rata on suljettu koko tammikuuksi vaikeiden kelien takia. Ampumaurheilu ja talvi eivät sovi yhteen, kertovat harrastajat.

Lehtikuvia varten paikalle kurvaa kymmenisen harrastajaa. Osa heistä on suomenmestaruustason ampujia, kuten Pasi Saarinen ja Markku Poutiainen.

Nuorten maajoukkueen trap-ampuja Saku Tallgren ampuu muutaman laukauksen testiksi. Hän on tullut viikonlopuksi kotiin Malagan harjoitusleiriltä.

Kiikalan ampumaradan majassa seuran jäsenet keittävät kahvia ja paistavat makkaraa. Iloinen puheensorina katkeaa yhdestä sanasta.

Ympäristölupahakemus. Sitä Kiskon piirin riistanhoitoyhdistys on työstänyt kahdeksan vuoden ajan. Keskeneräinen lupahakemus herättää harrastajissa huolta ja harmia.

– Kaikki tämä voi loppua sekunnissa, jos lupaa ei myönnetä, huokaisee Saku Tallgrenin isä Mikko Tallgren.

Suomen Ampumaurheiluliiton sivujen mukaan ympäristöluvan hakeminen ampumaradalle on "asiantuntemusta vaativa ja usein hyvin aikaa vievä prosessi". Luvan työstäminen saattaa rohmuta seuran kassasta kymmeniä tuhansia euroja rahaa.

– Siksi useat pienet radat ovat kaatuneet ympäristölupavaatimukseen. Kyllähän tämä vähän viivytystaistelulta tuntuu, pohtii Mikko Tallgren.

Kiikalan ampumarata sijaitsee pohjavesialueella. Senkin takia luvan saaminen on työlästä.

Salon kaupunki omistaa Kiikalan ampumaradan maa-alueen. Radalle on tehty useita pinta- ja pohjavesiselvityksiä, melumallinnuksia ja maaperäselvityksiä.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan piti käsitellä Kiikalan lupahakemusta joulukuussa, mutta käsittely siirrettiin kevääseen.

– Olemme kutsuneet lautakunnan jäsenet tutustumaan Kiikalan ampumarataan, ettei päätöksiä tarvitsisi tehdä teoreettiselta pohjalta. Tutustumiskäynnistä ei kuitenkaan ole hyötyä, jos maa on lumen peitossa, toteaa Kiikalan haulikkoampujien puheenjohtaja Markku Hietaranta.

Ampumaratoja säätelevä ampumaratalakiuudistus tuli voimaan kesäkuussa 2015. Lakiuudistuksessa ampumaradat luokitellaan kahteen luokkaan.

Vähäisellä ampumaradalla tarkoitetaan rataa, jossa ammutaan enintään 10 000 laukausta vuodessa. Ampumaurheilukeskus tarkoittaa ampumarataa, jossa saa ampua yli 300 000 laukausta vuodessa.

Kiikalan ampumaradan käyttäjät ovat metsästysseurojen jäseniä, urheiluampujia sekä reservin maanpuolustustoiminnan harrastajia. Kolmesta trap-haulikkoradasta ja hirviradasta koostuva Kiikalan ampumarata ei ole lähelläkään ampumaurheilukeskusta, mutta se ei ole toiminnaltaan vähäinenkään.

Radalla on ammuttu viime vuosina keskimäärin 80 000–90 000 laukausta, arvioi Hietaranta. Kiikalan ampumarata hakee ympäristölupaa enintään 110 000 laukaukselle vuodessa.

– Käytännössä se tarkoittaisi kahden viikoittaisen harjoituspäivän nostamista kolmeen. Lisäksi yksittäiset seuran jäsenet saisivat käydä täällä omatoimisesti ampumassa.

Harjoituspäivien lisääminen on ollut osalle kiikalalaisista punainen vaate.

Lähialueen vakinaiset ja kesäasukkaat lähettivät Salon kaupungille laajan muistutuksen, jossa vastustettiin radan toiminnan laajentamista. Vastustajat pelkäävät melutason nousemista ja pohjaveden saastumista.

Yksi kiikalalainen asuu muutaman sadan metrin päässä Kiikalan ampumaradasta. Asian kiistanalaisuuden vuoksi hän ei halua nimeään julkisuuteen, mutta hänen nimensä on Salon Seudun Sanomien tiedossa.

Asukkaan mukaan ampumarata jakaa kyläläisiä kahteen leiriin.

– Tämä aihe on herättänyt kiperää keskustelua seudulla.

Asukas tukee metsästykseen vaadittavien ampumistaitojen harjoittelua. Häntä huolettaa kuitenkin pohjaveden saastuminen lyijyhauleista, joita maaperään on hautautunut.

– Lyijy ei hajoa luonnossa. Pohjaveden laatu pitää turvata, ja siksi radan pitääkin olla viranomaisvalvonnan piirissä.

Kiikalalainen asukas osti tilansa 1990-luvun alussa. Hänen mielestään Kiikalan ampumaradan meluhaitta on jopa kolminkertaistunut viime vuosina.

– Lähialueen ampumaratoja on lakkautettu. Se on kasvattanut Kiikalan haulikkoampujien jäsenistöä.

Asukas viittaa suljetuilla radoilla esimerkiksi Lohjan ampumarataan, joka jäi moottoritien alle vuonna 2006.

– En ole vaatimassa ampumaradan sulkemista, mutta en katso laajennusta hyvällä. Aiemmin rata on palvellut lähinnä paikallisten tarpeita.

Markku Hietarannan mukaan Kiikalan haulikkoampujien 70 jäsenestä puolet asuu Salon talousalueella.

– Jäsenistön määrän noususta huolimatta noudatamme määrättyjä ampuma-aikoja. Aikojen laajentuminen ei tarkoittaisi sitä, että täältä kuuluisi koko ajan laukauksia.

Hietaranta on itsekin Kiikalan kesäasukas. Hän kertoo, että laukaukset kuuluvat tuulen suunnasta riippuen usean kilometrin säteelle.

– Se on ollut minulla tiedossa ostaessani asunnon ampumaradan lähistöltä.

Radan laajentamista vastustavan Kiikalan kesäasukkaan Marjaliisa Hentilän mielestä ampumaradan alue pitäisi puhdistaa.

Hautakrotin supassa sijaitsevan radan toiminta on aloitettu vuonna 1965. Jo 1920-luvulla alueella on ollut suojeluskunnan ampumarata, joten kuoppaan on kertynyt lyijyä.

– Lyijyn ja muiden myrkkyjen liukeneminen sadeveden mukana pohjaveteen on riski Kiikalan asukkaille.

Hentilä on omistanut puolisonsa kanssa kesämökin Kiikalassa 25 vuotta. Aluksi pariskunta ei juurikaan noteerannut ampumaradan olemassaoloa, mutta viime vuosina radan melutaso on noussut.

– Lauantaisin saatamme kuunnella viisi tuntia sitä pauketta, emmekä pysty puhumaan normaalilla äänenvoimakkuudella ulkona.

– Melutasoa lisäävät useat harjoituspäivien ulkopuolella järjestyt kilpailut, joista kuuluu pauketta koko päivän.

Maan puhdistamisessa lyijystä on omat haasteensa. Lyijy saattaa lähteä myllätessä liikkeelle ja levitä.

Yksi ratkaisu olisi jatkossa haulien kerääminen. Siten isoja ampumaurheilukeskuksia on velvoitettu tekemään.

– Olemme valmiita tekemään monenlaisia satsauksia ympäristöluvan saamiseksi, Hietaranta sanoo.

Haulien välitulpat ja kiekot valmistetaan nykyisin ekomateriaalista, kertoo SM-tason trap-ampuja Risto Kavander. Lyijyhauleja on mahdollista korvata teräksellä.

– Useat jäsenistämme ovat jo tehneet näin. Teräs on halvempaakin, kertoo Hietaranta.

Lyijyhaulit on kielletty kosteikkoalueilla, mutta kilpailuissa käytetään edelleen lyijypanoksia ampumaradan säännöistä riippuen.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen tekemissä lausunnossa on todettu, että ampumaradan pohjavesinäytteiden pitoisuudet alittavat selvästi talousveden laatuvaatimukset.

Tutkimustulosten mukaan maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi ei ole välitöntä tarvetta. Melumittausten perusteella trap-ratojen melu ei ylitä ampuratamelun ohjearvoja lähimmillä altistuvilla kohteilla Kiikalan radalla.

Salon Seudun Sanomat on nähnyt ely-keskuksen ja melumittauksen tehneen tutkimusyhtiön raportit mittauksista.

Hallitus tukee ampumaratoja

Ampumaradoista on sekä riistanhallinnallista että maanpuolustuksellista hyötyä. Näin toteaa Petteri Orpon (kok.) hallitus, joka turvaa ampumaratojen toimintaa.

Hallitusohjelmassa on rajattu vapaaehtoinen maanpuolustus ja maanpuolustusvalmiuksia tukeva urheiluammunta EU:n lyijynkäyttökiellon ulkopuolelle.

Nykyinen hallitus haluaa lisätä ulkoampumaratojen määrää nykyisestä noin 670 radasta tuhanteen. Siihen hallitus pyrkii maa- ja metsätalousministeriön rahoittamalla ampumaratojen ympäristölupahankkeella, joka edistää ratojen ympäristölupien etenemistä.

– Ampumaurheilu on ollut aiemmin Suomessa todella ahtaalla. Ukrainan sota suorastaan käänsi kelkan, toteaa Kiikalan haulikkoampujien jäsen Risto Kavander.

