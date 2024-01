Analyysi: Vilpas ei kasvata enää liigapelaajia – omat pojat ovat pelanneet tällä kaudella yhteensä 21 minuuttia

Lauantain myöhäisillan Vilpas–Kouvot-ottelussa panoksen lisäksi myös yleisömäärä tulee olemaan valtava.

Ottelu on AND1-junioriturnauksen leiriottelu, johon pelaajilla on vapaa pääsy. Se tarkoittaa sitä, että Korisliigassa rikotaan lauantaina todennäköisesti ensimmäistä kertaa 2 000 katsojan raja.

Yleisö on myös keski-iältään poikkeuksellisen alhainen. Monelle turnausvieraalle Korisliiga on harvinaista herkkua, sillä liigapaikkakuntia on kerrallaan vain 12.

Itse asiassa lisenssimäärältään Suomen 16 suurimmasta koripalloseurasta vain kolme on miesten liigaseura: Tampereen Pyrintö, Lahti Basketball ja BC Nokia. Se 17:s suurin koripalloseura on illan kotijoukkue ja turnauksen järjestäjä Salon Vilpas (367 pelaajaa).

Tällä kaudella miesten Korisliigassa on pelannut yhteensä 96 suomalaisissa seuroissa kasvanutta pelaajaa. Kasvattajaseuroja on yhteensä 39.

Eniten pelaajia kuluvan kauden liigaparketille ovat kasvattaneet Tampereen Pyrintö (11), Tapiolan Honka (10), Lahti Basketball (7) ja KTP (6). Sama nelikko on myös peliajalla mitattuna paras: Hongan ja Pyrinnön kasvatit ovat pelanneet reilut 2 000 minuuttia.

Kotimaisten pelaajien osuus koko peliajasta on pysynyt viime kaudet lähes muuttumattomana eli 47–48 prosentissa. Luonnollisesti samalla myös ulkomaalaispelaajien osuus peliajasta on pysynyt 52–53 prosentissa.

Vähiten kotimaisia ovat peluuttaneet Bisons, Kobrat, BC Nokia ja Korihait, kaikki vähän yli 40 prosenttia. Yli puolet peliajasta kotimaisille ovat antaneet vain Karhu (61 prosenttia) ja Kouvot (55 prosenttia). Vilppaalla ja Katajalla suhde on käytännössä 50/50.

Leiriottelussa kohtaavat Vilpas ja Kouvot kuuluvat miesten pääsarjan perinteisimpiin seuroihin. Kouvot on pelannut pääsarjassa yhtäjaksoisesti vuodesta 1994 lähtien ja Vilpaskin vuodesta 2009.

Kouvot on profiloitunut Jyri Lehtosen ansiosta kasvattajaseurana, jossa useat maajoukkuetason pelaajat ovat käyneet kehittymässä. Kouvojen kasvatteja heistä on kuitenkin harva. Tällä kaudella liigassa on pelannut kolme Kouvojen kasvattia, hekin pienillä minuuteilla.

Vilpas taas ei ole kasvattanut liigapelaajia oikeastaan vuosikausiin. Roope Ahosen lopetettua uransa viime kauteen, tällä kaudella Vilppaan kasvatteja on pelannut Korisliigassa vain kaksi: Onni Mäkynen ja Tuukka Juntunen.

Mäkynen on käynyt kentällä viidessä ottelussa yhteensä reilun 17 minuutin ajan ja Juntunen edellisessä ottelussa reilun neljän minuutin ajan. Yhteensä Vilppaan kasvatit ovat siis pelanneet tällä kaudella miesten Korisliigaa 21 minuuttia. Peliaikavertailussa Vilpas onkin vasta sijalla 33.

Vilppaan omien kasvattien vähäistä peliaikaa onkin kritisoitu esimerkiksi keskustelupalsta koripallo.comissa ja Salkkarin tekstaripalstalla.

Kritiikissä ei ole mitään uutta. Sama aihe nousee esille aina kun Vilppaan vaihtopenkillä on omia kasvatteja.

Tosin omia kasvatteja ei huudettu kentälle esimerkiksi Joonas Iisalon päävalmentajakausina (2016–2019), jolloin Vilpas oli sarjan ylivoimaisesti paras runkosarjajoukkue. Jussi Savolaisen päävalmentajakaudella menestys ei ole ollut niin hyvää, joten kritiikkiä on ollut helpompi esittää.

Kritiikissä on unohtunut kuitenkin kaksi tärkeää asiaa.

1) Korisliigan taso on niin kova, etteivät edes juniorimaajoukkueiden avainpelaajat saa automaattisesti peliaikaa. Vuonna 2004 syntyneet Juntunen ja Mäkynen eivät ole nuorten maajoukkuepelaajia.

2) Vilppaalla on Juntusen ja Mäkysen pelipaikoille ylitarjontaa. Juntusen edellä pelipaikoilla 2 ja 3 ovat Mikko Koivisto , Jamison Overton ja Tyree Eady . Mäkysen edellä nelospaikalla ovat Juho Nenonen ja Riku Laine .

Vaikka etenkin Mäkynen on pelannut vähät minuuttinsa mallikkaasti, loikka vakiorotaatioon on edelleen pitkä. Vaikka PeU-Basketissa pelaava Mäkynen on Divari B:n parhaita kotimaisia pelaajia, on Divari B vasta kolmanneksi korkein sarjataso.

Myös kolmas asia on unohtunut. Sen nosti esiin Kouvojen päävalmentaja Jyri Lehtonen, joka on uskaltanut ainoana kritisoida nykyistä sarjajärjestelmää.

Lehtosen sarjajärjestelmäkritiikin yksi perusteluista oli juuri nuorten kotimaisten pelaajien (liian vähäinen) vastuu. Nykyisessä sarjajärjestelmässä kun ei pelata pelkästään voitoista vaan piste-eroista, jonka johdosta nuorten pelaajien ”roskaminuutit” ovat entistä tiukemmassa.

– En pysty hyvällä tahdollakaan myymään 18–19-vuotiaille pelaajille, että tule Korisliigaan, niin pääset kentälle kun ottelu on ratkennut ja saat hyvää kokemusta, Lehtonen kertoi joulukuun alussa otetun Lahti-voiton jälkeen.

Lehtosella on pointtinsa. Tämänkin runkosarjan päätteeksi ynnätään joukkueiden keskinäisten otteluiden korieroja. Ero ylemmän ja alemman jatkosarjan välillä saattoi syntyä jo voitetun tai hävityn ottelun ”merkityksettömillä” loppuminuuteilla.

Tosin Vilppaan osalta tämä selitys ei päde: Vilppaan 17 ottelusta viisi on päättynyt alle viiden pisteen erolla ja peräti yhdeksän ottelua 6–10 pisteen erolla.

Vain Vilppaan kolme ottelua on siis päättynyt yli kymmenen pisteen erolla. Yksi niistä oli marraskuussa Kouvolassa, jossa Kouvot voitti Vilppaan 95–82. Saadakseen edun tasapistetilanteessa Vilppaan on voitettava lauantaina vähintään 14 pisteellä.

Voi siis hyvinkin olla, ettei omia poikia nähdä lauantainakaan kentällä.

Miesten Korisliigan kasvattajaseurat

Korisliigassa on pelannut tällä kaudella 96 kotimaisen seuran kasvattia.

Pelaajat seuroittain:



11: Tampereen Pyrintö

10: Tapiolan Honka

7: Lahti Basketball Juniorit

6: KTP

5: Pussihukat (ml. PuHu Juniorit)

4: HNMKY, HoNsU

3: Hyvinkään Ponteva, Lapuan Korikobrat, Kouvot, Karhubasket, Sykki

2: ToPo Juniorit, Raholan Pyrkivä, Joensuun Kataja, Peli-Karhut, UU-Korihait, Salon Vilpas, Loimaan Korikonkarit

1: Malmin Super Koris, Visa-Basket, Pantterit, Kouvolan Pojat, Hukkabasket, BC Nokia, TuNMKY, Munkkiniemen Kisapojat, Keravan Kori-80, Ura Basket, JyNMKY, Karhulan Veikot, Rekolan Urheilijat, LrNMKY, RoNMKY, Espoo Basket Team, Leppävaaran Pyrintö, LaNMKY, Orimattilan Jymy, Äänekosken Huima

Eniten peliminuutteja seuroittain (tilanne 4.1. 2024):



1) Honka 2470

2) Pyrintö: 2355

3) KTP 1826

4) Lahti Basketball 1544

5) Pussihukat 1272

6) ToPo Juniorit 819

7) HoNsU 790,…

33) Salon Vilpas 21