Analyysi: Ykkösliiga on SalPalle monien mahdollisuuksien sarja – puolet joukkueista on pelannut viime vuosina enimmäkseen Kakkosta

Kaikkien aikojen Ykkösliiga.

Tämä on harvinaisen helppo julistus, kun miesten toiseksi korkein sarjataso pelataan ensimmäistä kertaa kyseisellä nimellä.

Mutta millainen tulee olemaan Ykkösliigan 2024 pelillinen laatu?

Aika ajoin on maalailtu kuvaa ”kaikkien aikojen Ykkösestä”. Näin on tapahtunut esimerkiksi sellaisina vuosina, kun mukana on ollut useita suomalaisessa jalkapallohistoriassa menestyneitä seuroja.

Lähihistorian kriteereillä tulevan kauden Ykkösliigasta on mahdotonta maalailla pelillistä huippusarjaa. Pelkästään viimeisintä viittä vuotta ja osin tuoreita talousuutisia katsomalla voisi todeta tilanteen olevan jopa päinvastoin.

Kun katsoo kymmenen joukkueen edellisvuosia, huomaa peräti yli 40 prosenttia kausista kuluneen Kakkosessa eli aiemmin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. Salon Palloilijoilla, Käpylän Pallolla ja Joensuun Jipolla Kakkosen kausia on neljä viidestä, PK-35:llä ja Järvenpään Palloseuralla kolme viidestä.

Lisäksi MP ja SJK Akatemia ovat kuuluneet lähes poikkeutta Ykkösen heikompaan puoliskoon. Tilanne on loppujen lopuksi hyvin hämmentävä. Käytännössä vain KTP ja TPS ovat viime vuosina tottuneet menestymään toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, FF Jaroon tämä pätee tietyin varauksin.

Tilanne on myös SalPan näkökulmasta mielenkiintoinen. Kun purkaa tilanteen joukkue joukkueelta, huomaa mahdollisuuksia olevan moneen, kärkipään sijoituksista putoamiseen.

Viime kauden Ykkösestä nousivat lopulta ylöspäin EIF ja Gnistan. EIF kuului vuosikaudet sarjan kärkipäähän, ja Gnistan oli sen kanssa viime vuonna suorastaan ylivoimainen.

Veikkausliigasta tilalle tulee KTP. Seura kertoi noin kuukausi sitten, että irtisanoutuneen toimitusjohtajan Tomi Tolsan tilalle ei palkata ketään. Päävalmentajaksi valittiin tehtävässä noviisi Jonas Nyholm, ja pelaajabudjettia tullaan supistamaan.

Toki esimerkiksi Mikko Sumusalon ja Tabi Mangan hankinnat osoittavat, että KTP tulee kaikesta huolimatta tässä joukossa olemaan ehdokas suoraan nousuun.

SJK Akatemia ja MP järjestivät viime kauden jättiyllätykset yltämällä liigakarsintojen ensimmäisiin vaiheisiin. Akatemian saavutus oli yksi kaikkien aikojen suorituksista farmijoukkueiden osalta.

MP:n menestys perustui osin siihen, että joukkue sai laadukkaita lainapelaajia muualta.

Mikään ei takaa, että nämä kaksi joukkuetta pystyisivät toistamaan tai pääsemään edes lähelle triumfiaan. Pitää muista, että kumpikaan ei ollut yltänyt joko koskaan tai ainakaan moneen vuoteen lähellekään samantasoista kautta.

TPS on resursseiltaan edelleen TPS eli tälle sarjatasolle varmasti laadukas joukkue. Tammikuun alkupuolen tilanteen perusteella KTP ja TPS ovat poikkeuksellisen vankat kandidaatit suoraan nousuun ja liigakarsintaan.

Siinäpä onkin lueteltu joukkueet, jotka olivat SalPan edellä viime kaudella. HIFK putosi konkurssiin.

JäPS on tehnyt arvostettavan tempun nousemalla kaikkien aikojen alasarjaryhmästä kolmatta vuotta tälle tasolle. Jarolla lienee potentiaalia parantaa viime kaudesta, mutta joukkue jäi silti silloin SalPan taakse.

Sinänsä surullisten talouskäänteiden myötä EIF:n, Gnistanin ja HIFK:n sijaan Ykkösliigaa pelaavat nyt KTP, Käpylän Pallo, PK-35 ja Jippo. Keskimäärin odotusarvot ovat jälkimmäisellä porukalla paljon pienemmät.

KäPalla ja PK-35:lla on periaatteessa mahdollisuus haalia riveihinsä HIFK:n raunioilta pelaajia, jotka haluavat pysyä pääkaupunkiseudulla. Resurssit esiihen ovat kuitenkin ehdottoman rajalliset.

Odotusarvot ainakin KTP:n ja TPS:n takana ovat niin arvoitukselliset, että yksittäisillä onnistumisilla siirtomarkkinoilla voi tehdä yllättävän kovaa jälkeä. Tosin haasteita on myös SalPalla.

– Tarkoitus oli kasvattaa budjettia viime vuodesta kaksinumeroisella prosenttiluvulla. Pitää olla realisti: ihan niihin kasvulukuihin ei päästä, kertoi SalPan taustayhtiön toimitusjohtaja Tero Karinti katsauksessaan alkuviikolla.

Ykkösliigan seurojen sijoitukset 2019–2023

KTP: Ykkösen 4:s, Ykkösen 2:n, liigan 12:s, Ykkösen 1:n, liigan 12:s.

MP: Kakkosessa, Ykkösen 7:s, Ykkösen 9:s, Ykkösen 8:s, Ykkösen 4:s.

SJK Akatemia: Kakkosessa, Ykkösen 11:s, Kakkosessa, Ykkösen 9:s, Ykkösen 3:s.

TPS: Ykkösen 2:n, liigan 11:s, Ykkösen 3:s, Ykkösen 2:n, Ykkösen 5:s.

SalPa: Kakkosessa, Kakkosessa, Kakkosessa, Kakkosessa, Ykkösen 7:s.

JäPS: Kakkosessa, Kakkosessa, Kakkosessa, Ykkösen 6:s, Ykkösen 8:s.

FF Jaro: Ykkösen 3:s, Ykkösen 3:s, Ykkösen 4:s, Ykkösen 3:s, Ykkösen 9:s.

KäPa: Kakkosessa, Kakkosessa, Kakkosessa, Kakkosessa, Ykkösen 10:s.

Jippo: Kakkosessa, Kakkosessa, Ykkösen 12:s, Kakkosessa, Kakkosessa.

PK-35: Kakkosessa, Kakkosessa, Ykkösen 8:s, Ykkösen 10:s, Kakkosessa.