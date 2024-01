Salon torille tuodaan sauna, poreamme ja Antti Ketonen – Avantorallista halutaan ympäri kyliä levittäytyvä matkailuhitti

Miltä tuntuisi ajatus, että pulahtaisit avantouinnille Salonjokeen? Kolmen viikon päästä sitä pääsee kokeilemaan, sillä silloin Salossa järjestetään ensimmäistä kertaa Avantoralli-tapahtuma.

Avantoralli tempaistaan koulujen hiihtolomaa edeltävänä viikonloppuna 17.–18. helmikuuta. Kyseessä on kaikenikäisten tapahtuma, jonka aikana monet yleiset saunat ympäri Saloa ovat auki pidennetyin aukioloin. Keskipisteenä on Salon torilla lauantaina 17. helmikuuta klo 12–16 pidettävä päätapahtuma, jossa pääsee myös saunomaan ja avantoon Salonjokeen.

Tapahtumaidean on keksinyt kaupungin tapahtumakoordinaattori Karolina Blom. Idea syntyi tarpeesta kehittää Salon talveen pöhinää ja tekemistä.

– Ajatus tuli mieleeni, kun harrastan itsekin avantouintia. Avantouinti on tällä hetkellä tosi suosittua, ja meillä on Salossa paljon paikkoja, missä sitä voi harrastaa. Ajattelin, että se on yksi Salon seudun valtti, jota kannattaisi tuoda esille, Blom kuvailee.

Tavoitteena on, että Avantoralli saa liikkeelle sekä salolaiset että ulkopaikkakuntalaiset. Tapahtumaa on jo mainostettu muun muassa Helsingin Matkamessuilla. Ihmisten toivotaan siis suuntaavan Avantoralliin kauempaakin ja myös yöpyvän Salossa. Blomin tähtäimessä on luoda Avantorallista jokavuotinen tapahtuma, josta Salo tunnetaan.

– Tiedän, että pääkaupunkiseudulla ja Turussa avantosaunat ovat tosi täynnä. Toivotaan, että ihmiset tulisivat kokeilemaan, millaisia avantosaunoja meillä Salossa on.

Ideaan ovat lähteneet innolla mukaan sekä yleisten saunojen lämmittäjät että Salon Iltatori ry, joka vastaa torin tempauksesta.

– Tämä on sopivan hullu ja erilainen tapahtuma, Salon Iltatori ry:n Jukka Alanko toteaa.

Toritapahtumassa on luvassa sauna, poreamme, 1–2 kylpytynnyriä, muotinäytös, tuotemyyntiä, kahvila sekä elävää musiikkia, jota tarjoaa Antti Ketonen yhtyeineen.

– Protos Demos tuo torille saunan ja Novitek poreammeen. Pukuhuoneeksi saadaan lämmitettävä teltta. Suihkumahdollisuutta meillä ei ole, mutta Salonjokeen tehdään avanto, johon pääsee pulahtamaan, kertoo Alanko, jonka yritys Olli Alanko Oy myös tukee tapahtumaa.

– Torin sauna, amme, avanto ja kylpytynnyri ovat ilmaiseksi yleisön käytössä. Myös tapahtuman myyntipaikat ovat ilmaisia, kertoo Salon Iltatori ry:n tuottaja Ville Virtanen.

Yleisiä avantosaunoja on tapahtumassa mukana toistaiseksi kahdeksan, ja lisääkin voi vielä ilmoittautua. Mukana ovat Kokkilan sauna, Laineranta, Naarjärven sauna, Varvojärven sauna, Teijon kyläsauna, Mathildan Marina, Märynummen sauna ja Ystävyyden majatalon sauna. Niissä kaikissa peritään saunamaksu. Lisäksi mukana on yrityksiä, kuten Design Hill ja Pukkilan kartano.

– Se vähän jännittää, kuinka paljon ihmisiä tulee, kun saunoissa ei ole varausjärjestelmää. Tarvitaan siis malttimieltä ja hyvää fiilistä. Täytyy vaan odottaa ja porrastaa, Blom painottaa.

Esimerkiksi Naarjärven saunassa on Avantorallin aikana sauna lämpimänä sekä lauantaina että sunnuntaina klo 10–17. Lisäksi siellä on puffetti, josta voi ostaa kahvia, ja paistomahdollisuus omille makkaroille.

– Kyllä tämä on ihan jees idea. Ei voita, jollei koita, kommentoi tapahtumaa Perniön Avantouimareiden Kari Sulonen.

Naarjärven saunaa lämmitetään normaalisti torstaisin ja sunnuntaisin. Sulonen myöntää, että avantouinnin suosion kasvu näkyy.

– Tänä talvena on ollut valtavasti porukkaa. Ja myös nuoria, hän huomauttaa.

Sama on todettu Kokkilan saunalla, jota lämmittävät vuoroilloin Salon Seudun Avantouimarit ja Salon Kylmäuimarit.

– Me pidämme saunaa auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin, ja joka ilta käy 100–140 ihmistä. Kyllä siellä täyttä on, myöntää Maarit Lehtonen Salon Seudun Avantouimareista.

Avantoralliin Kokkilan sauna osallistuu lauantaina klo 12–20 ja sunnuntaina klo 12–20.30. Lisäksi siellä myydään lauantaina makkaraa ja mehua, ja sunnuntaina tarjolla on lämmin palju.

Salon kaupunki tukee Avantoralli-tapahtumaa. Jos tapahtuma onnistuu, Karolina Blomilla on ensi vuodelle vieläkin villimpi idea.

– Haaveenani on järjestää pop up -saunatapahtuma, johon ihmiset voisivat ilmoittaa mukaan oman kotinsa paljun tai poreammeen, Blom paljastaa.

Mukana olevat avantosaunat:



Kokkilan sauna (Kokkilantie 880)

17.2. klo 12–20, saunamaksu 6 euroa. Myynnissä makkaraa ja mehua.

18.2. klo 12–20.30, saunamaksu 5,50 euroa. Myös lämmin palju, tarjolla kuumaa mehua.

Laineranta (Pitkäniementie 119, Kisko)

17.2. klo 15–19, saunamaksu 5 euroa. Tuvassa myynnissä saunakahvit ja kahvileipää. Grillikatoksessa voi paistaa omia makkaroita ja nauttia eväitä.

Naarjärven sauna (Uimarannantie 257)

17.–18.2. klo 10–17, saunamaksu 5 euroa. Kahvipuffetti ja makkaranpaistomahdollisuus ulkona (omat makkarat mukaan).

Varvojärven sauna (Varvontie 478, Pertteli)

17.2. klo 12–15 perheiden avantosauna ja klo 15–18 hiljaisuuden sauna.

18.2. klo 12–16 tunnelmasauna.

Saunamaksu aikuiset 5 euroa, lapset 3 euroa.

Teijon kyläsauna (Kyläsepänkuja 2)

17.2. klo 13–19

18.2. klo 13–20

Avantomaksu 8 euroa. Takkatuvassa on mahdollisuus grillata ja ostaa saunajuomia tai nauttia omia eväitä.

Mathildan Marina (Ruukinrannantie 4)

17.2. klo 16–21 avanto ja sauna 10 euroa, Marinan hotelliasukkaille ilmainen. Avantobuffet 25 euroa klo 16–21. Klo 19 Kyläbändi Tupavuori, vapaa pääsy.

18.2. klo 13–17 avanto ja sauna 10 euroa, Marinan hotelliasukkaille ilmainen.

Märynummen sauna (Hirvitie 92)

17.–18.2. klo 12–18, saunamaksu 5 euroa

Sunnuntaina grilli kuumana klo 12–14. Makkaraa, juotavaa ja kahvia myynnissä.

Ystävyyden majatalon sauna (Kalkkilantie 74, Kruusila)