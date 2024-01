Avustaja kantaa puut sisään ja puhdistaa pihan lumesta – Raatalassa asuva Jari Virtanen on huolissaan, hävittääkö valtio leikkauksillaan avustajat

Kuusjoen Raatalassa asuvalle Jari Virtaselle keskiviikko on tavallista parempi päivä.

Silloin maaseudulla sijaitsevassa rintamamiestalossa tulee käymään Virtasen avustaja Kari Nyyssönen, joka kantaa kellarissa olevaan saunaan valmiiksi polttopuita. Tarvittaessa mies puhdistaa katon ja pihamaan lumesta ja auttaa muissakin piha-askareissa.

– Liikun rollaattorilla, mutta vain lyhyitä matkoja. Vähänkään isommat rappuset ovat ongelma, enkä pysty kulkemaan rappusissa, jos pitää kantaa jotain, moottoripyöräonnettomuudessa nuorena loukkaantunut ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleva Virtanen, 63, kertoo.

Vaimo Kristiina Virtanen on niin ikään työkyvyttömyyseläkkeellä.

Jari Virtanen sanoo tekevänsä itse polttopuita hydraulihalkojalla. Ongelma on, että jaloista tahtoo loppua puhti, ennen kuin hän saa kerättyä tarvittavat työkalut ja pääsee istumaan halkojan viereen.

– Tämmöisessä paikassa on aika paljon ulkotöitä. Polttopuiden lisäksi kesällä vakiohommia on nurmikon leikkuu ja talvella lumen linkoaminen. Viime talvena yritin yhdistää rollaattorin ja lumilingon. Ei hyvin käynyt.

Mies sai avustajan ensi kertaa kolmisen vuotta sitten. Talossa on käynyt useita lyhytaikaisia avustajia, mutta kylätalkkarina Salossa ja Halikossa toiminutta Kari Nyyssöstä, 57, Virtanen kehuu työtä pelkäämättömäksi.

– Joillakin on mielikuva, että avustajan homma on pelkkää seurustelua. Meillä joutuu kyllä ihan kunnon hommiin. Avustajan homma on enemmän kuin pelkkä tavallinen työ. Pitää tulla myös keskenään toimeen.

Virtasille huolta aiheuttaa nyt huolta ansiopäivärahan suojaosan poistaminen. Petteri Orpon (kok.) hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnassa, ja se tulee voimaan huhtikuun alusta.

Muutoksen takia Kari Nyyssösen avustajapalkkio alkaa syödä ansiosidonnaista päivärahaa. Tähän mennessä mies on saanut tienata 300 euroa kuussa ilman, että ansiosidonnainen pienenee. Paljonko leikkaus käytännössä on, hän ei vielä tiedä. Karkea arvio on noin puolet.

– Pitää katsoa ainakin pari ensimmäistä tiliä, että mitä jää käteen. Sen jälkeen täytyy harkita asiaa uudelleen.

Jari Virtanen on muutoksesta tuohtunut. Hänen mielestään avustajan pitää saada työstään korvaus. Jos korvausta leikataan, moni voi jättää työn ottamatta kokonaan.

– Moni avustajan paikkaa hakenut on vanhempi ihminen, jonka on vaikea löytää muuta työpaikkaa. Pieni avustajapalkka on heille lisätienestiä. Sitten tätä leikataan niin, ettei työ enää kannata!

Virtanen ja Nyyssönen sanovat ymmärtävänsä, että ihmiset halutaan mieluiten kokoaikaisiin töihin. Kaikille niitä ei ole kuitenkaan tarjolla, tai sitten oma kunto ei enää salli täysipäiväistä työntekoa.

– Meidän päättäjämme eivät ymmärrä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Halutaan säästää sillä, että vanhemmat ihmiset asuvat kotona mahdollisimman pitkään. Sitten leikataan heille annettavasta avusta. Avustajajärjestelmä on aika halpa yhteiskunnalle, jos vaihtoehto on laittaa ihminen laitokseen, Jari Virtanen ihmettelee.

Kari Nyyssönen sanoo, että voisi harkita kokoaikaistakin työpaikkaa, jos sellainen tulisi tarjolle. Hän on katsellut myös muita avustajapaikkoja, joista olisi mahdollista saada lisätienestiä.

– Tarjolla on ollutkin paikkoja, mutta niissä on toivottu naisavustajaa, hän kertoo.

Avustajakeskuksessa muutos ei ole vielä näkynyt

Lounais-Suomen avustajakeskuksen toiminnanjohtaja Sirke Salmela sanoo, että huhtikuun alussa voimaan tuleva ansiopäivärahan suojaosan poisto ei ole vielä näkynyt millään lailla keskuksen toiminnassa.

Hän sanoo toivovansa, että muutos kannustaisi ihmisiä tekemään lisää tunteja joko omalle asiakkaalle tai muille. Mahdollista on, että osalla käy päinvastoin.

– Uskon, että moni joutuu pohtimaan jatkoa, jos ei pysty tekemään enempää esimerkiksi sairauden tai elämäntilanteensa takia, hän arvioi.

Sirke Salmelan mukaan yhä useampi avustaja on nykyisin eläkeläinen. Heille lisätyön ottaminen on helpompaa, koska eläkeläiset voivat tienata vapaammin kuin esimerkiksi ansiosidonnaisella päivärahalla olevat.

– Meille on tullut viime vuosina säännöllisesti ihmisiä, jotka ovat eläkkeellä tai jäämässä eläkkeelle ja tarjoutuvat jatkamaan osa-aikaisina avustajina.