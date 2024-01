Caruna myöntää virheen salolaisen jääpalatehtaan laskutuksessa – Bloksin toimitusjohtaja: vaihtaisin sähköntoimittajaa jos voisin

Salolaisen jääpaloja valmistavan Bloks-yrityksen ja sähkönsiirtoyhtiö Carunan välinen veroväärinkäsitys on ratkennut.

SSS uutisoi lauantaina (6.1.2024), että Bloksin omistaja Arto Manninen oli lähes sattumalta havainnut Carunan verottavan Bloksia kalliimman sähköverotusluokan mukaan, vaikka Bloks on oikeutettu noin 36 kertaa edullisempaan sähköverotukseen.

Väärän veroluokituksen takia Bloks oli maksanut yli puolentoista vuoden ajalta yli 10 000 euroa ylimääräistä sähköveroina.

Manninen ihmetteli jutussa, miten veroluokitus oli muuttunut kesken viisivuotiskauden ja vieläpä Carunan siitä mitään ilmoittamatta.

– Jos kyseessä ei olisi monopoliyhtiö, vaihtaisin tuotteen toimittajaa. Mutta sähkön toimittajaa ei voi vaihtaa, Arto Manninen sanoo nyt.

SSS kysyi asiasta Carunalta viime viikolla, ja jutunteon ollessa käynnissä Caruna alkoi tehdä asiasta omia selvityksiään.

– Kyseessä oli erittäin harvinainen tilanne ja inhimillinen virhe. Olemme saaneet ratkaistua asian. Olemme pahoillamme asiakkaan puolesta ja siitä, että asiakas ei ole saanut asiaan selvyyttä aiemmin, totesi Carunan viestintä SSS:lle lähettämässään sähköpostissa.

Viestinnästä kerrottiin, että Caruna oli ollut yhteydessä Bloksin Manniseen jo perjantaina ja asia oli ratkaistu.

Carunasta todettiin myös, että koska kyseessä on sähköveron palautus, asiakkaan tulee hakea sitä takaisin suoraan verottajalta.

Bloksin Arto Manninen on tyytyväinen, että asia on selviämässä ja että Caruna on myöntänyt virheensä. Koko jupakka harmittaa silti yrittäjää.

– Kun kerran virhe on tapahtunut Carunan puolella ja tämä on siellä myönnetty, minusta heidän kuuluisi hoitaa verojen selvittely ja rahojen palauttaminen.

Manninen lisää, että vaikka virhe ja siitä aiheutuvat kustannukset korvataan, yrityksessä jouduttiin käyttämään asian selvittelyyn kymmeniä työtunteja.

– Oman laskemani mukaan yhtiön pitäisi korvata liikaa peritty vero plus korko sille viiden prosentin mukaan. Ja lisäksi noin 30 työtuntia, jotka Bloksissa kuluivat asian selvittelyssä.

Lisäksi Manninen arvelee, ettei asia olisi välttämättä edennyt yhtä ripeästi, mikäli se ei olisi saanut julkisuutta.

– Media teki juuri kuten pitikin, kun toi asian julkisuuteen. Muuten tästä olisi vaiettu. Monopoleja vastaan on aika hankala kamppailla ylipäätään.