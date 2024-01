Chicago Blackhawksin tähtitulokas Connor Bedard joutuu sivuun murtuneen leuan vuoksi

Jääkiekon NHL:ssä pelaava Chicago Blackhawksin nuori nouseva tähti Connor Bedard on toistaiseksi sivussa otteluista murtuneen leuan vuoksi.

Seura kertoi lauantaina asettaneensa Bedardin loukkaantuneiden listalle. Päävalmentaja Luke Richardsonin mukaan 18-vuotiaan tähtitulokkaan kaukaloon paluusta ei ole vielä antaa aika-arvioita.

NHL:n kesän ykkösvaraus Bedard loukkaantui varhain lauantaina Suomen aikaa, kun Chicago oli New Jersey Devilsin vieraana Newarkissa. Bedard poistui kasvojaan pidellen jäältä ottelun ensimmäisessä erässä Devils-pakki Brendan Smithin taklauksen jälkeen eikä palannut enää kaukaloon.

– Pelkäsin enemmän aivotärähdystä, joukkuetoveri Jason Dickinson kommentoi.

Dickinson sanoi lauantaina harjoitusten jälkeen, että Bedard oli ollut todella poissa tolaltaan perjantai-iltana. Dickinson kertoo jutelleensa Bedardin kanssa ja yrittäneensä tsempata tätä.

Tulokkaiden kovin pistenikkari

Läntisen konferenssin häntäpäässä rämpivälle Blackhawksille Bedardin loukkaantuminen on merkittävä menetys.

Kaikkiaan 39 ottelussa tällä kaudella pelannut Bedard on Chicagon pistepörssin kärjessä 33 tehopisteellä (15+18). Piste-eroa seuraavana tulevaan on huomattavasti, sillä Philipp Kurashev on onnistunut kerryttämään kuluvan kauden aikana 22 pistettä.

Nuori kanadalaistähti on myös selvästi eniten pisteitä tällä kaudella kerännyt tulokas. Hän johtaa tulokkaiden NHL-tilastoja niin maalien kuin syöttöpisteidenkin osalta.

Torstaina Bedard nimettiin tämän kauden tähdistöpeliin. Ottelu on määrä pelata Torontossa helmikuun alussa.

Kanadan nuorten maajoukkueessa MM-kultaa voittanut Bedard saapui NHL-jäille kovan suitsutuksen saattelemana. Ensimmäinen syöttöpiste kilahti tilille jo debyyttiottelussa ja ensimmäisen NHL-osumansa Bedard teki päivää myöhemmin.