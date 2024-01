Eläköön roskaminuutit! Vilpas oli ensimmäistä kertaa tällä kaudella niin ylivoimainen, että Riku Laine nähtiin pelintekijänä

Koripallon huonoimmin brändätty asia on roskaminuutit.

Roskaminuuteilla tarkoitetaan jo ratkenneen ottelun viimeisiä minuutteja. Nimestään huolimatta roskaminuuteilla – jos siis kotijoukkue on jo pelin voittanut – yleisö on rentoutunut ja kentällä nähdään vähemmän tai ei ollenkaan pelanneita nuorukaisia, jotka loikkivat ylienergisesti irtopalloihin ja ottavat innokkuudessaan heittoja, joihin heidän taitotasonsa ei välttämättä vielä riitä.

Roskaminuutit eivät siis ole jätettä vaan merkki siitä, että pian voittava joukkue on tehnyt paljon enemmän asioita oikein kuin pian häviävä joukkue. Vilpas ansaitsi tiistaina Bisonsia vastaan kauden ensimmäiset roskaminuuttinsa.

Roskaminuuttien aikana nähtiin työmies Riku Laineen debyytti pelintekijänä. Laine ruokki Patrik Poutiaisen vapaaseen lay-uppiin ja löysi kaksi kertaa Onni Mäkysen takaovesta. Laineen johtamien roskaminuuttien jälkeen Salohallin 1 718 katsojaa (miinus loimaalaiset) lähtivät 22 asteen pakkaseen lämpimin mielin.

Roskaminuuttien merkittävin mahdollistaja oli vähemmän yllättäen Vilppaan kapteeni Mikko Koivisto.

Koivisto eksytti avauskympillä niin Vesa Heinosen, Emil Uotilan kuin Eemeli Hollon ja nousi jokaisen eksytyksen jälkeen vapaaseen kolmoseen. Niistä syntyi yhteensä neljä kertaa kolme pistettä (Pisa-tulokset romahduttaneille tiedoksi, että se tekee yhteensä 12 pistettä)

– Emme me voi mennä Koivistoa vastaan skriinejä alakautta. Ne ovat aivan liian helppoja heittoja hänelle, Bisonsin päävalmentaja Juri Heinämäki manasi.

Toisaalta Heinämäen raskasjalkaisesta ryhmästä ei yksinkertaisesti löytynyt yhtään pelaajaa, joka olisi pysäyttänyt Koivistoa ilman haulikkoa. Ja kun Bisons laittoi Koivistoon enemmän miehiä, aukaisi se taas tilaa muille, eikä siinä vaiheessa enää haitannut, että viimeisestä viidestä yrityksestä Koivisto osui vain kerran – peli oli jo menetetty.

Vilpas oli voittanut ennen tiistaita neljä kotiottelua. Suurin voittomarginaali oli kuusi pistettä. Ylipäätään Vilppaan kauden suurin voitto oli ennen tiistaita 11 pistettä. Nyt eroa syntyi 27 pistettä, mikä sai päävalmentaja Jussi Savolaisen normaalia maireammaksi.

– Oli raikasta hyökkäämistä. Maltoimme oikeassa suhteessa ja löysimme heittäjät oikeissa paikoissa, Savolainen kehui.

Vilppaan ainoa heikko hetki osui poikkeuksellisen rikkonaiselle kolmannelle kympille, jossa rytmi katosi ja Bisons pääsi näennäisesti otteluun mukaan. Päätösneljänneksellä Vilpas oli taas suvereeni.

Vilpas osui tiistaina kaaren takaa tarkemmin kuin kaaren sisäpuolelta. Syy tähän on sarjan isokokoisin joukkue Bisons, joka ei houkuttele hyökkäämään hitaissa hyökkäyksissä kohti korirengasta. Ja juuri tällainen korin alla makaava puolustus tuntuu Vilppaalle sopivan.

– Alkukaudesta emme osanneet liikkua ja malttaa tällaisia joukkueita vastaan. Nyt kun olemme kohdanneet niitä aika tavalla, niin osaamme liikkua paremmin pallottomana ja tehdä tilaa. Se on tärkeää, kun suurin osa joukkueista tuntuu pelaavan vähän passiivisempaa palloskriinipuolustusta, Savolainen muistutti.

Vilppaalta tuntuukin löytyvän muita enemmän tulivoimaa kaaren takana. Joukkueesta löytyy sarjan tarkin kaukoheittäjä Tyree Eady (kolmoset tiistaina 3/4) ja sarjan paras kaukoheittäjä Koivisto (5/9). Kaksikon lisäksi Tavon Kingin, Juho Nenosen, Teemu Suokkaan ja Jamison Overtonin kolmosprosentti on yli 36:n.

Kausi on jo niin pitkällä, että on turvallista todeta, että tässä on nyt se hyökkäyksen kilpailuetu, jolla Vilpas voi tehdä eron vastustajiin.

Jos on Vilpas oppinut tekemään tilaa kaarelle, niin Savolainen on myös oppinut peluuttamaan joukkuettaan oikein. Suokkaan poissaollessa Tavon King jäi ainoaksi pelintekijäksi, mutta silti viisikot toimivat moitteetta, mistä kertoo joukkueen tärkeimmän monitoimimiehen Eadyn pienet minuutit (19).

Vaikka kahdeksan pelaajan rotaatio on peluutuksen kannalta optimi, Vilpas tarvitsee Suokasta ihan jo puuttuvan ajouhan vuoksi. Olkapäävammasta kärsivä Suokas on määrätty kahden viikon kontaktikieltoon, joten hän ei pelaa ensi viikolla Lahtea vastaan ja aikaisintaan runkosarjan päätöskierroksella Kobria vastaan (3. helmikuuta).

Yksi kysymys jäi muuten kysymättä, mutta kysytään se tässä: Tarkkaileeko Vilpas edelleen pelaajamarkkinoita vai mennäänkö näillä loppukausi?

Sinänsä tilanne ei ole muuttunut, että yhdellä pelaajavaihdolla Vilppaan jo noussut katto nousisi vielä merkittävästi korkeammalle.

Korisliiga: Vilpas–Bisons 100–73 (27–21, 27–17, 18–23, 28–12)

Vilppaan pisteet/levypallot: DeAndre Dishman 10/5, Tyree Eady 9/2, Mikko Koivisto 19/2, Patrik Poutiainen 2/0, Juho Nenonen 9/5, Onni Mäkynen 4/1, Thomas Rönnholm 0/0, Tavon King 17/5/8 syöttöä, Luukas Vaara 6/2, Riku Laine 6/9, Jamison Overton 18/6.

Bisons: Devon Goodman 16/3, Lauri Kallio 7/1/5 syöttöä, Tiitus Kuukkanen 2/1, Vesa Heinonen 0/1, Eemeli Hollo 0/0, Isaac Davidson 15/2, Emil Uotila 4/4, DeVante Brooks 11/7, Dylan Painter 14/8, Aapeli Syrjämäki 4/5

Levypallot: 42–35

Syötöt: 28–14

Menetykset: 12–14

Heittoprosentit:

1 p: 78–94

2 p: 46–45

3 p: 53–25

OHO!

Bisonsin kotimaisen pelaajan ensimmäinen pelitilannekori tuli kolmannen neljänneksen neljännellä minuutilla.

Yleisöä: 1 718

Vilppaan seuraava ottelu: ke 24.1. Lahti Basketball–Vilpas Lahti Energia Areenalla kello 18.30.