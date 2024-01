Elämänkaari näkyväksi ennen kuolemaa – muistelukirja aktivoi ikäihmisen muistia ja on tietolähde jälkipolville

Taide on hyvä keino herätellä uinuvia muistoja. Tätä seikkaa ovat käyttäneet hyväkseen kuvataiteilijat Tea Tikka ja Lotta Leka, jotka ovat suunnitelleet täytettävät muistelukirjaset ikäihmisten ja heidän läheistensä käyttöön. Ensimmäiset kappaleet kirjasesta ovat juuri valmistuneet, ja ne ovat nähtävillä Salon pääkirjaston Salongissa avautuneessa näyttelyssä.

Muistojen tuomaa -kirjasia on tarkoitus painaa 200 kappaletta, ja muun muassa Salon Muistiyhdistys saa niitä lähiaikoina asiakkaidensa käyttöön. Kirjanen on maksuton.

– Kirja tulee myös ladattavaksi Salon Muistiyhdistyksen verkkosivuille helmikuun alkuun mennessä, ja sieltä sen voi kuka tahansa itse tulostaa. Olemme saaneet kirjan tekemiseen tukea Kansan sivistysrahastolta ja Salon kaupungin yleisiltä kulttuuripalveluilta. Tarkoitus on, että kirja on maksutta jokaisen saatavissa, Tea Tikka kertoo.

Tikka ja Leka ovat työskennelleet monissa yhteisötaiteen projekteissa, muun muassa hoivakodeissa. Muistojen tuomaa -projekti sai alkunsa, kun he totesivat, että kotona asuvat vanhukset jäävät usein vaille taiteen ja kulttuurin tuomaa hyvinvointia.

– Heitä meidän on vaikea tavoittaa, koska emme voi fyysisesti jalkautua jokaisen luokse. Niinpä kehitimme heitä varten laadukkaat, mutta edullisesti painatettavat kirjaset, joita voi antaa kotiin jokaiselle omaksi, Tikka selittää.

Inspiraatiota antoivat Tikan omat kokemukset Lapsenlapselleni-muistelukirjasta, jota hän kävi säännöllisesti täyttämässä oman isänsä kanssa.

– Täytimme joka käynnillä yhden sivun, ja isä sanoi, että se oli hänelle viikon paras hetki.

Tikka ja Leka keksivät tehdä oman muistelukirjan, johon vanhus voi kirjoittaa lapsuuden ja nuoruuden muistojaan vaikkapa ystävän, lapsen tai hoitajan kanssa. Muistelun tukena kirjassa ovat kysymykset sekä Tikan ja Lekan tekemät kuvitukset.

– Omiin maalauksiini otin aiheeksi metsän, sillä jokainen on käynyt lapsena metsässä. Lotan teoksissa taas on valokuvakollaaseja, joissa on lehmää, vanhaa Volvoa, ristiäisiä, potalla istumista… Nekin herättävät paljon muistoja, Tikka kuvailee.

Kirjaston näyttelyssä on nähtävillä kirjaprojektiin liittyviä teoksia. Kirjaston jälkeen näyttely siirtyy katsottavaksi Kukonkallion hoivakodin asukkaille, työntekijöille ja vierailijoille.

Tea Tikka on tehnyt myös opinnäytetyönsä vanhusten hyvinvoinnin lisäämisestä taiteen keinoin.

– Ihminen haluaa vanhetessaan palata asioihin ja aikoihin, jolloin hän oli vahvimmillaan. Lisäksi vanhus haluaa käydä elämänkaartaan läpi ennen kuolemaansa, ja tutkimukset osoittavat, että se lisää vanhuksen hyvinvointia, hän kertoo.

Juuri näihin tarpeisiin vastaavat myös Muistojen tuomaa -kirjaset. Kirjan tekovaiheessa Tikka ja Leka kävivät Salon Muistiyhdistyksen ryhmässä testaamassa luonnoksiaan, ja ne toimivat niin kuin pitikin. Kirjan kuvat, kysymykset ja keskustelu kuvien aiheista saivat vanhukset aktivoitumaan ja innostumaan. Ryhmältä saadun palautteen pohjalta luonnoksia vielä hiottiin ja paranneltiin.

Nyt kirja on valmistunut, ja sen on tarkoitus tuoda vanhuksille iloa ja elämyksiä, aktivoida muistia, toimia vuorovaikutuksen välineenä ja jäädä tietolähteeksi tuleville sukupolville. Kirjanen voi myös siirtyä vanhuksen mukana hoivakotiin, jolloin hoitajat saavat siitä tietoa vanhuksen mieltymyksistä, tavoista ja historiasta.

– Ensi syksyksi suunnitteilla on myös Salon kansalaisopiston kanssa kurssi oman henkilökohtaisen muistelukirjan tekemisestä, Tikka mainitsee.

Muistojen tuomaa -näyttely Salon pääkirjaston näyttelytila Salongissa 20. tammikuuta saakka.