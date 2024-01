Golffari Ella Mäki-Tanilan ”Amerikan valloitus” on alkanut mutkattomasti – ”Tottumista on ollut lähinnä siinä, ettei paikasta toiseen mennä kävellen niin kuin Suomessa”

Muurlasta kotoisin oleva Ella Mäki-Tanila suuntasi elokuussa opiskelemaan ja golfaamaan Yhdysvaltoihin Mercerin yliopistoon. Syyskausi reilun 150 000 asukkaan Maconin kaupungissa, Georgian osavaltiossa sujui Mäki-Tanilan osalta paremmin kuin hyvin.

– Ajattelin ennakkoon, että tulee olemaan kivaa, mutta kaikki on mennyt vielä paremmin kuin uskalsin odottaa. Koulu on erilaista, mutta se on lähtenyt rullaamaan hyvin. Samoin golf: joukkueen pelaajat ja valmentajat ovat ottaneet minut hyvin vastaan, Mäki-Tanila hymyilee.

Onko Amerikassa kaikki niin suurta kuin sanotaan?

– Meidän koulu ei ole edes isoimmasta päästä, vaikka kampuksella opiskeleekin yli 5 000 ihmistä. Alkuun mietin paljon, miten löydän eri paikat siellä. Tottumista on ollut lähinnä siinä, ettei paikasta toiseen mennä kävellen niin kuin Suomessa. Muutenkin liikun yleensä jonkun kaverin seurassa.

Salo Golfia Suomessa edustava ja aikuisten SM-mitaleitakin saavuttanut Mäki-Tanila, 20, tuntee jo olonsa kotoisaksi rapakon takana.

– Ensimmäinen kuukausi meni nopeasti, mutta sen jälkeen iski pieni koti-ikävä. Loppusyksy meni jälleen nopeasti. Kotiin oli kiva tulla jouluksi, mutta on taas kiva tunne päästä palaamaan takaisin opiskelemaan, golfaamaan ja näkemään kavereita.

Etukäteen eniten huolissaan Mäki-Tanila oli syömisestään. Yhdysvallat kun on roskaruuan luvattu maa.

– Koulussa saa aina kotiruokaa lounaaksi, joten pizzaa tai hampurilaista ei tarvitse syödä joka päivä. Aamupalaksi tilaan usein munakkaan.

Mäki-Tanila kuuluu Mercerin yliopiston naisten golfjoukkueeseen, jota valmentaa Michele Drinkard. Mercerin yliopistojoukkueen nimi on Bears (Karhut), ja yliopisto kuuluu jenkkien yliopistourheilun ykköskategoriaan.

– Syksyllä olen nähnyt livenä ensimmäistä kertaa amerikkalaista jalkapalloa ja softballia. Lacrosse- ja baseballkaudet alkavat keväällä.

Mäki-Tanila naurahtaa, että amerikkalaisen jalkapallon säännötkin alkavat tulla tutuiksi vähitellen.

– Onhan se vähän hassua, kun toiset ovat seuranneet lajia syntymästä asti ja itselleni laji on ihan uusi.

Mäki-Tanilan lisäksi kuusihenkisessä naisten golfjoukkueessa on kaksi muuta eurooppalaista, toinen on espoolainen Camilla Järvelä, joka on neljännen vuoden opiskelija. Mercerissä opiskelee tällä hetkellä myös kolmas suomalainen, tennispelaaja Mariella Minetti.

Vaikka joukkueessa onkin toinen suomalaisgolffari, on puhekielenä silti englanti.

– Sanavarastoni oli lähtökohtaisesti jo hyvä. Toki nyt englantini on kehittynyt ja puhumiseen on tullut paljon lisää varmuutta, kun kieltä on päässyt kunnolla käyttämään.

Yliopistogolfissa arki perustuu kilpailemiseen ja karsintoihin, jotta pääsee pelaamaan kisoissa. Tästä huolimatta mitään ristivetoa joukkueen sisällä ei ole Mäki-Tanilan mukaan ole.

– Yhteishenki on hyvä, vaikka olenkin joukkueen ainut freshman (ensimmäisen vuoden opiskelija). Olemme kuin pieni perhe. Käymme syömässä yhdessä, hengailemme kampuksella, opiskelemme. Olemme tulleet nopeasti läheisiksi, hän kertoo.

– Alkuun sitä totta kai jännitti, kun ei ole tottunut siihen, että pitää kilpailla omasta paikasta muita saman joukkueen pelaajia vastaan. Kaikki kuitenkin kannustavat ja auttavat toisiaan. Ei ole sellaista kilpailuasetelmaa.

Mercer Bearsin syyskausi piti sisällään neljä kilpailua, joihin kolmeen Mäki-Tanila pääsi mukaan.

– Kisoihin pääsee viisi parasta karsintakierrosten tulosten perusteella. Joskus paikan seuraavaan kisaan voi lunastaa, jos pelaa tiettyyn ennalta sovittuun keskiarvoon kisassa.

Syksyn aikana Mäki-Tanilalle haasteita toi lähipeli.

– Yhdysvalloissa ruoho on erilaista kuin Suomessa. Varsinkin chippi- ja puttipeliin vaikutus on suuri. Pallo menee enemmän ruohon kasvusuunnan kuin oikean kallistuksen mukaan.

Mäki-Tanila vietti joulun ja uudenvuoden Suomessa ja lensi takaisin Yhdysvaltoihin sunnuntaina. Pelkkää lomailua visiitti Suomeen ei ollut, sillä hän hioi fysiikkaansa Matti Santtilan ja lajitaitoja Pasi Purhosen kanssa Helsingissä.

– Pääsin lataamaan myös akkuja. Olin perheen kanssa Ylläksellä. Siellä sai nukkua pitkään ja lasketella.

Mitä lähti mukaan Suomesta?

Ella Mäki-Tanila suunnitteli ottavansa mukaan Suomesta mahdollisesti ruisleipää, kun hän palaa takaisin Yhdysvaltoihin. Varmuudella hän pakkaa matkalaukkuunsa suklaata.

– Vien suomalaista suklaata valmentajille ja joukkuekavereille. Siellä oli aiemmin ollut suomalainen, joka oli vienyt suklaata. Myös Camilla (Järvelä) on vienyt suomalaista suklaata.

Entä mitä Mäki-Tanila ottaisi mukaan Yhdysvalloista Suomeen?

– Suomessa on kaikki niin hyvin, että en tiedä tarvitseeko sieltä tuoda mitään tänne. Jenkeistä tuttu small talk -kulttuuri on sellainen, mitä voisi olla Suomessa enemmän, nyt kun siihen on tottunut siellä.