EM-mitalia puolustavat Turkkila ja Versluis lähtevät vapaatanssiin kuudennelta sijalta

Jäätanssijat Juulia Turkkila ja Matthias Versluis ovat taitoluistelun EM-kisoissa kuudentena rytmitanssin jälkeen. Suomen molemmat jäätanssiparit nähdään lauantaina Kaunasissa vapaatanssissa, sillä Yuka Orihara ja Juho Pirinen ylsivät rytmitanssissa kymmenenneksi.

Paikan vapaatanssikilpailuun saavutti rytmitanssin 20 parasta paria.

– Laadullisesti ohjelmamme elementit olivat tänään parasta, mutta askelsarjoissa tuli teknisesti vähän epätarkkuuksia. Näissä menetimme ratkaisevia pisteitä, Versluis sanoi Taitoluisteluliiton tiedotteessa.

Kilpailun kärjessä ovat Euroopan mestaruutta puolustavat italialaiset Charlene Guignard ja Marco Fabbri pistein 86,80. Rytmitanssissa toiseksi luistelivat Britannian Lilah Fear sekä Lewis Gibson pistein 85,20 ja kolmanneksi isäntämaa Liettuan Allison Reed sekä Saulius Ambrulevicius pistein 80,73.

– Eurooppalainen jäätanssi on tosi kovalla tasolla, joten tästä vain taistelemaan. Kilpailu on pitkä, ja me keskitymme nyt vahvasti vapaaohjelmaan, Turkkila sanoi.

Turkkila ja Versluis sijoittuivat viime vuonna Espoon EM-kotikisoissa pronssille. Kaunasin rytmitanssissa he keräsivät pisteet 76,36.

Orihara ja Pirinen ylsivät 68,59 pisteeseen.

– En olen ihan sataprosenttisesti tyytyväinen tämän päivän suoritukseen, mutta plussan puolelle jäätiin kuitenkin. Huomisessa vapaatanssissa on luvassa kunnon show, koska se on meidän tavaramerkkimme, Pirinen sanoi perjantaina.

Miesten yksinluistelun vapaaohjelma ratkeaa myöhemmin tänään. Suomen Makar Suntsev on kilpailussa mukana.

Tapio Keskitalo