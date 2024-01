”En sano ketä äänestän, mutta se ei ole Stubb” – SSS kiersi kylissä kysymässä, kenelle Rehnin ja Halla-ahon äänet menevät

Presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona.

Mukana ovat kaksi eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella saanutta ehdokasta Alexander Stubb (kok.) ja Pekka Haavisto (vy/vihr.).

Salon äänestysalueilla painottuivat valtakunnallisia ääniä enemmän Jussi Halla-ahon (ps.) ja Olli Rehnin (vy/kesk.) kannatus.

Salon Seudun Sanomat kävi kysymässä Kiskossa, Kiikalassa ja Perttelissä, kenelle kakkoskierroksen äänet jakautuvat.

Kiskolaisen Harry Judénin ei tarvitse pähkäillä äänestyspäätöstään.

Alexander Stubb on ollut hänen suosikkinsa alusta saakka.

– Poliittinen kokemus ja kielitaito ovat hänellä niin vahvoja. Englantilainen vaimo voi olla eduksi kansainvälisissä yhteyksissä.

Arvostelu Stubbin nopeasta päätöksenteosta sekä riehakkaista Putous- ja sortsiskandaaleista ei ole säikäyttänyt Judénia. Hän on seurannut Stubbin poliittista uraa 2000-luvun alusta.

– Onhan hänen isänsä lätkämiehiä, Judén hymyilee.

– Mutta vakavasti ottaen, minusta näitä menneitä asioita ei pitäisi kaivaa enää esiin. Vanha sanonta kuuluu: tikulla silmään sitä, joka vanhoja muistelee.

Pekka Haavisto ei ole Judénin mielestä lainkaan kehno kilpakumppani Stubbille.

– Stubb on heistä vielä sosiaalisempi ja ihmisläheisempi. Siitä olisi hyötyä presidenttinä.

Kiskossa Alexander Stubb sai ylivoimaisen kannatuksen vaalien ensimmäisellä kierroksella.

Kiskolaisten äänistä 29,9 prosenttia jakautui Alexander Stubbille, 21,8 prosenttia Jussi Halla-aholle ja 20,7 prosenttia Olli Rehnille.

Pirkko Taponen äänesti ensimmäisellä kierroksella Rehniä.

– Hän on esiintyessään rauhallinen ja selkeä, eikä selittele liikaa.

Taposen mielestä Rehn otti ehdokkaista parhaiten huomioon maaseudulla asuvia ihmisiä.

– Meidät tahdotaan usein unohtaa. Rehnin kannanotoista huomasi, että hän seisoi maaseudulla asuvien puolella.

Rehnin vaalitulos harmitti Taposta, sillä nyt hän joutui valitsemaan toiselle kierrokselle vähemmän mieluisan ehdokkaan.

– Jompikumpi oli valittava. Painotin sitä ehdokasta, joka tuntee Euroopan ja ulkomaiden asiat paremmin.

Äänestyspäätöstään Taponen ei tehnyt puoluesidonnaisesti. Hänen mielestään presidentinvaalit ovat henkilövaalit.

– Siksi ehdokkaan taustat ja yksityinen elämä merkitsevät eniten. Lopulta minun oli helppo valita suosikkini.

Somerolla Jussi Halla-aho jyräsi vaalien ensimmäisellä kierroksella. Halla-aho sai somerolaisten äänistä 26,7 prosenttia, Stubb 24,5 prosenttia ja Rehn 20,1 prosenttia.

Somerolainen Sari Lehto ei kuitenkaan äänestänyt kaupungin ykkössuosikkia.

– En joudu vaihtamaan ehdokastani toiselle kierrokselle, hän hymähtää.

Lehdon mielestä Stubb edustaa ”pragmaattista niinistötyyppiä” ja Haavisto on ”Ahtisaaren seuraaja”.

– Heidän painotuksensa ovat erilaisia. Stubb on bisnestyyppiä ja hänen ajattelunsa on kaupallista. Haavistolla on takanaan rauhantyötä ympäri maailmaa.

Vielä Lehto ei osaa sanoa, kumpi ehdokkaista vie vaalivoiton.

– Molemmissa on puolensa. Vasemmisto tietysti asettuu Haaviston taakse.

Kiikalassakin Jussi Halla-aho nappasi leijonanosan äänistä (28,6 prosenttia) presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella.

Heti toiseksi kiri Olli Rehn 22,8 prosentilla ja kolmanneksi Alexander Stubb 20,9 prosentilla.

Kiikalalainen Heimo Eskolin lyöttäytyi Rehnin leiriin.

– Hän on kepulainen ja minä olen kepulainen.

Rehnin vaalitulos ei ollut Eskolinin mielestä yllättävä, koska ”kepulaisia on muutenkin niin vähän”.

Toiselle kierrokselle hänen ehdokasvalintansa on jo selvillä.

– En sano ketä äänestän, mutta se ei ole Stubb.

Eskolinin mukaan Haavisto ei ole hänelle optimaali ehdokas, mutta Stubbin aiempaan poliittiseen työhön hän on tyytymätön.

– Stubb oli huono ulkoministeri ja vielä huonompi pääministeri. Hän ei saanut mitään aikaan.

– Joka ikinen Stubbin puhe alkaa: ”nyt kohta yksi, sitten kohta kaksi”. Se on turhauttavaa.

Halla-ahon suosiota Kiikalassa Eskolin ei osaa selittää, mutta hänellä on siitä arvauksensa.

– Halla-ahon puhetyyli on pappimainen. Siinä ei ole nousuja eikä laskuja. Ehkä sellainen tyyli vetoaa paikallisiin.

Eskolin antaa erityismaininnan Li Anderssonille (vas.). Hänen mielestään Andersson ilmaisi parhaiten aitoja ja rehellisiä mielipiteitään.

– Hänestä pidin todella paljon.

Kiikalan Rekijoella asuva Tom Juntunen äänesti Rehniä presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella.

– Hän on maltillinen ja niinistömäinen. Ei mikään pelto-Elvis.

Juntunen oli pettynyt Rehnin kannatukseen, sillä nyt hän joutui valitsemaan ”kahdesta huonosta vaihtoehdosta”.

– En voi hyväksyä oman elämänkatsomukseni vuoksi tiettyjä asioita, joten päädyin Stubbiin.

Lisäksi Juntusta kaivelee Caruna-kauppa, jota Haavisto valmisteli ministerinä vuonna 2013.

Halla-ahon menestystä Kiikalassa Juntunen ei täysin ymmärrä.

– Perussuomalaisilla on sinänsä hyviä ideoita, mutta heidän puheissaan on käsittämättömiä aivopieruja.

– Suomeen tulevilla maahanmuuttajilla on oltava samat oikeudet kuin suomalaisillakin. En hyväksy fasistisia linjauksia, kuten ehdotuksia maahanmuuttajien työleireistä.

Myös Perttelissä Jussi Halla-aho sai äänistä valtaosan (29,0 prosenttia). Alexander Stubb kiri toiseksi 24,5 prosentilla ja Olli Rehn kolmanneksi 18,8 prosentilla.

Harri Määttänen ei äänestänyt Halla-ahoa vaalien ensimmäisellä kierroksella. Hän kannattaa Stubbia.

– On tosin sanottava, että Haavisto ja Stubb ovat kumpikin päteviä.

Stubb on Juntusen mukaan lähempänä hänen arvomaailmaansa.

– Minua vähän vaivaisi, jos juhlatilaisuuksissa edustaisi kaksi miestä.

Lisäksi Juntunen arvostaa Stubbin vahvaa esiintymistaitoa sekä kokemusta ulkopoliittisista asioista.

– Stubb on liikkunut ympäri maailmaa ja hän tuntee Euroopan asiat. Pepsodent-hymyä voisi kyllä presidenttinä hillitä.