Ennätyslukemiin pompannut hinta on innostanut ihmiset säästämään sähköä

Sähkön hinta ponnahti perjantaina yli kahteen euroon kilowattitunnilta. Kuluttajien toivottiin hillitsevän sähkönkulutustaan illan ja aamun huipputuntien aikaan.

Pieni kyselykierros perjantaina Salon Kauppakeskus Plazassa osoitti, että kehotus ja korkea sähkön hinta on saanut ihmiset säästämään sähköä.

– Olen laittanut lämmityksen pienemmälle ja polttelen takkaa. Emmekä käytä turhaan kodinkoneita, kertoo salolainen Anna Kari.

– Tulimme nyt kauppakeskukseen ja kirjastoon lämmittelemään, hän naurahtaa.

Karin taloudessa oli kiinteähintainen sähkösopimus, joka päättyi joulukuussa, ja sen jälkeen he siirtyivät pörssisähköön. Kari myöntää, että sähkön hinta alkaa nyt hirvittää.

– Ja varsinkin se, kauanko korkeaa hintaa jatkuu. Toivottavasti se lähtee laskuun ensi viikolla.

Myös salolainen Heimo Isojunno kertoo, että sähkön hinta kauhistaa.

– Eniten pelottaa juuri se, kauanko hinta pysyy korkealla.

Isojunno asuu vanhassa omakotitalossa, jossa on pörssisähkö. Hän pyrkii vähentämään sähkön kulutusta nyt kaikin keinoin.

– Kaikki sähköt on pois päältä, ja ollaan lämmitetty tosi paljon puilla. Ilmalämpöpumppua ei voi kokonaan laittaa pois päältä. Kaikki töpselit on poissa seinästä, hän kuvailee.

– Torstaina valvottiin myöhään, ja tänään nukuttiin pitkään. Toivotaan, että viikonloppuna on jo hiukan lämpimämpää, Isojunno lisää.

Helsinkiläisellä Leena Tuomisella on Salossa vapaa-ajanasuntona oma lapsuudenkotinsa. Hän on juuri käymässä Salossa varmistamassa, että talo selviää pakkasista.

– Meillä ei ole pörssisähköä, mutta talossa on sähkölämmitys ja olemme yrittäneet säästää sähköä. En laita uunia päälle, ja astianpesukonetta meillä ei täällä olekaan. Sähköpatterit ovat niin pienellä kuin ne voivat olla. Vaatetta päälle vaan, hän toteaa.

– Ikkunoissa on styroksia. Kaikki konstit on tehty, Tuominen sanoo.

Salolainen Ari Virolainen asuu kerrostalossa, ja hänellä on siellä pörssisähkö.

– Mutta hinta ei hirvitä, koska Kela maksaa sen, hän toteaa.

– Lisäksi tässä on ollut kuitenkin niin halpoja päiviä, että kolmen kuukauden sähkölasku on ollut vain 60 euron luokkaa. Olen yksin asuva ihminen ja liikun paljon, Virolainen jatkaa.

Kaikesta huolimatta hänkin pyrkii tällä hetkellä säästämään sähköä.

– Käytän vähemmän kodin laitteita, enkä laita turhia valoja.

Naantalilainen Veijo Rantala toteaa säästäneensä sähköä siten, että hän on ollut viikon ajan reissussa. Perjantaina hän oli juuri matkalla kotiin.

– Minulla on pörssisähkö, mutta nyt en ole yhtään seurannut hintoja. Se on se, mikä se on, hän summaa.

Rantala asuu omakotitalossa ja pyrkii aina käyttämään sähköä säästeliäästi.

– Joka päivä katson ensin pörssisähkön hinnan ennen kuin laitan kodinkoneita päälle. Yleensä meillä käytetään koneita yöllä.