Etsinnät Pallastunturilla jatkuvat kolmatta päivää – lapsi on yhä kateissa

Hiihtovaelluksella kadonneen lapsen etsintöjä jatketaan tänään, kertoo Lapin poliisilaitos tiedotteessaan. Etsinnöissä ovat mukana poliisi, pelastuslaitos, Rajavartiolaitos, vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa ja pelastushelikopteri.

Etsintää tehdään Muonion Pallastunturin Pyhäkurun alueella. Alue sijaitsee Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.

– Alueella on lumivyöry, jonka valuma-alue on hyvin laaja. Lunta etsintäpaikalla on paljon, ja lumi on pakkautunut erittäin tiukasti. Lumen pakkautuminen ja alueen laajuus hidastuttavat etsintätoimia. Lisäksi sääolosuhteet ovat edelleen vaikeat, kertoo rikoskomisario Kirsi Huhtamäki Lapin poliisista tiedotteessa.

”Hyvin inhottavat olot”

Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa lähellä etsintäpaikkaa sijaitsevalla Laukukerolla mitattiin torstaiaamuna Ilmatieteen laitoksen mukaan 22 asteen pakkaslukemia.

Myös tiistaina ja keskiviikkona sääolosuhteet olivat samankaltaiset.

– Hyvin kylmää säätä, ja siellä vielä tuultakin riittää, että kyllä siellä on hyvin inhottavat olot, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Etenkin tunturien päällä on tuulista. Aamupäivällä kello 11:n aikaan tuulen nopeus oli Laukukerolla noin kymmenen metriä sekunnissa.

Liikkuminen Pyhäkurulla vaarantaa etsijät

Poliisi pyytää välttämään liikkumista Pyhäkurun alueella ja kurun yläpuolella. Etsintäalueella on edelleen lumivyöryvaara. Siellä liikkumalla voi asettaa vakavaan vaaraan paitsi itsensä myös viranomaiset, jotka työskentelevät kurun alueella.

Kirsi Huhtamäen mukaan etsinnöissä pyritään hyödyntämään kaikki päivänvalo ja etsintää jatketaan, kunnes lapsi löytyy.

Aurinko nousee alueella kello 12.07 ja laskee jo kello 12.27.

Ulkopaikkakuntalaiset äiti ja lapsi olivat kahdestaan omatoimisella hiihtovaelluksella Pallastunturin alueella tiistaina. Noin kello kahdelta iltapäivällä äiti soitti hätäpuhelun, jossa hän pyysi apua maastosta pois pääsemiseksi sääolosuhteiden vuoksi.

Tiistai-iltana äiti löytyi kuolleena lumivyöryn alta, mutta lasta ei ole toistaiseksi löydetty.

Emmi Tilvis