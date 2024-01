EU-parlamentilta kovasanainen päätöslauselma: Harkitsee oikeustoimia komission Unkari-päätöksestä

EU-parlamentti pyytää päätöslauselmassaan EU-maiden poliittisten johtajien huippukokousta toteamaan, että Unkari rikkoo vakavasti ja jatkuvasti EU:n perusarvoja. Näin toimiessaan 26 muulla jäsenmaalla olisi mahdollisuus viedä väliaikaisesti äänivalta Unkarilta.

Parlamentaarikot äänestivät päätöslauselmasta selvin luvuin torstaina täysistunnossa Strasbourgissa, parlamentti tiedotti iltapäivällä. Se ei kuitenkaan tyytynyt vain Unkarin kovistelemiseen, vaan väläytti myös mahdollisia oikeustoimia komission aiemmasta päätöksestä vapauttaa runsaat 10 miljardia euroa jäädytettyä EU-rahaa Unkarin saataville.

Parlamentti kertoo tutkivansa mahdollisuuksia aloittaa oikeustoimet päätöstä vastaan.

Unkarilta on aiemmin muun muassa jäädytetty varoja sen heikon oikeusvaltion takia, ja rahaa on yhä tälläkin hetkellä jäädytettynä. Maa on lisäksi ajautunut yhä suuremman kritiikin kohteeksi unionissa sen jälkeen, kun se esti Ukrainalta 50 miljardin euron tuen EU:n poliittisten johtajien huippukokouksessa joulukuussa.

Eri mieltä Unkarin kehityksestä

Päätöslauselmassaan Euroopan parlamentti ilmaisi syvän huolensa demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien jatkuvasta heikentymisestä Unkarissa. Tähän huoleen liittyy myös Unkarin äskettäin hyväksymä kansallisen suvereniteetin suojelupaketti.

Komissio perusteli joulukuun huippukokouksen alla varojen vapauttamista sillä, että Unkari olisi edistynyt oikeusvaltionsa korjaustoimissa.

Parlamentti puolestaan katsoo, että varojen vapauttamista eri lakien nojalla on käsiteltävänä yhtenä pakettina. Siksi varoja ei saisi sen mukaan vapauttaa, jos ongelmia esiintyy edelleen jollain osa-alueella.

Parlamentaarikot myös kyseenalaistavat Unkarin kyvyn toimia EU:n neuvoston kiertävänä puheenjohtajamaana heinäkuun alusta. He myös varoittavat tilanteesta, jossa Unkari saattaisi päätyä johtamaan myös Eurooppa-neuvostoa eli EU:n poliittisten johtajien huippukokousta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on lähdössä ehdolle EU-vaaleissa, jotka järjestetään ensi kesäkuussa. Tästä syystä hän joutuu jättämään puheenjohtajuutensa ennenaikaisesti, minkä seurauksena Eurooppa-neuvoston johtaminen saattaisi teoriassa päätyä Unkarin hyppysiin.

Mikko Gustafsson