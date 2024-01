Euroviisujen järjestäjä pitää linjansa ja sallii Israelin osallistumisen

Israel saa osallistua tämän kevään Euroviisuihin, päätti laulukilpailusta vastaava Euroopan yleisradiounioni EBU. Päätöksestä kertovat tänään useat ruotsalaismediat, kuten uutistoimisto TT sekä Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

EBU:n mukaan Israelin yleisradioyhtiö täyttää osallistumiskriteerit ja maa saa osallistua. Päätöstä perustellaan myös sillä, että kilpailu on yleisradioyhtiöiden eikä hallitusten välinen. EBU perustelee kantaansa lisäksi sillä, että kilpailu on luonteeltaan epäpoliittinen ja että kansainväliset urheilujärjestöt yhä sallivat israelilaiskilpailijoiden osallistumisen suuriin kansainvälisiin kilpailuihin. EBU antoi vastaavan päätöksen joulukuussa.

Israelin osallistuminen herättänyt kritiikkiä

Israelin osallistumista kisoihin on kritisoitu maan Gazan kaistalle kohdistaman hyökkäyksen takia. Äärijärjestö Hamasin Israeliin lokakuussa tekemän hyökkäyksen jälkeen Israel aloitti Gazan kaistalle hyökkäyksen, jossa on Hamasin hallitseman alueen terveysministeriön mukaan kuollut jo yli 24 400 ihmistä.

Israelin mahdollinen osanotto on herättänyt kritiikkiä myös Suomessa. Muun muassa Uuden musiikin kilpailussa mukana oleva muusikko Jesse Markin on ilmoittanut, ettei hän aio osallistua Euroviisuihin, jos Israel on mukana. Myös Yleä on vaadittu boikotoimaan laulukilpailua, jos Israel on mukana.

Euroviisujen finaali järjestetään tänä vuonna Ruotsissa Malmössä.

Lähteenä myös uutistoimisto TT.

Markku Uhari