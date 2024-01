F-liiga esitteli innoissaan draftin, mutta vain neljännes varatuista on päässyt kentälle asti

Urheilun varaustilaisuudet eli kansainvälisemmin draftit ovat jatkuva puheenaihe suosituissa yhdysvaltalaisissa lajeissa. Suomessa keskustelu on pyörinyt lähinnä nuorten NHL-lupausten ympärillä. Tähän salibandyn miesten F-liiga toi muutosta, kun se järjesti historian ensimmäisen draftinsä viime toukokuussa.

Vähän yli puoli vuotta myöhemmin lajin Suomen cupin päätösturnauksessa pelasivat miehistä Nokian KrP, Seinäjoen Peliveljet, Turun Palloseura ja Jyväskylän Happee – eikä ainuttakaan varattua pelaajaa.

Liigan 12 seuraa valitsivat keväällä yhteensä 36 pelaajaa, joista yhdeksän on esiintynyt tämän kauden pääsarjakentillä. Helsingin EräViikingeistä, FBC Turusta ja Nurmon Jymystä 2 sekä Tampereen Classicista, Espoon Oilersista ja TPS:stä yksi.

Näistä kolme ei ole vielä kerännyt kymmentä ottelua. Kyseinen määrä oikeuttaa F-liigan kannustinsummaan, jonka suuruutta seurat eivät kerro.

Jokainen joukkue pelaa runkosarjassa 33 ottelua, joista noin kaksi kolmannesta on takana.

Kiireen voi tässä sinänsä unohtaa, koska nimeäminen on voimassa neljä vuotta tai siihen saakka, kun pelaaja täyttää 24 vuotta.

Kärki saa miettiä tulevaa

F-liigan ensimmäisen varaustilaisuuden paras pelaaja on eittämättä Gabriel Kohonen. SPV kiinnitti suomalaislegenda Mika Kohosen ruotsalaisen pojan, joka oli solminut monivuotisen sopimuksen Ruotsin pääsarjan kärkijoukkue Storvretaan.

Vuonna 2004 syntynyt Gabriel johtaa joukkuettaan pistepörssissä, ja moni suomalainen laji-ihminen ihmettelee, miksi SPV ”tuhlasi” ensimmäisen kierroksen vuoronsa.

– Gabriel on salibandymaailman suurimpia tähtiä. Hänen isänsä veli Mikko (Kohonen) pelasi meillä todella hyvän uran, ja Mika tuli myös yhdeksi kaudeksi. Jos avautuu mahdollisuus saada sellainen pelaaja Seinäjoelle, niin totta kai halusimme sen käyttää, SPV-manageri Tommy Koponen perustelee.

SPV varasi seitsemäntenä, jonka jälkeen Classic otti Tshekin maajoukkuetähti Adam Hemerkan, joka puolestaan on pelannut mainiosti F-liigan tämänhetkisissä johtajissa.

Classic julkisti Hemerkan sopimuksen draftin yhteydessä. Hänet oli kiinnitetty jo ennen itse tilaisuutta.

Suomen cupin välieräjoukkueista TPS peluutti toisen kierroksen varaus Willy Sediniä, kunnes hän siirtyi joulukuussa Ruotsin pääsarjaan.

– Minulla on hyvät Ruotsi-kontaktit. Lähestyimme draftia hyvin käytännönläheisesti, ja Turku on kaksikielisenä kaupunkina ruotsalaisille helpompi. Ensi sijalla ovat kuitenkin omat kasvattimme, urheilujohtaja Perttu Kytöhonka taustoittaa.

Kärkijoukkueet painottavat Hemerka-poikkeuksella, että he katsoivat draftissä vuosien päähän. Oikean puolen kätisyys ja fyysinen lahjakkuus korostuvat puheissa paljon enemmän kuin heti valmis kokonaisuus.

Pohjan on pysyttävä hetkessä

FBC Turku sai edelliskauden jumbona valita ensimmäisenä, mutta Krisjanis Tiltinsin panos ei ole nostanut osakkeita. Häävisti ei ole mennyt EräViikingeilläkään, jonka varaukset tehoilevat, minkä häntäpäässä pystyvät.

Siinä missä huippujoukkueet saavat luksuksen miettiä kauas eteenpäin, muiden on pysyttävä hetkessä.

Jymyn manageri Olli-Jussi Sariola kertoo, että he halusivat varauksensa kentälle tälle tai ihan viimeistään seuraavalle kaudelle. Hänen mielestään nykyinen järjestelmä tuo mahdollisuuksia myös pienemmille seuroille.

– Varaus tuo lisäbuustia ja näkyvyyttä ja on pelaajalle meriitti. En tiedä, olisiko Martin (Hanousek, Jymyn 1. kierroksen valinta) tullut meille ilman draftiä.

SPV:n Koposen mielestä laadukkaita suomalaisia on sen verran paljon, ettei ulkomaalaisvahvistuksia välttämättä tarvitse. Sariola kokee tilanteen toisin.

– Pelaajamarkkina Suomessa on todella kapea, ja on vaikeaa saada pelaajia, kun ei ole määräänsä enempää. Sitten lähdetään hakemaan ulkomailta, koska siellä koetaan, että meidän liiga on kovatasoisempi.

KrP:n kaltaisilla ykköskorin joukkueilla riitti myös pulmia. Täysammattilaisuudesta ollaan vielä kaukana, ja seurojen on mietittävä, mitä urheilijat tekevät ennen illan otteluita ja harjoituksia.

– Toivoimme, että Matej Havlas olisi tullut täksi kaudeksi. Luulimme, että hän olisi voinut suorittaa lääkisopintojaan paremmin etänä, KrP:n puheenjohtaja Marko Salmela avaa.

Varaustilaisuus pidetään tänä vuonna uudestaan, vahvistaa F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen. Myös naisjoukkueet ovat mukana, ja kullakin seuralla on kaksi varausvuoroa.

Topias Mikkonen